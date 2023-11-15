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2023/11/15,
政治

台灣大選進入倒數階段，「中共間諜」再度引發關注

台灣大選進入倒數階段，「中共間諜」再度引發關注
Photo Credit: Getty Images / BBC News

我們想讓你知道的是

澳洲國立大學的政治學者宋文笛認為，台灣當局公布間諜案是一把雙刃劍，它在後端增強了人們對台灣反間諜能力的信心，但代價是削弱了外界對其前端能力的看法。「人們會想，台灣能抓到間諜是好事，但為什麼台灣不能從一開始就防止這些間諜滲透到系統中，或預防他們被敵方吸收呢？這可能會引起其他潛在合作伙伴和友好國家的警覺，使他們未來不敢與台灣合作。」

台灣大選進入倒數階段，當局選前將矛頭對凖了中共間諜，台北與北京的關係再次成為選舉中的焦點。

自1949年國民黨退守台灣以來，兩岸政府就彼此監視。

過去10個月，台灣當局不斷提出指控，其中一些也已定罪，並指出北京的間諜戰略持續加強，並擴展到軍事精英圈之外。退役空軍上校劉聖恕被控吸收7名現職校級軍官為中國刺探軍情，他在10月被判處20年監禁。

今年初以來，至少有16人被控為中國從事間諜活動。相比之下，台灣司法部調查局在2013年至2019年期間公布的間諜案有44宗。

近年中國對台灣的主權宣示變得更具威脅性，不斷增加對台軍事和政治壓力。即使美國支持台灣的呼聲越來越高，北京也不排除武力攻台。

有報導稱，北京一直擴大其全球間諜工作，尤其針對美國。華盛頓也在加強對中國的情報蒐集。

曾在印太地區服役數十年的美國海軍陸戰隊退役上校格蘭特・紐瑟姆（Grant Newsham）指出，台灣很容易成為中國間諜的目標。

他表示，地理上台灣靠近中國，大多數台灣人都說中文，而且台灣對間諜活動的懲罰「並不嚴格」。他說：「這會提高為中國從事間諜活動的意願，因為你會覺得『負面風險』不太嚴重。」

紐瑟姆說，台灣至今還沒有一套健全系統，去限制機密資料的取得。

「如果你沒好好控制敏感和機密資料⋯⋯你應該預料到任何有能力的外國情報部門，都能取得這些訊息。這種情況在台灣存在已久。」

Taiwan's President Tsai Ing-wen

Photo Credit: Reuters / BBC News

蔡英文即將結束八年總統任期。

專家和台灣官員都表示，間諜活動是中國試圖干預或影響台灣的眾多方式之一。

台灣國安局長蔡明彥上週指出，北京長期對台灣進行一場「無煙硝戰爭」。

中國頻繁派遣戰鬥機進入台灣的防空識別區，斥責台灣領導人的外交訪問，並禁止台灣鳳梨、芒果和部分魚類等漁農產品進口。

隨著明（2024）年1月大選臨近，外界預料北京會有更多類似的施壓舉動。蔡英文又指責，中國政府試圖通過網絡攻擊干預台灣選舉。

一月的大選意義重大，執政民進黨將與至少三位主張與北京重啟對話來維持現狀的反對黨候選人對決。民進黨候選人、現任副總統賴清德被中國政府稱為「頑固堅持台獨分裂立場，是徹頭徹尾的『麻煩製造者』」，若他獲勝，將挑戰中國的統一計劃。

台灣國安單位似乎正密切關注軍方。大多數被控的間諜都與軍方有關，或被指控試圖吸收軍人。

今年7月，台灣知名扯鈴教練魯紀賢和另外四人，因涉嫌發展間諜組織而被拘留。魯紀賢被指通過軍隊營區附近的當鋪和地下錢莊，吸納缺錢的士兵加入組織。第六名嫌疑人郭伯廷是台灣知名歌手郭書瑤的弟弟。

專家認為，當局針對台商的調查也將查出同樣多的案件。今年7月，一名台商及其兒子因招募兩名軍人協助蒐集機密資料而被起訴。

As the city of Xiamen, China, is seen in the background, retired M41 「Walker Bulldog」 light tanks, which had served the Taiwanese Army for 63 years, are on display by a beach on October 7, 2023 in Kinmen, Taiwan.

Photo Credit: Getty Images / BBC News

專家指中國對台灣的策略不只是軍事壓力，也包括輿論戰。

人們擔心的是，中國「間諜」不僅竊取機密，還協助塑造輿論，為中國贏得支持。

台灣政治大學訪問學者格沙內克（Kerry Gershaneck）表示，中國對台灣的戰略有一半涉及「媒體戰」，旨在心理上分裂台灣並打擊士氣。他指出，在2020年大選前，北京被揭付費給台灣媒體，報導中國的正面消息。

台灣政治大學政治學者南樂（Lev Nachman）表示，這次民進黨在資訊戰的作戰計劃，是對大眾公開間諜案。

南樂說，這對民進黨而言是「良好的公關」，但對中國的滲透不會產生什麼影響。他指出，儘管擔憂中國的干預，但2020年蔡英文總統仍然大獲全勝。

「這些（共諜）案件不是新鮮事。它們是台灣人日常生活的一部份，我相信選民對這些策略的認識，比我們想像的要深刻許多。」

執政民進黨在2020年大選前通過了全面的反滲透法。此前，自稱是中國間諜的王立強告訴澳洲媒體，他曾代表一個由北京指揮的外國干預集團，以台灣和香港為目標。中國當局駁斥了其說法。

政治學者南樂認為，這再次證明中國「所謂的滲透策略」未能奏效。

但其他學者，如澳洲國立大學的政治學者宋文笛認為，台灣當局公布間諜案是一把雙刃劍，它在後端增強了人們對台灣反間諜能力的信心，但代價是削弱了外界對其前端能力的看法。

「人們會想，台灣能抓到間諜是好事，但為什麼台灣不能從一開始就防止這些間諜滲透到系統中，或預防他們被敵方吸收呢？這可能會引起其他潛在合作伙伴和友好國家的警覺，使他們未來不敢與台灣合作。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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