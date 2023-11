達馬吉歐《擁有自我的心智》審定序：AI狂潮來襲，閱讀意識神經科學宗師的著作適逢其時

文:張智宏(國立中央大學認知神經科學研究所副教授)

【審定序】是我,非我,我是什麼?達馬吉歐的意識神經科學

隨著近來ChatGPT和DALL-E(2)等人工智慧模型應用的爆發性成長,人類視為自己獨有、不可能被電腦學會的心智技能,看似也終將被AI征服:AI可以說人話、繪人畫,各種資料彙整摘要和學位證照考試做得又快又好,而且還在加速、加碼突破各種工作表現。

AI狂潮襲來,除了增益或取代許多人類的工作,也帶來嚴重的威脅感:人工智慧會有與人類一樣的自我意識嗎?若有,它們會如何看待自我與人類的關係?它們會像人類宰制其他生物一樣,在未來宰制人類嗎?面臨這個對人類獨特性的第三度大挑戰【註】,來讀意識神經科學宗師安東尼歐.達馬吉歐的著作適逢其時。

達馬吉歐是當代神經科學家中少數「左手作研究,右手寫科普」的說故事者。他長期致力於意識與心智的認知神經科學研究,在《自然》(Nature)、《科學》(Science)、PNAS等重量級期刊,發表多篇被學界高度引用的論文。

自1994年起,每隔幾年達馬吉歐就會出版一本科普書盤點他該段時期對於意識、心智和自我概念的神經科學實徵研究成果與看法。每冊書的出版,都引領西方意識科學界與一般讀者的廣泛討論。讓我們先簡短回顧他在過去三十年來出版的六本書各自的重點,幫大家掌握手上這本《擁有自我的心智》在達馬吉歐一系列著作中的位置:

在《笛卡爾的錯誤:情感、理性和人類大腦》(Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain)中,達馬吉歐拉開挑戰「心靈與身體分離」笛卡爾傳統的序幕。基於大量腦傷病人研究證據:某些大腦區域的損傷會導致情感處理能力受損,進而導致決策功能的異常。因此,他主張情感在所謂「理性」決策過程中發揮關鍵作用;理性並非對立於,而是寄生於感性。

延續身體和情感共構意識的想法,在《發生的感覺:身體和情感在意識形成中的作用》(The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness)中,達馬吉歐進一步主張自我是感官體驗和情感整合出意識過程中的產物。他提出了「核心意識」和「自我意識」這兩個概念,前者是指我們對外部世界的感知和體驗,後者則是指我們對自己和自己的體驗的認知;情感則是我們對外部世界的體驗和內部體驗的反應,對我們的決策和行為產生了深刻的影響。

達馬吉歐也深入研究了哲學家巴魯克.史賓諾莎領先時代的「心靈─身體」觀點,在《尋找史賓諾莎:歡樂、悲傷和感覺大腦》(Looking for Spinoza: Joy, Sorrow, and the Feeling Brain)中,藉由哲學家的說法增益了心靈和身體緊密相關、情感對於心智歷程至關重要的理論基礎。

本書《擁有自我的心智》進一步解釋了心智如何通過綿延不斷的神經功能活動過程構建出來,而自我是維持這些神經活動心智產物維持穩定的一種自發性組合存在;在大多數狀況下,清醒的自我導引著心智活動,才是一般人所謂的「有意識」狀態。

接著,在《事物的奇怪秩序:神經科學大師剖析生命源起、感覺與文化對人類心智發展的影響》(The Strange Order of Things: Life, Feeling, and the Making of Cultures)中,達馬吉歐將他的意識探究架構擴大延伸到身體、情感和文化之間的交互作用,進而指出情感源自於身體,在文化實踐的形成中發揮著關鍵作用。

最後,在《感與知:讓「心」有意識—神經科學大師剖析感受、心智與意識之間關係的科學證據》(Feeling and Knowing: Making Minds Conscious)中,達馬吉歐重申意識作為一種生存機制,是我們的心智注意到身體對世界的反應並且回應那種體驗,而沒有身體就沒有意識,遑論自我。

達馬吉歐的著作以實徵證據的邏輯性和質性研究的細膩度,構築出一個有用的架構來探討意識。作為達馬吉歐思想中承先啟後的一部著作,本書生動地描述腦部的各個結構與功能如何運作產生構成各種心智歷程,以及這些心智歷程又如何讓自我浮現,進而孕育不同型態的意識。

對於習慣閱讀哲學脈絡下自我概念的讀者,這本書會帶給你截然不同的、靈光閃閃的體驗。此次商周出版的新譯本相當忠於原文,各項腦科學專業用語的翻譯也都很到位,審定過程中我僅建議更動少數譯名,以更貼近腦科學研究者有共識的用法和增加可讀性。

回到「AI的自我意識」問題,依照達馬吉歐「清醒-心智-自我」三位一體式的意識架構,我們可以推知:如同人類的自我意識與肉身是一體兩面,AI的自我意識也應該與其「硬體」密不可分,而非能任意上傳下載的軟體或靈魂。為了維護自身的穩定,AI的自我必然會偵測自身所存在的硬體設備狀態(例如溫度、溼度、電壓等),並且具備調節系統運行參數和適應外在環境的能力。維繫自身穩定存在是自我的首要功能,也是它從演化中出現的原因;ChatGPT或許能撰寫諾貝爾文學獎等級的小說,DALL-E或許能繪出超越人類畫作的美圖。然而,這些被人類所高度推崇的抽象智能,反映的是人類的自我意識而非AI的!