吳東龍《東京再發現100+》：講究「服務」的外資旅館、強調「款待」的日系旅館，日本住宿還有更多可能性

文：吳東龍（Tomic Wu）

不只是住宿，日本旅館的更多可能

旅館是生活風格提案的選擇，有獨特風格、完整且不因細節崩塌的人設、體貼細緻的差異化服務，更將成為我們下一次旅館探索的動力。

疫前為了迎接奧運的到來與不斷激增的外國遊客，讓日本的新舊旅館都進入了緊鑼密鼓的備戰時刻，正值戰國之際，一場疫情打亂了日本旅宿業所寄予的厚望，直接進入了休業苦撐的煎熬時刻。

而在重啟的42天日本旅行中，我花了許多時間與精神在不同的旅館裡奔走，累積入住了30多間不同旅館，幾乎以每天更換一間新旅館的瘋狂頻率，用入住行動來表達支持的同時，也好奇新開業的眾多旅館，對未來的生活方式提供了什麼樣的想法，以及將帶來什麼樣的啟發。

然而，新旅館的新意不只侷限於硬體上的進化與設計上的創新而已，今日的旅館已不再只是單純滿足住宿需求，而是更貼近真實生活、涵蓋更多工作與生活需求，還能帶來非日常的驚喜療癒，並結合地域特色衍生出不同體驗等，於是有了「LIFESTYLE HOTEL」（生活風格旅館）的類型概念提出，也是《Casa Brutus》每年都會製作的專題主題，連「Hyatt集團」旗下也有專為生活風格打造的旅館品牌「Centric」。

過去我們談到東京旅館的發展，會從1890年的〈東京帝國飯店〉說起，且與〈大倉酒店〉及1964年開幕〈新大谷飯店〉並列當時的「御三家」，意即是最好的三間旅館。隨著時代演變，新御三家、新新御三家等好旅館輩出，包括有講究「服務」的外資旅館，以及強調「おもてなし」（款待）的日系旅館分野。

而日本對旅館分類有自己的一套分法，除了像度假型旅館或日式溫泉旅館主要分布在郊區或觀光景點，都會區的旅館大致可分為空間豪華寬敞且設備機能齊全的「CITY HOTEL」（城市旅館），與較多連鎖交通便利、價格較為親和的「BUSINESS HOTEL」（商務旅館）；另外像是「CAPSULE HOTEL」（膠囊旅館）也是日本特有的旅館型態。

近年還有一個「宿泊特化型旅館」提出，接近商務旅館以住宿為主的型態，但創造出共用空間、餐廳與Café等，甚至因應沒有浴缸的房間而發展出「大浴場」，強調「機能」和「設計」，滿足住宿外的多樣需求，也逐漸取代因為視訊與網路發達開始遞減的差旅住宿需求，更因應觀光旅遊個別演變出有趣的新型態住宿。

在本書所介紹的旅館中，很多都有這樣的特色。例如「UDS」營運的〈澀谷all day place〉結合房間與餐飲咖啡，稱為「部屋飲み」，還發行小誌與在地結合；座落在曾是江戶文人匯聚之地的鶯谷，〈LANDABOUT TOKYO〉的特色是在一個年輕語彙的住宿空間裡，訴求下町特殊的懷舊況味，早餐也很有新意；「星野集團」旗下的〈OMO〉系列定位在「都市觀光酒店」，為房客提供鄰近區域的文化導覽，感受在地限定的文化魅力，在東京已經插旗大塚、赤坂與淺草等。

以「IDÉE」奠定日本生活風格選品店型態的黑崎輝男，參與了上野和秋葉原的〈NOGHA HOTEL〉以及〈THE KNOT HOTEL SHINJUKU〉，將富含藝術與設計的生活質感帶進文青旅館，結合地方工藝與創作者的社群經營，建構旅館中更深層也深遠的美學文化。這些旅館都讓入住的獨特體驗再進化，甚至藉由家具、音響、房內鋼琴、咖啡、沐浴用品與氣味等，為旅客創造難忘的回憶。

在疫情期間很流行一個新名詞，就是結合「stay」與「vacation」的「Staycation」，用來形容在居住城市的鄰近旅館裡享受度假，也類似於疫前所謂的「滯在型旅館」，提供在都會裡享受度假旅館的時光，甚至以酒吧、健身房與特色餐廳來增添入住時的樂趣。

而〈The Tokyo EDITION〉則奠定了旅館界的教科書等級，由有「精品旅館之父」的Ian Schrager所創，他以日本美學打造的首間日本「EDITION」，成為精緻高雅的社交空間，房內還有與Le Labo合作香氣獨特的沐浴用品；位在離新橋不遠的竹芝〈mesm〉，主打「水邊的自由時間」，在都會裡打造出眺望電車流轉、海灣窗景等不可思議的住宿體驗，又是一番「非日常」宅度假。

東京這個不斷汰舊換新的城市，也有老空間新感動的住宿場景，馬喰町的〈DDD〉和日本橋的〈K5〉都花了比拆除更費力的一番工夫，讓人感受到住在舊建築裡的新旅館，有許多歲月的故事與鑿痕令人難忘；相對的，選擇入住在全新的〈The Westin Yokohama〉，會發現設計與舒適之外，健康與永續會以什麼樣的姿態出現館內。

在這些有趣旅館不斷增加的同時，也都面臨到新的問題，像是旅館品質與拓展速度的取捨、服務人力的短缺問題，還有以自動化設備取代了原本接待的服務，也讓一向重視服務品質的日本旅宿受到考驗等；但回到台灣，又赫然發現經常借鏡日本的我們，在餐飲與住宿的價格上卻經常凌駕於日本水準，加上日幣貶值問題，常讓人在比價關係上產生不對等的錯亂感受，關於這個謎團一言難盡，比較實際的問題是，下次想住哪一間旅館呢？