吳東龍《東京再發現100+》：講究「服務」的外資旅館、強調「款待」的日系旅館，日本住宿還有更多可能性
我們想讓你知道的是
在這些有趣旅館不斷增加的同時，也都面臨到新的問題，像是旅館品質與拓展速度的取捨、服務人力的短缺問題，還有以自動化設備取代了原本接待的服務，也讓一向重視服務品質的日本旅宿受到考驗等。
文：吳東龍（Tomic Wu）
不只是住宿，日本旅館的更多可能
旅館是生活風格提案的選擇，有獨特風格、完整且不因細節崩塌的人設、體貼細緻的差異化服務，更將成為我們下一次旅館探索的動力。
疫前為了迎接奧運的到來與不斷激增的外國遊客，讓日本的新舊旅館都進入了緊鑼密鼓的備戰時刻，正值戰國之際，一場疫情打亂了日本旅宿業所寄予的厚望，直接進入了休業苦撐的煎熬時刻。
而在重啟的42天日本旅行中，我花了許多時間與精神在不同的旅館裡奔走，累積入住了30多間不同旅館，幾乎以每天更換一間新旅館的瘋狂頻率，用入住行動來表達支持的同時，也好奇新開業的眾多旅館，對未來的生活方式提供了什麼樣的想法，以及將帶來什麼樣的啟發。
然而，新旅館的新意不只侷限於硬體上的進化與設計上的創新而已，今日的旅館已不再只是單純滿足住宿需求，而是更貼近真實生活、涵蓋更多工作與生活需求，還能帶來非日常的驚喜療癒，並結合地域特色衍生出不同體驗等，於是有了「LIFESTYLE HOTEL」（生活風格旅館）的類型概念提出，也是《Casa Brutus》每年都會製作的專題主題，連「Hyatt集團」旗下也有專為生活風格打造的旅館品牌「Centric」。
過去我們談到東京旅館的發展，會從1890年的〈東京帝國飯店〉說起，且與〈大倉酒店〉及1964年開幕〈新大谷飯店〉並列當時的「御三家」，意即是最好的三間旅館。隨著時代演變，新御三家、新新御三家等好旅館輩出，包括有講究「服務」的外資旅館，以及強調「おもてなし」（款待）的日系旅館分野。
而日本對旅館分類有自己的一套分法，除了像度假型旅館或日式溫泉旅館主要分布在郊區或觀光景點，都會區的旅館大致可分為空間豪華寬敞且設備機能齊全的「CITY HOTEL」（城市旅館），與較多連鎖交通便利、價格較為親和的「BUSINESS HOTEL」（商務旅館）；另外像是「CAPSULE HOTEL」（膠囊旅館）也是日本特有的旅館型態。
近年還有一個「宿泊特化型旅館」提出，接近商務旅館以住宿為主的型態，但創造出共用空間、餐廳與Café等，甚至因應沒有浴缸的房間而發展出「大浴場」，強調「機能」和「設計」，滿足住宿外的多樣需求，也逐漸取代因為視訊與網路發達開始遞減的差旅住宿需求，更因應觀光旅遊個別演變出有趣的新型態住宿。
在本書所介紹的旅館中，很多都有這樣的特色。例如「UDS」營運的〈澀谷all day place〉結合房間與餐飲咖啡，稱為「部屋飲み」，還發行小誌與在地結合；座落在曾是江戶文人匯聚之地的鶯谷，〈LANDABOUT TOKYO〉的特色是在一個年輕語彙的住宿空間裡，訴求下町特殊的懷舊況味，早餐也很有新意；「星野集團」旗下的〈OMO〉系列定位在「都市觀光酒店」，為房客提供鄰近區域的文化導覽，感受在地限定的文化魅力，在東京已經插旗大塚、赤坂與淺草等。
以「IDÉE」奠定日本生活風格選品店型態的黑崎輝男，參與了上野和秋葉原的〈NOGHA HOTEL〉以及〈THE KNOT HOTEL SHINJUKU〉，將富含藝術與設計的生活質感帶進文青旅館，結合地方工藝與創作者的社群經營，建構旅館中更深層也深遠的美學文化。這些旅館都讓入住的獨特體驗再進化，甚至藉由家具、音響、房內鋼琴、咖啡、沐浴用品與氣味等，為旅客創造難忘的回憶。
在疫情期間很流行一個新名詞，就是結合「stay」與「vacation」的「Staycation」，用來形容在居住城市的鄰近旅館裡享受度假，也類似於疫前所謂的「滯在型旅館」，提供在都會裡享受度假旅館的時光，甚至以酒吧、健身房與特色餐廳來增添入住時的樂趣。
而〈The Tokyo EDITION〉則奠定了旅館界的教科書等級，由有「精品旅館之父」的Ian Schrager所創，他以日本美學打造的首間日本「EDITION」，成為精緻高雅的社交空間，房內還有與Le Labo合作香氣獨特的沐浴用品；位在離新橋不遠的竹芝〈mesm〉，主打「水邊的自由時間」，在都會裡打造出眺望電車流轉、海灣窗景等不可思議的住宿體驗，又是一番「非日常」宅度假。
東京這個不斷汰舊換新的城市，也有老空間新感動的住宿場景，馬喰町的〈DDD〉和日本橋的〈K5〉都花了比拆除更費力的一番工夫，讓人感受到住在舊建築裡的新旅館，有許多歲月的故事與鑿痕令人難忘；相對的，選擇入住在全新的〈The Westin Yokohama〉，會發現設計與舒適之外，健康與永續會以什麼樣的姿態出現館內。
在這些有趣旅館不斷增加的同時，也都面臨到新的問題，像是旅館品質與拓展速度的取捨、服務人力的短缺問題，還有以自動化設備取代了原本接待的服務，也讓一向重視服務品質的日本旅宿受到考驗等；但回到台灣，又赫然發現經常借鏡日本的我們，在餐飲與住宿的價格上卻經常凌駕於日本水準，加上日幣貶值問題，常讓人在比價關係上產生不對等的錯亂感受，關於這個謎團一言難盡，比較實際的問題是，下次想住哪一間旅館呢？
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飛宏科技打進全球低軌衛星市場，以高性能電源技術布局新時代
我們想讓你知道的是
飛宏科技投入應用於低軌衛星的電源技術多年，並與業界大廠有密切的合作與技術交流，早已為此趨勢做好了準備，可與市場需求快速同步，成為台灣低軌衛星供應鏈中的隱形冠軍。
低軌衛星市場正開創令人振奮的新時代，不僅提供更低延遲、更高效率的通信服務，且小型化的設備，大幅降低安裝與製作的成本，因此成為眾多應用領域的首選。而在終端應用中，電源供應的高效能、長壽命、對抗惡劣環境等產品技術更是不可或缺。飛宏科技投入應用於低軌衛星的電源技術多年，並與業界大廠有密切的合作與技術交流，早已為此趨勢做好了準備，可與市場需求快速同步，成為台灣低軌衛星供應鏈中的隱形冠軍。
低軌衛星應用廣泛，解決了過去因地形限制而無法架設基地台，導致收訊不良等難題。現在無論在山區、海上、偏鄉，甚至是飛機上，都能隨時隨地接收到衛星網路訊號，補足行動網路的不足。隨疫情結束，全球陸續解封，2022年後低軌衛星通訊市場需求逐步升溫，更在俄烏戰爭中成為通訊需求的關鍵角色，也使低軌衛星應用瞬間受到全球的注目。
此外，Starlink、Oneweb等新興低軌衛星通訊營運商積極推動商業應用相關服務，UCS聯盟（Union of Concerned Scientists）提到，全球2022年總共發射約5500顆衛星，其中低軌通訊衛星更佔八成以上。資策會MIC預估，低軌衛星數量將從2023年7,500顆，成長至2030年17,350顆。可見低軌衛星已成為生活不可或缺的一環。
飛宏科技在低軌衛星供應鏈中，終端接收裝置的電源供應技術表現優異，可供應數據機、路由器、衛星設備之間的所需電力並成為媒介串聯彼此間資料輸。全球最大的低軌衛星通訊營運商、美國全球寬頻衛星網路服務供應商等指標大廠，亦與飛宏科技維持穩定供應合作關係，針對企業、政府與個人用戶提供低軌衛星網路與服務，且飛宏科技的相關產品皆已通過多國安規認證及客戶端嚴峻系統測試規範，將於2024年逐步放量，與全球低軌衛星廠商一同攜手實現高效、低延遲的通訊願景。
飛宏科技期待透過安全、高效的電源技術，推動全球低軌衛星市場持續發展和演進，為未來的科技和太空應用敞開嶄新的大門，滿足世界各地的使用者需求！
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