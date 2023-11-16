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2023/11/16,
影劇

大選前夕重溫《革命前夕的摩托車日記》：如何透過選民的智慧，正確選擇台灣未來方向？

大選前夕重溫《革命前夕的摩托車日記》：如何透過選民的智慧，正確選擇台灣未來方向？
旗幟上印有切・格瓦拉的頭像，及其名言「直到最後的勝利！」（Hasta La Victoria Siempre）。｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

我國即將到來的總統選舉，其中兩位重要的政治工作者賴清德、柯文哲都具有醫師的身份，可見我國與醫師職業聯繫之身。因此，筆者希望透過電影的評價，對當今的社會氛圍有所裨益。

文：黃瑞彬

近日台灣醫療界有個重大革新，憲法法庭宣告「禁止醫師刊登醫療廣告」違憲，今後醫師可以在法律規範下刊登廣告，也是維護言論自由的重要案例。此一新聞一出，令筆者想起世界上非常知名的醫師臉孔圖像，在1960年代後成為了各式海報、T-shirt上的圖案，他就是革命英雄切・格瓦拉。

11月12日是我國醫師節，在醫師節前筆者重新觀賞電影《革命前夕的摩托車日記》（Diarios de motocicleta），感觸頗深，一方面因為中華民國的建立者之一是具有醫師背景的孫文，醫師節的日期也以其誕辰為設立標準；另一方面我國即將到來的總統選舉，其中兩位重要的政治工作者賴清德、柯文哲都具有醫師的身份，可見我國與醫師職業聯繫之身。因此，筆者希望透過電影的評價，對當今的社會氛圍有所裨益。

這部2004年的西班牙語電影，講述南美洲著名革命家切・格瓦拉，在青年時與好友阿爾貝托・格拉納多一起遊歷南美諸國，見識到貧苦社會的黑暗後，立志革命的心路歷程。這部電影在2021年以數位修復版的方式重新回到公眾視野，也造成一股格瓦拉的風潮，再一次帶領我們遊覽南美洲的壯麗風光。「我，已經不再是我。」這部電影標誌著一個青年醫師，蛻變為一個為烏托邦理想世界而獻身的革命者。

在評價這部電影時，我們必須認清這是一部歌頌格瓦拉的作品，而這部作品所描述的時間點，在格瓦拉仍在青年時的所見所聞，爾後他在革命戰場中的戰鬥歷程便是後話了。這部電影雖然架構簡單，但我們仍能從中獲得許多寶貴的精神與人生觀，也有非常多值得討論的內容。

一、革命者身旁的角色

這部電影忠實得呈現格瓦拉由一個普通人轉變為革命者的過程，在這趟旅程中他碰到形形色色的人們。首先在電影一開始踏上旅程前，他的家人們在街邊為他們送行。當格瓦拉這樣屬於上流階層家庭的孩子，要踏上旅程難免會受到一定程度的反對，但格瓦拉的家庭卻不同於其他，因為熱情與自由是格瓦拉家庭中重要的元素，也是這趟旅行之所以能成行的重要基礎。

佛陀經歷了最高的榮華富貴，卻走一條苦行之路，切格瓦拉雖然沒有如同佛陀般王子的尊貴身份，但他深入民間，發現了種種的苦難，便以革命為志業。如神話大師坎伯在著作「千面英雄」中所說，英雄的冒險歸納為召喚、啟程、歷險、回歸等四步驟。

縱觀革命的歷史，革命者的家人通常面臨著極大的壓力，並且家庭的破碎是隨時可能發生的。例如孫中山在籌備革命款項時，依靠兄長孫眉的經濟支持，最終導致孫眉破產。而孫中山也在1915年拋棄自己的元配盧慕貞與宋慶齡結婚。共產黨方面，毛澤東的妻子楊開慧，在1930年被國民黨處決。

在電影中，雖然格瓦拉的家人只出現短短幾分鐘，但卻充分展現出他們既期待卻又擔心的心理狀態，在格瓦拉光輝的形象下，我們也不能忽略他的家人們。如同哲學裡常被提到的問題，大家都認識蘇格拉底，但有人認識蘇格拉底的太太嗎？身為有名哲學家的太太，又是什麼感受呢？

再者，旅行的一開始，格瓦拉馬上就碰到人生中的重要抉擇。如同卡洛斯在革命傳記《十二位名人傳》中說的：格瓦拉「不斷在詩歌與馬克思主義做抉擇。」他首先面對與女朋友的分別。他們雖然有深厚的感情，但堅持踏上旅程的格瓦拉還是選擇離開，這頗有一股與妻訣別的悲壯之感，他的心中有更遠大的目標等著他去完成，而女朋友隨後也與之分手，這段感情雖然以分手收場，卻也代表格瓦拉的堅定意志，將在日後逐漸發酵。

二、醫師與革命

或許因為醫師服務病患的天職，容易見到身心痛苦的人們，因而有左傾的想法，向社會主義靠攏。而當社會發生動亂，民族遭受欺壓時，社會主義與民族主義相結合便使革命的種子萌芽，在歷史上這些例子也相當多。除了電影中的格瓦拉，還包括孫中山、黎剎、蔣渭水等。但也有因家庭反對而無法參與革命者，例如清末著名四大寇照片中後排站立者關景良醫師。

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Photo Credit: 香港歷史博物館 @Wikimedia Commons Public Domain
四大寇：楊鶴齡、孫中山、陳少白、尢列。後立者為關景良。據香港歷史博物館，照片攝於1888年，照片底片由關景良後人關肇頤捐贈香港歷史博物館。據北京中國國家博物館，照片攝於1892年。

片中他們兩位的醫療背景，不僅給他們接觸群眾的機會，更重要的是能以全人的觀點來了解每位病人的需求，並且從醫療角度出發，將思考向度由個人朝向社會制度推進，發展他們自己的人道主義思想，從醫者確實有比其他職業的人們更有這方面的優勢與機會，所謂上醫醫國正是此理。

三、旅行的工具：摩托車

這部電影名叫《革命前夕的摩托車日記》，摩托車的地位可想而知。然而這輛摩托車在旅行途中就因為嚴重損壞而報銷，但這並不影響這輛1939 Norton摩托車成為影史中最令人印象深刻的交通工具形象。

在影史中，其實有不少以摩托車為主要形象的電影，例如「Easy Rider逍遙騎士」、「The Wild One飛車黨」等等，但論意義的深遠與影響力的持久，格瓦拉的摩托車確實略勝一籌。

還記得義大利知名跑車品牌瑪莎拉蒂旗下那款經典跑車GranTurismo嗎？這部簡稱GT的跑車，是瑪莎拉蒂強調壯遊精神所打造出來的一款豪華車。但所謂的壯遊是用如此奢華的方式完成的嗎？要想深刻體會旅行的意義，能用如此舒適的方式嗎？以格瓦拉的想法而言，這是絕對否定的！一輛摩托車在偉大的壯遊當中，確實比一輛GT跑車更適合作為一個交通工具。畢竟在格瓦拉的年代，摩托車算是首選的交通工具，以大眾之工具來探索大眾最適合不過。

四、面對不公，格瓦拉採取的態度


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