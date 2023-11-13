捍衛臺灣動植物生產環境三步驟-不買、不帶、不藏匿！

依據交通部觀光署統計，112年1月到7月累計出國人數已超過600萬人次，可見國人十分熱愛出國旅遊。時隔三年未踏出國門，許多出國事宜變得陌生，忘了有很多動植物產品是不能帶回臺灣的，或是把機上未食用完畢的蔬果餐點帶下飛機，小心違規攜帶動植物產品入境將處以巨額罰款。

防檢署在今年推出一款文宣摺頁「不買、不帶、不藏匿」，透過可愛插畫風，模擬入境時經常會有的疑惑：「飛機餐吃不下可以打包帶回家嗎?」、「只是帶一小包肉乾回國會被發現嗎?」，以對話的情境讓國人更了解動植物產品入境相關規範。



防檢署在摺頁中整理出六大類產品，包含禽畜肉類產品、肉類加工製品、其他動物產品、生鮮植物產品、有發芽能力的植物產品及其他相關產品。現在就讓我們一同來了解以上六大類產品有哪些吧！

一、禽畜肉類產品

你知道嗎?不只是豬肉！所有禽畜肉類都是受到管制的！

以下也幫大家整理出了三大禽畜肉類，偶蹄類：豬、牛、羊、鹿；奇蹄類：馬、驢；禽類：雞、鴨、鵝、火雞等等。

二、肉類加工製品

以下這些都有肉！如果從國外帶回臺灣最高要罰 100 萬！

例如：肉乾、肉腸、火腿、培根、炸豬皮、肉粽、含肉湯圓、含肉糕餅、三明治、肉鬆蛋捲、月餅、寵物凍乾、牛皮骨等等。

三、其他動物產品

不只是肉！其他動物產品也要小心啊！

如鮮奶、生蛋、半熟蛋、肉臟類、血糕、血腸及未適當加工的骨骼、角、毛皮、羽毛等等。

四、生鮮植物產品：只要是生鮮未經加工或具有發芽能力的植物，任意帶回臺灣都會被罰款！

例如蔬菜類：生菜沙拉、香茅；花果類：鮮花、水果；根莖類：人參、地瓜、蓮藕；植株類：多肉植物、空氣鳳梨等等。

五、有發芽能力的植物產品：像是看起來乾燥的植物產品，其實還是有發芽、生根的潛力！

例如辛香料類：蔥薑蒜、種子香料；豆類種子：花生、黑豆、綠豆；其他種子：藜麥、奇亞子、亞麻子等等。

六、其他相關產品：具有夾帶病蟲害風險的產品，不能從國外帶回來大家要多多注意！

像是活體昆蟲、生鮮菇類、栽培介質、有機肥料、土壤、木材等…

品項繁雜無法一一詳列，若有需要可以查詢《入境旅客攜帶常見動植物或其產品檢疫規定參考表》，或撥0800-039-131 服務專線。

以上六大類不能帶回臺灣的動植物產品提供給大家參考，下次回國時可以打開摺頁檢查看看，是否有誤攜帶相關物品，也可以上防檢署官網或臉書查詢！與防檢署一同攜手保護你我生活的環境！

以上廣告由動植物防疫檢疫署提供