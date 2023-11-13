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2023/11/13,
印太

【東南亞週報】印尼首席大法官遭解職｜泰國開放台印免簽旅遊｜日本首相訪大馬

【東南亞週報】印尼首席大法官遭解職｜泰國開放台印免簽旅遊｜日本首相訪大馬
佐科威長子吉伯朗。Photo Credit:GettyImages

我們想讓你知道的是

印尼憲法法庭10月16日做出裁決，以5比4通過40歲以下、但具民選首長或民意代表經歷者得參選正副總統的請願。這項裁決引發外界對於佐科威卸任後，透過家族成員參選建立自己政治王朝的質疑聲浪，而參與裁決的首席大法官為佐科威妹婿，然他並無遵循利益迴避，仍然參與審理，因此引發爭議。

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第248期，為讀者挑選2023年11月4日至11月10日期間，有關新加坡、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞與緬甸的六則東協區域大事。

新加坡｜李顯龍：明年11月人民行動黨黨慶前交棒黃循財

新加坡總理兼人民行動黨（People’s Action Party，PAP）秘書長李顯龍11月5日在兩年一度的黨大會上宣布，明（2024）年11月行動黨慶祝成立70周年前，將交棒給副總理兼財政部長，同時也是現為PAP副秘書長的黃循財，由其擔任黨魁，領導PAP在下屆大選中競選。這是李顯龍再次正式表達交班的意願和具體計畫。

因疫情而未能在70歲生日前交棒的李顯龍，現已71歲，他在PAP年度大會上讚揚黃循財對新冠疫情的因應措施，更透露黃循財和團隊正在訂定更多國家議程，黃循財也告訴他，自己已準備好接棒。「我對黃循財和他的團隊充滿信心，沒理由延後他們接棒，因此，我打算在下次大選前交棒給黃副總理」。

李顯龍也表示，交棒後他將聽從黃循財的安排，「他認為我能在哪裡發揮作用，我就去哪裡。我會盡力幫助他和他的團隊打贏下屆大選。我要幫助他履行領導國家的責任，好讓新加坡能在我和第三代部長退下來後，還能在未來許多年繼續成功」。

黃循財去年4月正式獲推舉為第四代領導班子領軍人物，之後迅速在政府和黨內承擔更重的職責，同年6月升任為副總理，11月再出任行動黨副秘書長。新加坡下屆大選最遲須在2025年11月23日舉行。

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Photo Credit: GettyImages
新加坡副總理黃循財在東京舉行的日經論壇「亞洲的未來」上發表演講。

印尼｜佐科威親戚未遵循利益迴避 印首席大法官遭解職

印尼憲法法庭首席大法官安華（Anwar Usman）因身為總統親戚，仍參與裁決重大請願案涉嫌利益衝突，遭解除首席大法官職位。

印尼憲法法庭10月16日做出裁決，以5比4通過40歲以下、但具民選首長或民意代表經歷者得參選正副總統的請願。裁決一出，讓總統佐科威的長子、現任梭羅市市長36歲吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）具備參選資格；而總統參選人普拉伯沃也在10月25日宣布與吉伯朗搭檔登記，角逐2024年總統大選。

重大裁決引發外界對於佐科威卸任後，透過家族成員參選建立自己政治王朝的質疑聲浪；參與裁決的大法官中更有總統親戚，更讓外界質疑裁決有瑕疵且不公正。首席大法官安華為佐科威的妹婿，與吉伯朗有親戚關係。然他並沒有遵循利益迴避，以及秉持中立原則，仍然參與審理，因此引發爭議。

憲法法庭的道德小組11月7日宣布，安華「違反道德規範」，解除安華的首席大法官職務，但他仍保有大法官身分，卸任前不得參與與選舉有關的審判。安華表示，這樣的質疑使他蒙受無端誹謗，更是人格抹殺；而佐科威則未對此公開回應。國際特赦組織印尼分會則指出，即使做出解職決定，也無法修復大眾對司法機關的信任。

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Photo Credit：Prabowo Subianto
普拉伯沃與佐科威長子吉伯朗。

泰國｜泰開放台灣、印度免簽旅遊 機場準備迎接大量遊客

泰國政府於10月31日宣布，來自台灣、印度的遊客可享免簽待遇。泰國希望在旅遊高峰期，藉此政策吸引更多遊客到該國旅遊。此免簽政策由2023年11月10日正式開始，持續至明年5月10日。

泰國政府已設立一指揮中心，準備在免簽政策開跑之際，迎接來自台灣及印度的遊客。各相關單位及機構已獲得來自政府的指示，盡可能在旅遊高峰期協助降低機場過度擁擠的情況。交通部長表示，他已指示政府機構為交通便利及外國遊客之安全做充足的準備，尤其在泰國政府開放台灣、印度遊客可享30天免簽以後。他也指出，指揮中心的設立旨在確保各機場的服務品質，以利遊客入境過程無阻礙，特別如素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）、廊曼機場（Don Mueang Airport）等等。

日前，泰國政府已提供中國、哈薩克等國遊客免簽政策，將於2024年2月29日結束。中國為泰國最重要的國際遊客來源地，在疫情前（2019年）高達3,900萬國際遊客中，中國遊客人數高達1100萬人次。泰國於2023年1月至10月29日之間，國際遊客人數已達2,200萬人，產生9275億泰銖（約新台幣8423億元）的經濟效益。

據泰國政府，大約155萬名印度遊客將於2023年到泰國旅遊，而台灣遊客人數則預計為70萬人。印度遊客平均消費4萬1000泰銖（約新台幣3萬7230元），而台灣遊客則平均消費4萬2900泰銖（約新台幣3萬8960元）。截至2023年10月，印度遊客數量已高達120萬人，僅次於中國、馬來西亞及韓國。在泰國出口削減的情況下，泰國於2023年的目標國際遊客人數為2800萬，政府希望藉著旅遊業的復甦推動該國經濟成長。

免簽措施帶動泰國旅遊熱搜
Photo Credit: 中央社
台灣民眾自10日起到2024年5月10日赴泰國可享免簽證待遇。

菲律賓｜日提供菲監視雷達及巡邏船 開啟准入協議協商

日本首相岸田文雄11月出訪菲律賓，兩國在11月3日同意開始「相互准入協議（Reciprocal Access Agreement, RAA）」協商，日方並提供菲國海岸監視雷達、海岸警衛隊巡邏船資金。

在雙邊領導人的會議上，岸田文雄表示，現在是菲日雙邊關係的黃金時代，並表達對日益緊張的東海及南海局勢的關切，強調不接受任何試圖透過武力片面改變現狀的舉動。雖未指明中國，但面對中國主權聲索行為，菲日加強合作的態勢明顯。小馬可仕則道，雙邊建交67年來，感謝日本堅定不移的友誼，以及提供菲律賓的各項協助

雙邊同意針對相互准入協議開始協商，簽署後將簡化雙邊聯合軍事演習的手續。小馬可仕指出，協議的簽署將有助於維持區域的和平及穩定；菲國國防部長特奧多羅（Gilbert Teodoro）隨後接受訪問時表示，儘快完成相互准入協議簽署，最快在明年舉行聯合演習


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