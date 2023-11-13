【東南亞週報】印尼首席大法官遭解職｜泰國開放台印免簽旅遊｜日本首相訪大馬
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印尼憲法法庭10月16日做出裁決，以5比4通過40歲以下、但具民選首長或民意代表經歷者得參選正副總統的請願。這項裁決引發外界對於佐科威卸任後，透過家族成員參選建立自己政治王朝的質疑聲浪，而參與裁決的首席大法官為佐科威妹婿，然他並無遵循利益迴避，仍然參與審理，因此引發爭議。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第248期，為讀者挑選2023年11月4日至11月10日期間，有關新加坡、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞與緬甸的六則東協區域大事。
新加坡｜李顯龍：明年11月人民行動黨黨慶前交棒黃循財
新加坡總理兼人民行動黨（People’s Action Party，PAP）秘書長李顯龍11月5日在兩年一度的黨大會上宣布，明（2024）年11月行動黨慶祝成立70周年前，將交棒給副總理兼財政部長，同時也是現為PAP副秘書長的黃循財，由其擔任黨魁，領導PAP在下屆大選中競選。這是李顯龍再次正式表達交班的意願和具體計畫。
因疫情而未能在70歲生日前交棒的李顯龍，現已71歲，他在PAP年度大會上讚揚黃循財對新冠疫情的因應措施，更透露黃循財和團隊正在訂定更多國家議程，黃循財也告訴他，自己已準備好接棒。「我對黃循財和他的團隊充滿信心，沒理由延後他們接棒，因此，我打算在下次大選前交棒給黃副總理」。
李顯龍也表示，交棒後他將聽從黃循財的安排，「他認為我能在哪裡發揮作用，我就去哪裡。我會盡力幫助他和他的團隊打贏下屆大選。我要幫助他履行領導國家的責任，好讓新加坡能在我和第三代部長退下來後，還能在未來許多年繼續成功」。
黃循財去年4月正式獲推舉為第四代領導班子領軍人物，之後迅速在政府和黨內承擔更重的職責，同年6月升任為副總理，11月再出任行動黨副秘書長。新加坡下屆大選最遲須在2025年11月23日舉行。
印尼｜佐科威親戚未遵循利益迴避 印首席大法官遭解職
印尼憲法法庭首席大法官安華（Anwar Usman）因身為總統親戚，仍參與裁決重大請願案涉嫌利益衝突，遭解除首席大法官職位。
印尼憲法法庭10月16日做出裁決，以5比4通過40歲以下、但具民選首長或民意代表經歷者得參選正副總統的請願。裁決一出，讓總統佐科威的長子、現任梭羅市市長36歲吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）具備參選資格；而總統參選人普拉伯沃也在10月25日宣布與吉伯朗搭檔登記，角逐2024年總統大選。
重大裁決引發外界對於佐科威卸任後，透過家族成員參選建立自己政治王朝的質疑聲浪；參與裁決的大法官中更有總統親戚，更讓外界質疑裁決有瑕疵且不公正。首席大法官安華為佐科威的妹婿，與吉伯朗有親戚關係。然他並沒有遵循利益迴避，以及秉持中立原則，仍然參與審理，因此引發爭議。
憲法法庭的道德小組11月7日宣布，安華「違反道德規範」，解除安華的首席大法官職務，但他仍保有大法官身分，卸任前不得參與與選舉有關的審判。安華表示，這樣的質疑使他蒙受無端誹謗，更是人格抹殺；而佐科威則未對此公開回應。國際特赦組織印尼分會則指出，即使做出解職決定，也無法修復大眾對司法機關的信任。
泰國｜泰開放台灣、印度免簽旅遊 機場準備迎接大量遊客
泰國政府於10月31日宣布，來自台灣、印度的遊客可享免簽待遇。泰國希望在旅遊高峰期，藉此政策吸引更多遊客到該國旅遊。此免簽政策由2023年11月10日正式開始，持續至明年5月10日。
泰國政府已設立一指揮中心，準備在免簽政策開跑之際，迎接來自台灣及印度的遊客。各相關單位及機構已獲得來自政府的指示，盡可能在旅遊高峰期協助降低機場過度擁擠的情況。交通部長表示，他已指示政府機構為交通便利及外國遊客之安全做充足的準備，尤其在泰國政府開放台灣、印度遊客可享30天免簽以後。他也指出，指揮中心的設立旨在確保各機場的服務品質，以利遊客入境過程無阻礙，特別如素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）、廊曼機場（Don Mueang Airport）等等。
日前，泰國政府已提供中國、哈薩克等國遊客免簽政策，將於2024年2月29日結束。中國為泰國最重要的國際遊客來源地，在疫情前（2019年）高達3,900萬國際遊客中，中國遊客人數高達1100萬人次。泰國於2023年1月至10月29日之間，國際遊客人數已達2,200萬人，產生9275億泰銖（約新台幣8423億元）的經濟效益。
據泰國政府，大約155萬名印度遊客將於2023年到泰國旅遊，而台灣遊客人數則預計為70萬人。印度遊客平均消費4萬1000泰銖（約新台幣3萬7230元），而台灣遊客則平均消費4萬2900泰銖（約新台幣3萬8960元）。截至2023年10月，印度遊客數量已高達120萬人，僅次於中國、馬來西亞及韓國。在泰國出口削減的情況下，泰國於2023年的目標國際遊客人數為2800萬，政府希望藉著旅遊業的復甦推動該國經濟成長。
菲律賓｜日提供菲監視雷達及巡邏船 開啟准入協議協商
日本首相岸田文雄11月出訪菲律賓，兩國在11月3日同意開始「相互准入協議（Reciprocal Access Agreement, RAA）」協商，日方並提供菲國海岸監視雷達、海岸警衛隊巡邏船資金。
在雙邊領導人的會議上，岸田文雄表示，現在是菲日雙邊關係的黃金時代，並表達對日益緊張的東海及南海局勢的關切，強調不接受任何試圖透過武力片面改變現狀的舉動。雖未指明中國，但面對中國主權聲索行為，菲日加強合作的態勢明顯。小馬可仕則道，雙邊建交67年來，感謝日本堅定不移的友誼，以及提供菲律賓的各項協助。
雙邊同意針對相互准入協議開始協商，簽署後將簡化雙邊聯合軍事演習的手續。小馬可仕指出，協議的簽署將有助於維持區域的和平及穩定；菲國國防部長特奧多羅（Gilbert Teodoro）隨後接受訪問時表示，儘快完成相互准入協議簽署，最快在明年舉行聯合演習。
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【塞掐 Side Chat】2023 TCCF MARKET—當展會不只是交易，更是交心和交流的起點
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對文化內容產業的創作者來說，創作的過程往往是孤獨而煎熬的，但若能換得作品讓大眾看見的機會，甚至登上國際舞台，一路的艱辛似乎都能化成甜美果實。要取得這樣的機會，國內外的市場展會就是一個很有效的平台。因此，在文策院所策劃的TCCF 內容創意大會中，MARKET 市場展一直是非常重要的一環，不只要幫助台灣創作者，開發更多讓作品被看見的機會，更要讓全球對台灣內容感興趣的買家，在此齊聚一堂，進行最直接的交流。
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對文化內容產業的創作者來說，創作的過程往往是孤獨而煎熬的，但若能換得作品讓大眾看見的機會，甚至登上國際舞台，一路的艱辛似乎都能化成甜美果實。要取得這樣的機會，國內外的市場展會就是一個很有效的平台。因此，在文策院所策劃的TCCF 內容創意大會中，MARKET 市場展一直是非常重要的一環，不只要幫助台灣創作者，開發更多讓作品被看見的機會，更要讓全球對台灣內容感興趣的買家，在此齊聚一堂，進行最直接的交流。
跨領域、跨文化的全球交流，就在2023 TCCF MARKET
「在 TCCF 的這次市場活動中，有來自29個國家的買家匯聚到台灣，他們不僅僅是買家，還包括一些專業的影視從業者、國際媒體等等，總共有 200 多位國際專業人士來到台灣，非常強大。」文策院院長盧俊偉很開心的分享道。在 MARKET 市場展中，最重要的面向當然是商業買賣（B2B），然而對一般民眾來說，透過 MARKET 市場展，也可以在第一時間接觸到未來可能會在大銀幕、小螢幕或者出版品看到的新內容：「因為這是一個雙向的機會，我們將台灣的作品推銷到海外，同時也有可能將國外的內容引入到台灣。」
今年的交易的作品範圍，涵蓋了影視、出版、漫畫、動畫等許多領域。一般而言，影視佔據的了最大的比重：「但這次還特別增加了出版品、漫畫和動畫的內容，主要是因為近年來，在國際上有相當多精彩的影視作品，是基於漫畫改編的。」對於這樣的國際趨勢，盧院長認為，當這些優秀的小說、動漫作品，在已經具有一定人氣的基礎下被改編成影視作品，不只是觀眾會有期待感，可能更容易受到市場歡迎，因此投資者也會對收視率或票房方面感到比較樂觀。台哥大新媒體服務副總經理李芃君也認為：「交易市集是一個非常好的平台，將跨領域的人才、具有潛力的IP，都聚在一起。台灣的創作者可以同時、即時的收穫來自本土和海外投資者，對自己作品的看法，達到交流成果的最大化。」的確，在這個在地化與全球化相輔相成、創作內容「宇宙化」、優秀的IP擁有無限延展潛力的時代，文策院透過各種機會，鼓勵更多跨文化、跨領域應用的主題亮相，將能帶領台灣所有創作者繼續往前，並且讓創作的效益不斷擴大。
整合最強的資源和技術，尋找創造雙贏的夥伴
今年的 MARKET 市場展，還有非常具有特色的「國家館」，以國家為核心來設館，有超過 29 個國家參加。特別是法國、韓國和日本，都設有大型的國家館，在館中整合了各種不同的產業。這樣一站式但能同時接觸多元產業的特色，非常具有吸引力。文策院還引進了「協拍資源」，讓全台各地對影視行銷、文化宣傳有興趣的縣市政府，在這個展會中展示自己的資源，比方成立協拍中心、協助進行場地和路權的申請等，來吸引影視製作團隊前往當地拍攝。這樣的合作最主要的目的在於促進「粉絲經濟」，例如電影《痞子英雄》和《海角七號》，都曾因為作品的票房成功，而帶動了高雄、屏東等地的知名度和旅遊業。今年的 MARKET 市場展中，總共有九個縣市參與，包括六都以及南投、花蓮和嘉義。
此外，還有一部分參展商屬於創新技術領域，他們雖然是技術型公司，但他們的產品，或者新興技術，和影視製作有關。比方「元宇宙」技術，或者虛擬實境，這種科技可以為影視創作帶來新的動能，比方在更創新的互動可能中，文本應該如何設計？又或者在沈浸式的觀影體驗裡，觀眾所關注的範圍將擴大到360度，於是空間的安排、演出的動線，也成為創作者的挑戰。「現在最熱門的一個主題，還包括了 AI。在影視技術方面，有些AI演員在電影中表現出與真人演員幾乎相同的水準，甚至有 AI 主播，這些新技術都正在快速的改變影視創作的內容和方式。」今天的影視創作者，需要面對不斷變化的局面、全新技術的應用和可能性，這不僅是機遇，也是一個挑戰。透過市場展，文策院希望能更全面地幫助創作者掌握這些新興技術，以推動台灣影視產業的發展。
好故事更要精彩的說：跨出合作的第一步
「當投資人在參加市場展時，是期待看到具有原創性、吸引力、市場潛力和故事性的作品。雖然對於不同種類的作品，觀看方式和評估標準可能會有所不同，但根據我的經驗，投資者一定會考慮的要素，通常會包括故事性、作品長度、視覺效果、創新或投資的吸引力，以及創作者說故事的技巧。」作為長期投資台劇的投資者，李副總也擁有許多市場展經驗，他特別分享了對創作者來說，無論是參加 PITCHING 提案大會，或參加 MARKET 市場展都會需要的一些觀察，其中最重要的可以說是「故事」。「一個擁有吸引力的故事，其實不只吸引了投資人，也具有引起觀眾興趣的潛力，這是最重要的第一點。」對於投資人來說，提案的內容非常關鍵，能夠快速且清晰地傳達作品的概念，讓投資人能夠理解並感受到其潛力，相信就能在市場展上獲得不錯的反響。
李副總的提醒，是根據文策院舉辦 MARKET 市場展的兩個重要目的。第一，作為一個交流平台，希望可以促進參與者們在這個場合中建立關係、瞭解行業動態，並尋找合作機會，有助於擴展人脈和增進業內互動。其次，MARKET 市場展也因為它的交易的性質，讓參與者有機會考慮內容的採購、投資參與或合作開發，從而促進了影視內容的買賣和合作。在這兩大目的下，好的溝通就成為跨出第一步的關鍵。相對的，當業者也可以有效地展示自己強大的資源或技術，也將吸引更多優秀的創作者與之合作，持續創造出更有吸引力的作品。
大型串流平台的雙面刃效應
在全球影視作品的趨勢中，我們可以看到幾個重要觀點。除了之前提到的IP建立和擴展、市場國際化之外，大型串流平台對影視產業也產生了深遠的影響。
李副總認為，大型串流平台的崛起，對影視產業帶來了雙面刃的效應。一方面，這些平台為台劇和國片提供了迅速進軍國際市場的途徑。只要作品足夠優秀，且傳達了大眾共鳴的概念或普世價值，就能在觀眾之間引起一陣風潮。然而，這種樣方便、快速傳播的平台，也為作品帶來風險——若作品在平台上缺乏充分宣傳，或在一開始無法引起足夠的關注度，它會立刻被眾多其他的內容淹沒。因此，成功的關鍵在於如何讓作品脫穎而出，吸引觀眾的關注，建立良好的傳播力。
目前，台灣需要加強與國際串流平台的合作和談判能力。韓國已經在這方面取得成功，建立了與國際平台的互利互惠模式。此外，合製也是一個具有潛力的選擇，通過結合不同市場的知識和經驗，創造全新的故事。台灣有機會透過合作，與其他地區的影視業者攜手，創造更大的成功。因為大型串流平台帶來了前所未見的機會和挑戰，我們需要的是與時俱進的能力，不斷調整策略，發揮創造力，並加強國際合作，才能真正在國際市場上蓬勃發展。
「在今年的 TCCF MARKET 市場展中，我們特別強調了交流和合作的重要性，這是現代影視產業的趨勢之一。我們不僅希望將作品拍攝完成後出售，更希望在創作和製作的過程中，與其他國家的影視業者進行合作。」盧院長最後總結道。
這種合作不僅能夠促進國際間文化的交流，還能夠融合不同地區的專業知識和創意，共同打造更具創新性和國際競爭力的影視作品。正如盧院長所總結的那樣，這是台灣影視產業必須面對的現實，也是一個充滿挑戰和機遇的時刻。我們期望透過 TCCF MARKET 市場展，能夠進一步推動台灣影視產業的國際化，並實現更多優秀作品的國際發展。