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墨西哥國會第二場UFO聽證會：莫桑稱「三指秘魯木乃伊」是新物種，但避談是否為外星生命體

墨西哥國會第二場UFO聽證會：莫桑稱「三指秘魯木乃伊」是新物種，但避談是否為外星生命體
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

有鑒於莫桑有著造假與虛假宣稱的歷史，自9月第一場聽證會以來，外界除了質疑莫桑帶來的「三指秘魯木乃伊」並非來自外星的生命體外，也懷疑這兩具木乃伊也許根本就是莫桑假造的。面對外界的質疑，莫桑在第二場聽證會中，將論述主軸聚焦於證明這兩具木乃伊的真實性，而非木乃伊是否為來自外星的生命體。

文：賴明君

墨西哥眾議院於11月7日，再度舉行「不明異常現象」（UAP）聽證會。由記者兼不明飛行物愛好者莫桑（Jaime Maussan）率領科學團隊，在墨西哥國會以3小時的時間，向議員們說明他們在今（2023）年9月展示的兩具「三指秘魯木乃伊」（three-fingered Peruvian mummies），是真實存在、非經造假的生命體，回應自9月以來外界的質疑聲浪。不過莫桑與其團隊拒絕證明這些木乃伊是否為外星生命體。

第一場不明異常現象聽證會

今年9月13日，墨西哥國會舉行首次的「不明異常現象」聽證會，莫桑召集了來自墨西哥、美國、日本與巴西的研究人員，向國會議員們展示兩具有著三根手指的瘦小木乃伊。莫桑聲稱這是他於2017年，在秘魯納斯卡（Nazca）沙漠發現的「非人類生命體」。

莫桑並表示這兩具「非人類生命體」經過墨西哥國立自治大學（UNAM）的碳14定年檢測，距今約有1000年的歷史。不過墨西哥國立自治大學針對莫桑的言論，發聲明表示，大學研究團隊只對物品進行了碳14定年檢測，該檢測只能確定物品的年齡，無法得知其來源，「我們在任何情況下，都不會斷言物品的來源。」並表示研究團隊與莫桑的解釋以及虛假陳述無關。

批評聲浪與莫桑的黑歷史

自9月聲稱兩具木乃伊為「非人類生命體」後，莫桑與參與聽證會的研究人員們，面臨來自外界的質疑聲浪，認為莫桑說謊並造假，而這與莫桑過去在外星生物方面發表的言論有著一定的關聯。莫桑曾在2015年時宣稱自己在秘魯發現了外星人遺體，不過後來被證實，莫桑宣稱的外星人遺體，其實是一具被製成木乃伊的人類兒童遺體。

2017年時，莫桑也曾在秘魯主張自己找到了來自外星的「非人類生命體」，不過根據《美聯社》的報導，秘魯檢調機關在發布的調查報告中表示，莫桑「找到的」遺體，其實是「最近製造出來的娃娃，表面為紙與膠類黏著劑製成的混合物，用來模擬皮膚。」賽普勒斯科技大學（Cyprus University of Technology）2021年發表的研究也指出，莫桑所謂的遺體，其頭部其實是由美洲羊駝的頭骨與其他不明的骨骼所組成。

第二場不明異常現象聽證會

有鑒於莫桑有著造假與虛假宣稱的歷史，自9月第一場聽證會以來，外界除了質疑莫桑帶來的「三指秘魯木乃伊」並非來自外星的生命體外，也懷疑這兩具木乃伊也許根本就是莫桑假造的。面對外界的質疑，莫桑在第二場聽證會中，將論述主軸聚焦於證明這兩具木乃伊的真實性，而非木乃伊是否為來自外星的生命體。

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