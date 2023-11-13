加薩燃料耗盡，最大醫院5早產兒、7重症病患不治，無國界醫生：再不停戰醫院變太平間

加薩戰火熾，無國界醫生：再不停戰醫院變太平間

（中央社）以色列軍隊和哈瑪斯之間的激烈戰鬥導致數千人受困加薩醫院，醫務人員和援助人員今天（當地時間12日）警告，戰事若不暫停，患者將在受損的設施中死亡。

電視影像顯示，明亮的照明彈照亮加薩市夜空，爆炸聲在整座城市迴盪，以色列的空中和地面行動把戰火帶到了重要的醫療設施。

無國界醫生組織（Doctors Without Borders）今天警告：「如果不立刻透過停火來阻止流血，或至少對患者進行醫療疏散，這些醫院將變成太平間。」

加薩最大醫院西法醫院（Al-Shifa Hospital）院長薩爾米亞（Mohammad Abu Salmiya）表示，醫院「已被團團包圍，附近正在進行轟炸」，「醫療團隊無法工作，數十具遺體也無法處理或掩埋。」

無國界醫生組織的外科醫生歐貝德（Mohammed Obeid）表示，醫院內約600名術後患者、37到40名嬰兒和17名加護病房患者沒有水、電、食物或網路。

加薩最大醫院數十嬰兒危急，第二大醫院燃料用盡

以色列軍方表示，以軍準備於今天撤走加薩走廊最大醫院的嬰兒，但巴勒斯坦官員說，醫院附近正激戰，院內發生停電，人們仍困在裡頭，且有兩位新生兒喪生，數十名嬰兒面臨危險。

《路透社》報導，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭已經過了一個多月，以軍力圖消滅哈瑪斯武裝分子，並解救被他們挾持的人質。

位於加薩走廊（Gaza Strip）北部的西法醫院及其他醫院是戰事焦點，這些醫院幾乎無法照顧病患，每天都有更多民眾因為以色列的猛烈空襲而受傷。

西法醫院是加薩走廊的最大醫院，加薩衛生部發言人奇德拉（Ashraf al-Qidra）在這家醫院內告訴《路透社》，以色列夜間的砲火未直接擊中醫院，但「仍讓醫護人員和平民驚恐不安」。

以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）昨天表示，以軍將依西法醫院人員要求，協助撤離醫院的嬰兒。但奇德拉指出，醫院內共有45位嬰兒，其中兩名已經喪生。

奇德拉被問到疏散情況時指稱：「我們尚未獲悉有任何機制，可把嬰兒撤至更安全的醫院。至今我們仍在為他們的安全祈禱，希望不要失去更多生命。」

在加薩走廊北部貝特拉希亞（Beit Lahiya）的印尼醫院（Indonesian Hospital），有一位男嬰名叫蘇貝（Mosab Subeih），他在以色列飛彈擊中的民房中被救出。

一名醫護人員說：「他的頭部受到直接傷害，還在流血，我們沒有進行手術。」由於停電，醫療人員正手動用人工呼吸器為他治療。

巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent Society）表示，加薩第二大醫院聖城醫院（Al-Quds Hospital）已用盡燃料，再也無法運作，醫護人員仍試圖在缺電情況下治療病人。

一名哈瑪斯衛生官員今天還表示，以色列空襲摧毀了西法醫院的心臟科病房。

加薩燃料耗盡，最大醫院5早產兒7重症病患不治

巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團官員今天表示，燃料耗盡的加薩走廊西法醫院已有5名早產兒、7名重症病患不治。以色列部隊正與哈瑪斯武裝分子持續激戰。

《法新社》報導，哈瑪斯集團統治的加薩走廊衛生部次長黎希（Youssef Abu Rish）說：「我們擔心到早上（死亡）總數會進一步升高。」

哈瑪斯政府今天表示，與以色列的戰鬥在加薩造成的罹難人數已經增加為1萬1180人。哈瑪斯新聞辦公室指出，其中包括4609名兒童、3100位婦女，另外還有2萬8200人受傷。

加薩最大的西法醫院院區一再遭到襲擊，哈瑪斯衛生官員表示，醫院的心臟科病房今天遭到摧毀。

巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent Society）表示，加薩北部的聖城醫院（Al-Quds Hospital）因為發電機沒有燃料而停止運作後，尋求庇護和必須接受治療的病患恐慌加劇。

與此同時，官員指出，加薩兩家兒童醫院被「強迫疏散」的病人只能「在大街上無人照料」。

加薩醫院主管官員札庫特（Mohammed Zaqut）告訴記者：「納薩爾兒童醫院（Al-Nasr Children's Hospital）和蘭提西兒科醫院（Al-Rantisi Pediatric Hospital）強制疏散導致病人只能待在大街上、無人照料。」

他說，已經跟這兩家醫院的護理人員「完全失去聯繫」。

以色列軍方今天稍早表示，已經讓這兩家醫院「得以進行人員撤離」，並且增開一條路線讓平民能夠安全通過，前往加薩南部。

札庫特表示，因為激戰，「沒有人能夠進入或是離開」西法醫院。

醫生和援助機構昨天表示，由於斷電，西法醫院新生兒病房中39名嬰兒有兩名「命喪保溫箱內」。

札庫特說：「我們必須拯救早產兒。」

以色列：排除巴勒斯坦自治政府戰後接管加薩可能

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）11日排除以色列和哈瑪斯戰爭結束後，現任巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）接管加薩走廊的可能性。

《法新社》報導，被問及在被占領的約旦河西岸擁有部分掌控權的巴勒斯坦自治政府是否可能在戰後管理加薩地區時，納坦雅胡回答，「加薩必須要有其他（管理）機構。」