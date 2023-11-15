以色列離摧毀哈瑪斯這一目標有多遠？以軍官員：這只是15回合拳擊賽中的第四回合
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根據哈瑪斯主導的衛生部稱，自戰爭開始以來，加薩地帶已有超過1萬0800人死亡，其中包括4400多名兒童。以色列軍方則表示，地面市部隊已成功將加薩分隔為南北兩部分。已「深入城市核心區」，儘管這仍然遠遠不能宣稱掌控。不過，哈瑪斯否認以色列軍隊取得了任何重大進展，也未深入加薩市。
以色列發動對加薩（Gaza）的地面進攻已接近兩周，對哈瑪斯進行密集空襲已經超過一個月。而所有這一切都是針對哈瑪斯發動的一次殘忍攻擊的回應。在那次突襲哈瑪斯殺害了約1200人。
從一開始以色列聲稱的軍事目標來看，他們致力於在軍事和政治上摧毀哈瑪斯。但是，以色列離實現這個目標有多遠？以及這真的是可行的軍事行動嗎？
而且，對以色列而言，現在還只是開始階段。以軍一再表示這個軍事行動將是漫長而艱難的。一位接受BBC採訪的以色列國防軍（IDF）高級官員用拳擊比賽的比喻說「這只是15回合中的第四回合。」
以色列內部沒有人確切說明這場戰爭會持續多久。但有些人指出，2017年西方支持的伊拉克軍隊花了九個月的時間從伊斯蘭國手中重新奪回摩蘇爾市，這可能是一個參考。儘管它可能無法完全掌控時間表，以色列也許想再打上幾個月仗，因為國際上對停戰或休戰的壓力正在增加。
迄今，以色列宣稱已進行超過1萬4000次打擊，並擊斃了數十名高層級的軍事目標，包括一些哈瑪斯的高級指揮官。而以軍每次發動攻擊都涉及多種武器。軍事專家、前《耶路撒冷郵報》編輯雅各夫・卡茨（Yaakov Katz,）告訴BBC，以色列業已發射了超過2萬3000枚彈藥。
作為比較，在伊拉克摩蘇爾戰役的高峰期，西方盟友每周對伊斯蘭國目標進行約500次轟炸。
根據哈瑪斯主導的衛生部稱，自戰爭開始以來，加薩地帶已有超過1萬0800人死亡，其中包括4400多名兒童。
以色列軍方則表示，地面市部隊已成功將加薩分隔為南北兩部分。已「深入城市核心區」，儘管這仍然遠遠不能宣稱掌控。
不過，哈瑪斯否認以色列軍隊取得了任何重大進展，也未深入加薩市。
以色列地面進攻的初始階段似乎按計劃進行，目標是孤立哈瑪斯，而哈瑪斯要付出代價可能很高。
戰爭初期的估計表明哈瑪斯約有三萬至四萬名戰士。一位以色列高級防禦部門消息人士告訴BBC，哈瑪斯約有10％，即4000名戰士已經喪生。這樣的估算無法核實，應謹慎對待，但以色列轟炸行動的規模已經降低了哈瑪斯的戰鬥能力。
相較之下，以色列軍方損失似乎相對較低。以色列表示，自地面行動開始以來，已有34名士兵喪生。以色列情報和安全專家約西・庫珀瓦塞（Yossi Kuperwasser）說，軍方正在以「更加小心和謹慎」的方式進行地面作戰，以避免部隊遭受重大損失。
目前尚不清楚哈瑪斯在北加薩尚有多少勢力，還有多少戰士可能仍藏匿在地道中，或者有多少人已融入南方逃離的加薩住民中。不過，對以色列來說，加薩地下隧道仍是一個重大軍事挑戰。他們的部隊正試圖炸毀發現的地下隧道，而不是進行地下戰鬥。
城市戰爭的挑戰
更明顯的是，以色列在情報和軍事能力方面擁有顯著優勢：以軍能攔截通信，甚至關閉加薩的手機和互聯網。以色列的戰機和無人機還擁有完全的空中優勢，能夠監控地面的每一個動靜，但無法看穿地下。
一位以色列高級防禦部門的消息人士向BBC透露，他們每天仍然有超過100個新目標要確認，儘管隨著這場戰爭的持續，這份清單可能會減少。而戰爭持續的時間越長，就更需要依賴地面部隊來辨識並清除目標。
資深英國陸軍軍官、現任風險情報公司Sibylline主管賈斯汀・克朗普（Justin Crump）分析，考慮到加薩地形的密集程度，以色列正在取得進展似乎是合理，但「他們現在將遭遇城市區域的更強烈抵禦」。他告訴BBC，以色列軍隊裝備良好且訓練有素，但對於最先進的軍隊來說，城市戰爭仍可能變得困難。
到目前為止，地面的近距離戰鬥似乎有限，當然不及俄羅斯和烏克蘭在巴赫姆特（Bakhmut）等城市進行的城市戰爭規模。而根據以色列國防軍釋出的多數影片顯示，以軍主要依賴坦克和裝甲車輛在城市作戰。
此外，以色列還未動員所有兵力。有估計說，以色列可能只在加薩動員了三萬名士兵。這相對而言是以色列總兵力（16萬名現役軍人加上36萬名預備役）的一小部分。
克朗普向《BBC》分析說，問題是以色列會有多少步兵願意投入清理每一棟建築和哈瑪斯地道的行動？以色列反而有可能選擇只針對哈瑪斯的據點。 他判斷說，以色列將試圖避免對逐區域進行掃蕩式的戰鬥，因為這不只是可能導致極重的傷亡，也肯定會危及200多名人質的生命。
入侵後的計劃
因此，這引出了一個問題，即以色列所聲稱的戰爭目標——摧毀哈瑪斯——是否真的可行。
即使是一些以色列高級官員也承認，用炸彈和子彈摧毀一種「意識形態」是不可能的。
哈瑪斯的一些領導人甚至並不在加薩。卡茨則告訴BBC，如果哈瑪斯的一些成員能夠在這場戰爭中倖存下來，那麼他們仍然可以宣稱「我們仍然存在，所以我們實際上贏了。」
克朗普認為，以色列的戰爭目標可能會從摧毀哈瑪斯轉變為懲罰它，以確保不會再次發生10月7日的攻擊。
以色列還面臨著越來越大的壓力，制定戰爭過後的計劃，這個壓力特別是來自美國。
據此，一位以色列國防部消息人士回應《BBC》稱，當年邱吉爾在諾曼第登陸，發動盟軍反擊時，也沒考慮創立一個馬歇爾計劃（Marshall plan）來重建德國。
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
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