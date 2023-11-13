大學師資類科招生難：教團分析教師地位「斷崖式下降」，教育部祭公費、獎學金吸引人才

大學師資類科招生難 教團分析教師地位斷崖式下降

（中央社）大學師資類科招生每況愈下。教育團體分析，教育改革使教師負擔加重，加上年金改革、家長壓力、學權意識抬頭等，教師地位出現「斷崖式下降」，難以吸引優秀學子投入。

如何吸引優秀學子投入師培，避免未來師資斷層，刻不容緩，從「中華民國師資培育統計年報」來看，103學年度各師資類科核定名額8088名，實際招收到7918名（97.9%）；到了110學年度，招生名額增為1萬316名，實際招收8754名（84.9%），招收率下滑。

全國教育產業總工會（全教產）理事長林碩杰接受《中央社》電訪時表示，教師供需失調背後是少子女化的「國安問題」，但是近年來「尊師重道」的風氣和教師社經地位，都呈現「斷崖式下降」，學生打老師的事件時有所聞，使越來越多的學子，不願投入教職這條路。

林碩杰提到，現在師培大學為了鼓勵學生就讀，朝向多元化、開放化的課程安排，學生畢業後的路更寬了，不一定要投入教職。但從另一角度來看，教職也越來越難留住人才。

一名不願具名的年輕教師告訴《中央社》記者，培養一個老師，不是1年、2年就能完成的事，但近年社會環境轉變實在太快了。4、5年前「流浪教師」仍是社會熱烈討論的議題，好多學長姊教甄考了好幾年都考不上，只好轉去考警察、消防員或公務員。

這位教師說，這些案例都會透過口耳相傳，影響學弟妹們投入教育學程的意願，即便今年教師職缺大增，也很難扭轉大家的印象了。

台南市教師會理事長陳葦芸表示，近年國中科技領域確實很缺老師，應考教師甄試，能力也不見得符合教學現場需求，很多學校只好聘代理教師。

她認為，科技業拉走許多人才是一個原因，但近年年金改革，教職員退休待遇不如過去優渥，讓很多年輕人卻步。

陳葦芸提到，目前社會環境和教育現場，對教師不是很友善，而外在環境更吸引人，一拉一推下，越來越難吸引人投入。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，教育部鼓勵學生「適性發展」，從國家角度，有些領域的人才需求，就是得靠「刻意培養」。現在很多產業都積極與大學、甚至是高中職合作，及早培育人才。如果看到未來教師人力有斷層，就應該要提早因應，重點培育最缺的領域。

台北教育大學師資培育處處長陳錦芬分析，教育大學收到的學生，多數是想投入教職才入學，因此招收較沒問題；然而一般大學的學生想當老師，必須額外修40個學分的教育學程，學分負擔較大，影響參與意願。

陳錦芬也向有志投入教職的青年學子喊話，近年政府逐步改善國小師生比，釋出更多的正式教師員額，再加上「雙語政策」新開了很多職缺，不怕找不到工作。大學會依照市場和教學的需求，強化輔導措施，例如額外開設語言課程，協助不同專業的學生提升就業競爭力。

師資類科招生隱憂 教育部祭公費、獎學金吸引人才

（中央社）師資類科招生出現隱憂，教育部表示，將以公費名額、師培獎學金等方式，鼓勵學子投入，同時也讓大學甄選師資生時，增加面試、潛能測驗，瞭解是否具備擔任教師的素質和性向。

根據教育部統計，110學年度師培類科核定招生名額1萬316人，實際招收8754人（84.9%），比7年前大幅降低13個百分點。如何吸引優秀學子投入師培，尤其是理工、資訊領域，避免未來教師供需失調，已刻不容緩。

教育部以文字回應《中央社》指出，為促進學子選讀師資類科，除了自費生外，一直以來都有為偏遠、特殊地區學校開出「公費生」名額，在學期提供生活津貼，畢業後分發到學校任教。

另外，教育部訂有「補助師資培育之大學辦理師資培育獎學金作業要點」，給予清寒或成績優秀師資生獎學金鼓勵。近3學年度共核定中等教育理工資訊領域公費生81名。

除了「量」，師資生的「質」也備受關注。教育部指出，目前多數大學在甄選師資生時，都會規劃至少2階段，第一階段是筆試，第二階段則是面試或口試，包括參採相關潛能測驗結果。一方面確保學生的專業素養，另一方面也瞭解學生是否具備擔任教職的特質與性向。

教育團體呼籲建議「教師安全儲備量」，教育部指出，目前平均每年核定師資生名額約8500名，平均每年發出教師證書為5000張（新增的首張證書），並有適量的活躍儲備教師近3萬人。平均每年公私立學校初任教師數為5500人，「師資儲備情形尚為穩定。」

教育部表示，會依照「正式教師需求數」及「師資儲備比」，評估各師資類科的供需情形，據以核定師培名額，並評估儲備安全量。這些指標和研析的資料，會定期函送師培大學，作為各校調整名額的參據。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰