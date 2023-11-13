中職台灣大賽最終戰：味全龍睽違24年奪總冠軍，徐若熙獲系列賽MVP，葉君璋、張泰山落淚提徐總

（中央社）中職總冠軍賽最終第7戰昨（12）日在天母棒球場進行，味全龍隊靠著3洋投鋼龍、伍鐸、布里悍壓制，終場龍隊以6比3擊退樂天桃猿隊，滿場1萬名觀眾最終拋下紅色彩帶，奪下隊史第5冠、睽違24年的總冠軍。

桃猿隊在1局上就有攻勢，林立敲安打後盜上二壘，並靠著推進上三壘，廖健富再敲安打率先攻下1分。

不過桃猿隊先發投手道博格1局下控球出狀況，一、二壘有人時雖然讓郭天信擊出雙殺打，但之後又投出2次保送形成滿壘，張政禹擊出一壘方向滾地球，道博格補位不及形成追平內野安打，接著道博格更連投出8顆壞球，出現2次四壞球擠回2分，隨後被換下場。

之後桃猿隊換上曾仁和登板，高孝儀敲出安打帶有2分打點，龍隊取得5比1領先。桃猿隊在2局上反攻，林承飛擊出二壘安打後，成晉擊出的球造成游擊手失誤，接著嚴宏鈞犧牲觸擊成功，陳晨威再敲二壘安打送回2分。

不過龍隊8局下再得1分，終場龍隊以6比3擊敗桃猿隊，奪下隊史第5座總冠軍，睽違24年再度奪冠，也是復隊之後首冠，當時復隊之後總教練葉君璋就喊出上一軍3年內就要闖進季後賽，如今不但第3年就闖進季後賽，最後更是一舉奪下總冠軍。

龍隊推出3洋投壓陣，先發投手鋼龍用88球投6局，被敲出5支安打，沒有出現保送，送出5次三振，失掉3分含2分責失，他在第7局時因為要下丘守備而拉傷腿；之後由伍鐸接替登板，投2局沒有失分，最後第9局再推出僅休息1天的布里悍，投1局無失分。

桃猿隊先發投手道博格則是用30球中僅8顆好球，投0.2局被敲2支安打，失掉5分，單局投出5次四壞球保送，突破中職總冠軍賽紀錄，原紀錄為2019年中信兄弟紐維拉4次。之後曾仁和接替登板，後援投7局僅被敲4支安打，失掉1分。

第7戰單場MVP為昨日先發投手鋼龍，系列賽MVP則是由11日力挽狂瀾的投手徐若熙獲得；系列賽勝隊優秀球員為出賽3場、勞苦功高的伍鐸，系列賽敗隊優秀球員則是桃猿隊的朱育賢。

率味全龍奪冠感覺不同，葉君璋落淚：因為是味全

Photo Credit: 中央社 中華職棒味全龍隊總教練葉君璋（中）在總冠軍賽近2戰開賽前以「昇龍拳」助威，12日龍隊成功以系列賽4勝3敗拿下睽違24年的總冠軍，也是葉君璋執教生涯第2冠，葉君璋賽後直言感覺滿不一樣的。

（中央社）中華職棒總冠軍賽味全龍隊一度被聽牌，龍隊總教練葉君璋連2戰開賽前「昇龍拳」助威，龍隊以4勝3敗拿下睽違24年總冠軍，葉君璋激動落淚，直言因為是味全，腦中浮現許多往事、很不一樣。

味全龍隊1997至1999年間完成3連霸後球隊解散，2019年重返中職，2022年先闖入季後挑戰賽但沒打入總冠軍賽，今年以下半季冠軍、年度戰績第一，直闖總冠軍賽，與樂天桃猿隊爭冠。

總冠軍賽前5戰打完，龍隊一度處於2勝3敗劣勢，11日賽前出場時，龍隊總教練葉君璋使出「昇龍拳」招式化解球員緊張氣氛，昨日比照辦理，龍隊連搶2勝、在滿場萬人球迷面前讓紅色彩帶相隔24年再拋下。

龍隊拿隊史第5冠、復隊後首冠，最後一個出局數桃猿隊林泓育代打敲出捕手後方界外飛球，被龍隊捕手蔣少宏接殺，龍隊以6比3奪冠，蔣少宏也將別具意義的紀念球交到葉君璋手中。

葉君璋2016年帶義大犀牛（富邦悍將前身）奪冠，此次帶領味全龍奪冠，為執教生涯第2冠，葉君璋直言感覺滿不一樣的。

葉君璋解釋，因為是味全，腦中有比較多的印象和往事浮現，在這個系列賽中，很多以前義大的好朋友也都有打電話給鼓勵，「感覺滿棒的，有了之前義大的經驗，讓我知道一個好的球隊大概是什麼樣子。」

葉君璋球員生涯效力味全龍隊時期參與了1997至1999年味全的3連霸，24年後再看見紅色彩帶拋下，葉君璋笑說，以前彩帶會直接落到場內，但今年彩帶好像沒有掉下來、都在觀眾席。

被問起奪冠關鍵，葉君璋表示，每個部分都做得很好，球隊的連結性、細節都做得很好，包括球團跟教練團的溝通都很順暢，才有辦法完成最後的目標。

蔣少宏慢慢成「不錯的捕手」，總冠軍賽攻守有表現

Photo Credit: 中央社 中華職棒味全龍隊捕手蔣少宏（圖）在2023台灣大賽攻守皆有表現，總教練葉君璋賽後受訪表示，蔣少宏今年總冠軍賽打擊發揮得不錯，也開始慢慢像真正「不錯的捕手」。

（中央社）中職總冠軍賽味全龍捕手蔣少宏攻守有表現，捕手出身的總教練葉君璋高標準，雖稱讚蔣少宏慢慢成為「不錯的捕手」，但也提到棒球心理占大部分，期待蔣少宏成為「頂尖的捕手」。

中華職棒總冠軍賽（台灣大賽）味全龍隊與樂天桃猿隊總計帶入7名捕手，桃猿隊林泓育、廖健富、嚴宏鈞都有總冠賽經驗，宋嘉翔是初體驗、多在板凳待命；龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠多打指定打擊，劉時豪有總冠軍賽經驗，但此次龍隊讓沒總冠軍賽經驗的蔣少宏當主戰、也展現水準。

蔣少宏去年季後挑戰賽1場出賽總計2打數沒有敲出安打，今年總冠軍賽7戰都是先發，昨日第7戰單場3打數敲出1支安打、貢獻2分打點，9局上接住捕手上方界外飛球，抓下最後出局數，讓龍迷開心拋下紅色彩帶。

蔣少宏今年總冠軍賽7場出賽，總計24打數敲出8支安打，貢獻3分打點，打擊率3成33，攻守都有發揮。

捕手出身的龍隊總教練葉君璋高標準評價，葉君璋表示，蔣少宏今年總冠軍賽打擊發揮得不錯，也開始慢慢像真正「不錯的捕手」，守備部分有些時候看得出來因為緊張受到影響，還是有滿多進步空間的，尤其是擋球部分。

葉君璋對蔣少宏的期待高，直言棒球運動心理占很大的部分，有時候心態上太想要做好，反而因為緊張沒能發揮水平。葉君璋期待蔣少宏持續進步，朝「頂尖捕手」邁進。

41歲老將林智勝奪生涯第6冠，笑稱受小將影響變得像小朋友

Photo Credit: 中央社 中華職棒41歲老將林智勝（前中）10度參與總冠軍賽，今年帶著味全龍隊年輕球員拿下總冠軍，也是他個人生涯第6冠。林智勝12日賽後直言這一冠很不一樣，這批球員這麼年輕可以頂住壓力、拿下總冠軍，真的很不容易。

（中央社）中華職棒41歲老將林智勝10度參與總冠軍賽，今年帶著味全龍隊年輕球員拿下睽違24年總冠軍，是個人生涯第6冠，受年輕球員影響，林智勝也變得像小朋友，明（2024）年再挑戰總冠軍要讓自己更強。