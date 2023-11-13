中職台灣大賽最終戰：味全龍睽違24年奪總冠軍，徐若熙獲系列賽MVP，葉君璋、張泰山落淚提徐總
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葉君璋球員生涯效力味全龍隊時期參與了1997至1999年味全的3連霸，24年後再看見紅色彩帶拋下，葉君璋笑說，以前彩帶會直接落到場內，但今年彩帶好像沒有掉下來、都在觀眾席。被問起奪冠關鍵，葉君璋表示，每個部分都做得很好，球隊的連結性、細節都做得很好，包括球團跟教練團的溝通都很順暢，才有辦法完成最後的目標。
（中央社）中職總冠軍賽最終第7戰昨（12）日在天母棒球場進行，味全龍隊靠著3洋投鋼龍、伍鐸、布里悍壓制，終場龍隊以6比3擊退樂天桃猿隊，滿場1萬名觀眾最終拋下紅色彩帶，奪下隊史第5冠、睽違24年的總冠軍。
桃猿隊在1局上就有攻勢，林立敲安打後盜上二壘，並靠著推進上三壘，廖健富再敲安打率先攻下1分。
不過桃猿隊先發投手道博格1局下控球出狀況，一、二壘有人時雖然讓郭天信擊出雙殺打，但之後又投出2次保送形成滿壘，張政禹擊出一壘方向滾地球，道博格補位不及形成追平內野安打，接著道博格更連投出8顆壞球，出現2次四壞球擠回2分，隨後被換下場。
之後桃猿隊換上曾仁和登板，高孝儀敲出安打帶有2分打點，龍隊取得5比1領先。桃猿隊在2局上反攻，林承飛擊出二壘安打後，成晉擊出的球造成游擊手失誤，接著嚴宏鈞犧牲觸擊成功，陳晨威再敲二壘安打送回2分。
不過龍隊8局下再得1分，終場龍隊以6比3擊敗桃猿隊，奪下隊史第5座總冠軍，睽違24年再度奪冠，也是復隊之後首冠，當時復隊之後總教練葉君璋就喊出上一軍3年內就要闖進季後賽，如今不但第3年就闖進季後賽，最後更是一舉奪下總冠軍。
龍隊推出3洋投壓陣，先發投手鋼龍用88球投6局，被敲出5支安打，沒有出現保送，送出5次三振，失掉3分含2分責失，他在第7局時因為要下丘守備而拉傷腿；之後由伍鐸接替登板，投2局沒有失分，最後第9局再推出僅休息1天的布里悍，投1局無失分。
桃猿隊先發投手道博格則是用30球中僅8顆好球，投0.2局被敲2支安打，失掉5分，單局投出5次四壞球保送，突破中職總冠軍賽紀錄，原紀錄為2019年中信兄弟紐維拉4次。之後曾仁和接替登板，後援投7局僅被敲4支安打，失掉1分。
第7戰單場MVP為昨日先發投手鋼龍，系列賽MVP則是由11日力挽狂瀾的投手徐若熙獲得；系列賽勝隊優秀球員為出賽3場、勞苦功高的伍鐸，系列賽敗隊優秀球員則是桃猿隊的朱育賢。
率味全龍奪冠感覺不同，葉君璋落淚：因為是味全
（中央社）中華職棒總冠軍賽味全龍隊一度被聽牌，龍隊總教練葉君璋連2戰開賽前「昇龍拳」助威，龍隊以4勝3敗拿下睽違24年總冠軍，葉君璋激動落淚，直言因為是味全，腦中浮現許多往事、很不一樣。
味全龍隊1997至1999年間完成3連霸後球隊解散，2019年重返中職，2022年先闖入季後挑戰賽但沒打入總冠軍賽，今年以下半季冠軍、年度戰績第一，直闖總冠軍賽，與樂天桃猿隊爭冠。
總冠軍賽前5戰打完，龍隊一度處於2勝3敗劣勢，11日賽前出場時，龍隊總教練葉君璋使出「昇龍拳」招式化解球員緊張氣氛，昨日比照辦理，龍隊連搶2勝、在滿場萬人球迷面前讓紅色彩帶相隔24年再拋下。
龍隊拿隊史第5冠、復隊後首冠，最後一個出局數桃猿隊林泓育代打敲出捕手後方界外飛球，被龍隊捕手蔣少宏接殺，龍隊以6比3奪冠，蔣少宏也將別具意義的紀念球交到葉君璋手中。
葉君璋2016年帶義大犀牛（富邦悍將前身）奪冠，此次帶領味全龍奪冠，為執教生涯第2冠，葉君璋直言感覺滿不一樣的。
葉君璋解釋，因為是味全，腦中有比較多的印象和往事浮現，在這個系列賽中，很多以前義大的好朋友也都有打電話給鼓勵，「感覺滿棒的，有了之前義大的經驗，讓我知道一個好的球隊大概是什麼樣子。」
葉君璋球員生涯效力味全龍隊時期參與了1997至1999年味全的3連霸，24年後再看見紅色彩帶拋下，葉君璋笑說，以前彩帶會直接落到場內，但今年彩帶好像沒有掉下來、都在觀眾席。
被問起奪冠關鍵，葉君璋表示，每個部分都做得很好，球隊的連結性、細節都做得很好，包括球團跟教練團的溝通都很順暢，才有辦法完成最後的目標。
蔣少宏慢慢成「不錯的捕手」，總冠軍賽攻守有表現
（中央社）中職總冠軍賽味全龍捕手蔣少宏攻守有表現，捕手出身的總教練葉君璋高標準，雖稱讚蔣少宏慢慢成為「不錯的捕手」，但也提到棒球心理占大部分，期待蔣少宏成為「頂尖的捕手」。
中華職棒總冠軍賽（台灣大賽）味全龍隊與樂天桃猿隊總計帶入7名捕手，桃猿隊林泓育、廖健富、嚴宏鈞都有總冠賽經驗，宋嘉翔是初體驗、多在板凳待命；龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠多打指定打擊，劉時豪有總冠軍賽經驗，但此次龍隊讓沒總冠軍賽經驗的蔣少宏當主戰、也展現水準。
蔣少宏去年季後挑戰賽1場出賽總計2打數沒有敲出安打，今年總冠軍賽7戰都是先發，昨日第7戰單場3打數敲出1支安打、貢獻2分打點，9局上接住捕手上方界外飛球，抓下最後出局數，讓龍迷開心拋下紅色彩帶。
蔣少宏今年總冠軍賽7場出賽，總計24打數敲出8支安打，貢獻3分打點，打擊率3成33，攻守都有發揮。
捕手出身的龍隊總教練葉君璋高標準評價，葉君璋表示，蔣少宏今年總冠軍賽打擊發揮得不錯，也開始慢慢像真正「不錯的捕手」，守備部分有些時候看得出來因為緊張受到影響，還是有滿多進步空間的，尤其是擋球部分。
葉君璋對蔣少宏的期待高，直言棒球運動心理占很大的部分，有時候心態上太想要做好，反而因為緊張沒能發揮水平。葉君璋期待蔣少宏持續進步，朝「頂尖捕手」邁進。
41歲老將林智勝奪生涯第6冠，笑稱受小將影響變得像小朋友
（中央社）中華職棒41歲老將林智勝10度參與總冠軍賽，今年帶著味全龍隊年輕球員拿下睽違24年總冠軍，是個人生涯第6冠，受年輕球員影響，林智勝也變得像小朋友，明（2024）年再挑戰總冠軍要讓自己更強。
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「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
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2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
在全球氣候變遷日益嚴重的背景下，尋求減緩碳排放並實現永續發展的需求更加迫切。減碳轉型和永續發展已經成為當今全球議程的核心，共同為實現淨零碳排的目標而奮鬥。減碳轉型代表著我們對降低溫室氣體排放，並將再生能源廣泛推行的承諾，而永續前行則體現了我們追求環境友好、社會公平和經濟穩健發展的決心。
2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
照亮再生能源發展和地方創生的那道「光」
台灣發展的再生能源包括水力發電、太陽光電、風力發電、地熱能、生質能與廢棄物發電，依據2023年7月經濟部統計處指出，近5年台灣再生能源裝置容量平均年成長率達21.9%，高於全球平均之9.1%。其中，太陽光電佔比高達68.9%，為台灣再生能源成長之主要貢獻。
以太陽能為例，作為再生能源佔比最高的能源，在開發和建置也遇到不少問題，像是土地取得困難、民間擔心影響糧食自給率、能源開發影響民生生計等等。在「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」期間，經濟部於10/20 舉辦《能源轉型 永續前進論壇》中就有提及上述的困境，為此政府取經日本的農電共生成功經驗，以公民電廠作為解方。此方式不只改善地方經濟，還能創造人民所得及就業機會，協助地方創生。
能源轉型並非一蹴可及，更不是單打獨鬥
在永續發展的趨勢之下，能源轉型仰賴多元觀點交流與跨域合作，各界透過永續經營的推動，也促成不同形式的「創新」。以企業為例，光電業者和養殖業者、廠房合作，透過租金、綠電交易等方式達到雙贏的局面；沃旭能源借鏡國際背景，打造全台最多的離岸風電場，並積極推動亞太淨零轉型，期盼企業共同創造社會長期價值；台泥儲能結合母公司低碳建材技術與優勢，打造儲能櫃搭配DC-DC充儲系統、綠電轉供及電力交易聚合服務，協助企業解決在淨零轉型中遇到的痛點。
能源轉型的多元觀點包括不同利益相關者的聲音，如政府、業界、學術界、社會團體和民眾。各方都有自己的關切和目標，而能源轉型的成功需要平衡這些不同觀點，以確保方案的可行性和可接受性。
跨域合作也是實現能源轉型的關鍵。能源轉型不僅僅是一個能源議題，它還涉及到科技、經濟、環境和社會等多個領域。不同領域之間的合作和知識交流至關重要，以開發新技術、改進能源效率和推動可再生能源的應用。
減碳轉型和永續前行是我們實現淨零碳排的必經之路。減碳轉型不僅僅是為了減少碳排放，更有促進綠色科技發展、創造就業機會，以及選擇新生活模式的改變。永續前行則代表著我們追求一個更美好的未來，一個能夠長期繼續發展並保護我們所處的地球的未來。
實踐了淨零碳排，才能永續前行。
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