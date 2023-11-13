德國總理蕭茲：反對加薩「立即」停火；阿拉伯領袖抨擊以色列力道有別，傳阿聯仍盼與以維持外交關係

德國總理蕭茲：反對加薩「立即」停火

（中央社）舉世大聲疾呼，要求停止因巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）突襲以色列而引爆的衝突之際，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天（當地時間12日）表示，他反對在加薩走廊「立即」停火。

《法新社》報導，以色列對哈瑪斯集團控制的加薩走廊（Gaza Strip）不斷進行轟炸，並且派兵進入當地執行摧毀這個伊斯蘭武裝團體的任務，導致人道危機升高。

蕭茲在《海爾布隆之聲報》（Heilbronner Stimme）舉辦的討論活動中說：「我不認為立即停火或長期暫停的呼聲是正確的，這會導致相同結果。」

「那意味以色列歸根結柢還是聽任哈瑪斯可能復原並且取得新的飛彈。」

蕭茲的立場與諸多阿拉伯國家、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）相左。艾爾多安預定下週在柏林與蕭茲會晤。

據以色列官方數字，哈瑪斯10月7日突襲以色列南部，造成約1200人死亡，另已有42名士兵在對加薩的地面行動中陣亡。以色列軍方估計約有240人於哈瑪斯突襲期間遭到挾持為人質，據以色列媒體，其中至少有30名兒童。

據哈瑪斯衛生部，加薩已有逾1萬1000人命喪以軍戰鬥行動，大部分是平民。

阿拉伯和穆斯林領袖抨擊以色列，立場力道有別

阿拉伯和穆斯林領導人11日譴責以色列軍隊在加薩的「野蠻」行動，但並未完全同意對以色列採取經濟和政治懲罰措施。

綜合《法新社》與《路透社》報導，儘管外界越來越擔心以色列與哈瑪斯之間的戰爭可能會波及他國，但阿拉伯聯盟（Arab League）與伊斯蘭合作組織（Organization of Islamic Cooperation）在利雅德（Riyadh）舉行的聯合峰會，結果卻凸顯出因應以哈戰爭上的地域性分歧。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯10月7日跨境突襲以色列，據以方說法造成約1200人喪生、240人遭擄為人質；以色列隨後對哈瑪斯控制的加薩（Gaza）發動猛攻，據當地衛生部門表示造成1萬1000多人死亡。

聯合峰會11日發出的最終聲明，駁回以色列關於其行為是「自衛」的說法，但要求聯合國安理會通過「一項果斷且具約束力的決議」，制止以色列的「侵略」。

根據最終公報，聯合峰會呼籲國際刑事法院（ICC）調查以色列在巴勒斯坦領土犯下的「戰爭罪和反人道罪」。

沙烏地阿拉伯外交部表示，沙國原訂於11日、12日兩天主辦伊斯蘭合作組織與阿拉伯聯盟的2場特別峰會，但由於加薩局勢「非比尋常」，因此聯合舉行。

沙國實際掌權的王儲穆罕默德・沙爾曼（Mohammed bin Salman）在以哈戰爭前，曾考慮與以色列建立正式外交關係。不過他在峰會上表示，他「要求占領當局（以色列）對針對巴勒斯坦人民犯下的罪行負責」。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）表示，伊斯蘭國家應針對以色列軍隊在加薩的行徑，將其列為「恐怖組織」。

外交官員表示，針對加薩遭受的破壞，阿爾及利亞、黎巴嫩等國提議兩大回應方式，一是威脅中斷對以色列及其盟國的石油供應，二是斷絕部分阿拉伯聯盟國家與以色列的經濟和外交關係。

然而，據不願透露姓名的外交官表示，至少有3國拒絕上述提議，包括阿拉伯聯合大公國，以及2020年與以色列關係正常化的巴林。

哈瑪斯在加薩發表的聲明中，呼籲峰會與會者驅逐以色列大使，成立一個法律委員會審判「以色列戰犯」，並為該領土成立重建基金。

敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）表示，缺乏針對以色列的具體懲罰措施，將使峰會淪為空談。

迄今為止，以色列及其主要支持者美國拒絕停火，此一立場11日招致嚴厲批評。

土耳其總統艾爾多安表示，「一向談論人權和自由的西方國家，面對巴勒斯坦正在發生的大屠殺卻保持沉默，這是一種恥辱。」

沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Faisal bin Farhan）也同聲譴責世界在面對戰爭時的「雙重標準」，稱以色列違反國際法卻逍遙法外。

卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）表示，正尋求調解釋放以色列人質，並希望盡快達成人道休戰。塔米姆問說，「國際社會還要讓以色列凌駕於國際法之上多久？」

以哈戰爭顛覆了傳統的中東聯盟。沙國並未理會美國要求譴責哈瑪斯的呼聲，反而是與伊朗進行更密切的接觸，並擱置了與以色列關係正常化的計畫。

加薩衝突不影響，傳阿聯仍盼與以維持外交關係

熟悉阿拉伯聯合大公國政策的4位消息人士表示，儘管國際社會對加薩衝突不斷增加的死傷表示強烈抗議，阿聯仍計劃與以色列維持外交關係。

《路透社》報導，2020年，根據美國斡旋的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），阿布達比成為30年來與以色列建立外交關係最重要的阿拉伯國家，為其他阿拉伯國家與以色列建立關係鋪平道路。

以色列針對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯今年10月7日的突襲，對加薩發動猛攻，死傷持續增加下，掀起各地阿拉伯人的怒火。

阿聯元首穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan）上月曾與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）交談。阿聯官員也曾公開譴責以色列的行為，並多次呼籲停止暴力。