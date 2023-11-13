韓國觀光客疫後訪台熱潮超乎預期，能否吸引回頭客成關鍵

（中央社）韓國觀光客訪台人數在疫情解封後成長超乎預期，其中不乏許多首次前往台灣觀光的旅客。但有業者指出，台灣觀光景點與疫情前無太大變化與改善，這是可以加強的部分。

「夜市的東西真的很好吃、也很有趣，疫情間一直很想回台灣看看」。曾在台灣遊學學習中文的李智淵說，台灣的美食與特有的悠閒氛圍特別吸引她，不久前終於有機會再訪台灣，特別選了先前沒去過的高雄，吃到許多久違的台灣美食，讓她感覺非常幸福。

交通部觀光署疫情期間持續在韓國舉行美食餐車、宣傳活動等線上及實地推廣，還找來韓星金宰佑夫妻與魏嘏雋接力擔任韓國市場代言人，成效顯著，成功維持台灣觀光在韓國的認知度與好感度，讓許多韓國民眾解封後便迫不及待規劃台灣行。

據觀光署統計，韓國旅客今年1到9月訪台累計47.9萬人次，較去年成長7125.69％；與疫情前的2019年全年訪台人次相比，已達到近4成。

韓國大型旅行社HANA TOUR今年3月曾發表統計，指出從去年12月至今年2月為止，HANA TOUR台灣旅遊行程的預約率大幅增加，分別較去年12月、今年1月、今年2月增加87％、70％及104％，看好台灣觀光產品發展。

不過，與韓國大型旅遊業者合作多年的旅行社業者告訴《中央社》，許多在疫情後訪台的韓國觀光客都是抱著「終於可以來看看是什麼樣的地方」的心態首次來台，但包括九份、十分、野柳等韓國觀光客常去的景點公共設施都不是很完善，也是韓方回饋評價最差的部分。

除了既有的觀光行程，業者持續嘗試推出包括中南部等其他地區的套裝商品，但銷售反應並不好。業者認為，既有觀光景點的規劃不佳帶來的印象與20多年來一成不變的代表性觀光行程，都是可以加強的部分。

業者指出，台灣國際知名景點不多，既有景點的觀光規劃也一直未見改善。像一天吞吐量可能達到1.6萬人的九份老街，不僅街道狹窄，公共廁所也老舊骯髒，許多觀光客根本不敢上；野柳則至今都沒有規劃可以讓遊覽車安全停靠、上下車的空間。

許多韓國年輕人來台會選擇自由行，對像李智淵這樣會一些中文的人而言，溝通、交通都沒什麼大問題，但對年紀較長的旅客來說，選擇的觀光商品規劃與目的地活動的多樣性等，成為影響再訪台灣意願的一大因素。

今年60多歲、疫情後第一次與丈夫跟團訪台的金媽媽對這次旅遊的印象與李智淵大相逕庭，她只記得被帶去看了寺廟、看了風景，「跟韓國感覺沒什麼不一樣」，對再訪台灣感到興趣缺缺。

訪台的韓國旅客選擇自由行或跟團的比例大約為6比4，而除了傳統旅行團外，「小包團」成為疫情後冉冉上升的新興旅遊選項，這種人數較少的旅行團彈性更大，根據顧客需求協助安排導遊、司機，預定餐廳等，要吃什麼、玩什麼都現場選擇、付費，也沒有推銷性的購物行程。

業者看好短期內韓國旅客訪台的熱度，但能否長期延續、吸引韓國人再訪，甚至三訪、四訪，還有很大的努力空間。

Photo Credit: 中央社 觀光署疫情期間在韓國市場維溫成功，韓國觀光客訪台人數在疫情解封後成長超乎預期。圖為6月在首爾舉辦的觀光宣傳活動。中央社記者廖禹揚首爾攝 112年11月12日

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺