對抗反猶太主義，逾18萬法國人上街遊行，「種族主義不是意見而是犯罪」
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法國總統馬克宏近日呼籲加薩走廊（Gaza Strip）停火，包括受訪時表達反以色列轟炸的立場，雖獲左派法國政治人物歡迎，卻遭以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指責。對抗反猶主義的抗議活動昨日也在其他法國城巿進行，包括據警方估計，在馬賽（Marseille）約有7000人出席活動。
對抗反猶太主義 逾18萬法國人上街遊行
（中央社）巴黎民眾昨（12）日加入國會議員的遊行行列，譴責法國在加薩走廊衝突期間飆升的反猶太主義行徑。內政部指出，全國各地有18萬2000人參與相關活動。
《法新社》報導，近數週以來法國記錄到近1250件反猶太行徑。警方估計有10萬5000人參加巴黎的遊行；內政部統計指出，全國有18萬2000人參與相關活動。
《路透社》報導，根據法國當局，自從巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）10月7日突襲以色列以來，反猶事件總數激增至高達去（2022）年全年的3倍，法國國會兩院領袖因而發起在巴黎舉行的上述抗議。
包括總理柏納（Elisabeth Borne）、兩位前總統歐蘭德（Francois Hollande）和沙柯吉（Nicolas Sarkozy）在內的政治人物引領遊行隊伍，民眾高舉寫著「為了這個共和國，對抗反猶太主義」布條。
總統馬克宏（Emmanuel Macron）不出席遊行的決定遭到部分政治人物批評，他發表公開信支持遊行，內容譴責「令人無法接受、肆無忌憚的反猶太主義復興」。
不過活動前夕卻出現這場遊行應該代表哪些政黨立場的論戰。極右派國民聯盟（National Rally）參與遊行的決定引發激進左派不屈法國（France Unbowed）跟這場活動保持距離，但是仍有其他左翼政黨參加。
左翼國會議員近數週來已經加入挺巴勒斯坦人抗議活動，包括昨天在巴黎舉辦的遊行。
馬克宏近日呼籲加薩走廊（Gaza Strip）停火，包括受訪時表達反以色列轟炸的立場，雖獲左派法國政治人物歡迎，卻遭以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指責。
對抗反猶主義的抗議活動昨日也在其他法國城巿進行，包括據警方估計，在馬賽（Marseille）約有7000人出席活動。
反猶主義和其他形式極端主義日益高漲的趨勢在歐洲其他地方也令人引以為憂。
在英國，11日一場聲勢浩大的挺巴勒斯坦示威就引發極右派人士與警方爆發衝突。
巴黎10萬多人上街譴責反猶太主義，「種族主義不是意見而是犯罪」
（中央社）法國各大城昨日舉行對抗反猶太主義遊行，反對因以巴衝突而飆升的攻擊事件，巴黎有超過10萬人上街，活動氣氛平和，參與者譴責反猶主義在內的所有歧視，呼籲重拾博愛平等的共和精神。
由法國國民議會議長布勞恩-皮維（Yaël Braun-Pivet）和參議院議長拉謝（Gérard Larcher）共同發起的「為了共和，對抗反猶太主義」遊行昨日下午登場，從國民議會一旁的榮軍院綠地出發，步行2公里至參議院所在的盧森堡公園。
警察署稍晚表示，巴黎參與人數為10萬5000人；其他大城也同時舉辦遊行，據內政部數字，昨日全法有逾18萬人走上街頭。
內政部長達馬南（Gerald Darmanin）8日指出，自10月7日巴勒斯坦激進組織哈瑪斯與以色列爆發戰爭以來，發生了近1250件反猶事件，為去年整年的3倍多，包括在建物外牆噴上猶太之星、地鐵上唱反猶太歌曲，以及持刀上門攻擊猶太人等。
在兩院議長號召下，許多政治人物與意見領袖皆走上街頭，包括總理柏納（Elisabeth Borne）、前總統歐蘭德（Francois Hollande）與沙柯吉（Nicolas Sarkozy）等，也有多位伊斯蘭領袖伊瑪目現身，展現議題跨宗教的企圖。
前法國總統候選人、歐洲議會生態黨議員賈多（Yannick Jadot）也在現場，不斷有民眾向前致意。
他接受《中央社》訪問時說道，昨日遊行是為了對抗反猶太主義，「但應該用同樣方式打擊所有種族主義。反猶主義和種族主義的行為劇增，不幸地，不當言論以不光彩方式增加，我們應該齊呼，反猶主義和種族主義一樣，不是意見，而是犯罪」。
日前極右派國民聯盟（RN）宣布參加遊行，引起部分參與者不滿，表示不願與之同行，因不願譴責哈瑪斯而立場遭批的極左派不屈法國（LFI）也以此為由缺席活動。但兩議長強調遊行是為了「保護共和」，呼籲別讓爭議「污染」傳達的訊息。
巴黎西南郊蒙提尼勒布勒托納（Montigny-le-Bretonneux）市長馬爾凱（Lorrain Merckaert）告訴中央社，法國重要的立國根本之一就是保障言論自由和安全，「這是法國強而有力的優勢，我們要盡力守護這份資產」。
蓋恩科特（Guyancourt）市長莫頓（François Morton）強調，「當然要打擊所有歧視和種族主義。不過昨日我們是為了對抗反猶太主義而齊聚，因法國眼下發生的事很危險也令人擔憂」。
蒙提尼勒布勒托納副市長朱內斯（Eric-Alain Junes）更表示，「反猶太主義是場瘟疫，不能讓它入侵法國，昨日我們站出來表達反對，法國容不得反猶太主義」。
學生塔貝（Clara Tabet）向《中央社》說，「我們在21世紀，應有足夠智慧對抗仇恨，仇恨無法解決問題。要打擊所有形式的歧視，無論是反猶太主義、種族主義、伊斯蘭恐懼症，都不行。可以表達意見，不需使用暴力、辱罵他人，或對法國和其價值帶有偏見」。
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【塞掐 Side Chat】2023 TCCF MARKET—當展會不只是交易，更是交心和交流的起點
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對文化內容產業的創作者來說，創作的過程往往是孤獨而煎熬的，但若能換得作品讓大眾看見的機會，甚至登上國際舞台，一路的艱辛似乎都能化成甜美果實。要取得這樣的機會，國內外的市場展會就是一個很有效的平台。因此，在文策院所策劃的TCCF 內容創意大會中，MARKET 市場展一直是非常重要的一環，不只要幫助台灣創作者，開發更多讓作品被看見的機會，更要讓全球對台灣內容感興趣的買家，在此齊聚一堂，進行最直接的交流。
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對文化內容產業的創作者來說，創作的過程往往是孤獨而煎熬的，但若能換得作品讓大眾看見的機會，甚至登上國際舞台，一路的艱辛似乎都能化成甜美果實。要取得這樣的機會，國內外的市場展會就是一個很有效的平台。因此，在文策院所策劃的TCCF 內容創意大會中，MARKET 市場展一直是非常重要的一環，不只要幫助台灣創作者，開發更多讓作品被看見的機會，更要讓全球對台灣內容感興趣的買家，在此齊聚一堂，進行最直接的交流。
跨領域、跨文化的全球交流，就在2023 TCCF MARKET
「在 TCCF 的這次市場活動中，有來自29個國家的買家匯聚到台灣，他們不僅僅是買家，還包括一些專業的影視從業者、國際媒體等等，總共有 200 多位國際專業人士來到台灣，非常強大。」文策院院長盧俊偉很開心的分享道。在 MARKET 市場展中，最重要的面向當然是商業買賣（B2B），然而對一般民眾來說，透過 MARKET 市場展，也可以在第一時間接觸到未來可能會在大銀幕、小螢幕或者出版品看到的新內容：「因為這是一個雙向的機會，我們將台灣的作品推銷到海外，同時也有可能將國外的內容引入到台灣。」
今年的交易的作品範圍，涵蓋了影視、出版、漫畫、動畫等許多領域。一般而言，影視佔據的了最大的比重：「但這次還特別增加了出版品、漫畫和動畫的內容，主要是因為近年來，在國際上有相當多精彩的影視作品，是基於漫畫改編的。」對於這樣的國際趨勢，盧院長認為，當這些優秀的小說、動漫作品，在已經具有一定人氣的基礎下被改編成影視作品，不只是觀眾會有期待感，可能更容易受到市場歡迎，因此投資者也會對收視率或票房方面感到比較樂觀。台哥大新媒體服務副總經理李芃君也認為：「交易市集是一個非常好的平台，將跨領域的人才、具有潛力的IP，都聚在一起。台灣的創作者可以同時、即時的收穫來自本土和海外投資者，對自己作品的看法，達到交流成果的最大化。」的確，在這個在地化與全球化相輔相成、創作內容「宇宙化」、優秀的IP擁有無限延展潛力的時代，文策院透過各種機會，鼓勵更多跨文化、跨領域應用的主題亮相，將能帶領台灣所有創作者繼續往前，並且讓創作的效益不斷擴大。
整合最強的資源和技術，尋找創造雙贏的夥伴
今年的 MARKET 市場展，還有非常具有特色的「國家館」，以國家為核心來設館，有超過 29 個國家參加。特別是法國、韓國和日本，都設有大型的國家館，在館中整合了各種不同的產業。這樣一站式但能同時接觸多元產業的特色，非常具有吸引力。文策院還引進了「協拍資源」，讓全台各地對影視行銷、文化宣傳有興趣的縣市政府，在這個展會中展示自己的資源，比方成立協拍中心、協助進行場地和路權的申請等，來吸引影視製作團隊前往當地拍攝。這樣的合作最主要的目的在於促進「粉絲經濟」，例如電影《痞子英雄》和《海角七號》，都曾因為作品的票房成功，而帶動了高雄、屏東等地的知名度和旅遊業。今年的 MARKET 市場展中，總共有九個縣市參與，包括六都以及南投、花蓮和嘉義。
此外，還有一部分參展商屬於創新技術領域，他們雖然是技術型公司，但他們的產品，或者新興技術，和影視製作有關。比方「元宇宙」技術，或者虛擬實境，這種科技可以為影視創作帶來新的動能，比方在更創新的互動可能中，文本應該如何設計？又或者在沈浸式的觀影體驗裡，觀眾所關注的範圍將擴大到360度，於是空間的安排、演出的動線，也成為創作者的挑戰。「現在最熱門的一個主題，還包括了 AI。在影視技術方面，有些AI演員在電影中表現出與真人演員幾乎相同的水準，甚至有 AI 主播，這些新技術都正在快速的改變影視創作的內容和方式。」今天的影視創作者，需要面對不斷變化的局面、全新技術的應用和可能性，這不僅是機遇，也是一個挑戰。透過市場展，文策院希望能更全面地幫助創作者掌握這些新興技術，以推動台灣影視產業的發展。
好故事更要精彩的說：跨出合作的第一步
「當投資人在參加市場展時，是期待看到具有原創性、吸引力、市場潛力和故事性的作品。雖然對於不同種類的作品，觀看方式和評估標準可能會有所不同，但根據我的經驗，投資者一定會考慮的要素，通常會包括故事性、作品長度、視覺效果、創新或投資的吸引力，以及創作者說故事的技巧。」作為長期投資台劇的投資者，李副總也擁有許多市場展經驗，他特別分享了對創作者來說，無論是參加 PITCHING 提案大會，或參加 MARKET 市場展都會需要的一些觀察，其中最重要的可以說是「故事」。「一個擁有吸引力的故事，其實不只吸引了投資人，也具有引起觀眾興趣的潛力，這是最重要的第一點。」對於投資人來說，提案的內容非常關鍵，能夠快速且清晰地傳達作品的概念，讓投資人能夠理解並感受到其潛力，相信就能在市場展上獲得不錯的反響。
李副總的提醒，是根據文策院舉辦 MARKET 市場展的兩個重要目的。第一，作為一個交流平台，希望可以促進參與者們在這個場合中建立關係、瞭解行業動態，並尋找合作機會，有助於擴展人脈和增進業內互動。其次，MARKET 市場展也因為它的交易的性質，讓參與者有機會考慮內容的採購、投資參與或合作開發，從而促進了影視內容的買賣和合作。在這兩大目的下，好的溝通就成為跨出第一步的關鍵。相對的，當業者也可以有效地展示自己強大的資源或技術，也將吸引更多優秀的創作者與之合作，持續創造出更有吸引力的作品。
大型串流平台的雙面刃效應
在全球影視作品的趨勢中，我們可以看到幾個重要觀點。除了之前提到的IP建立和擴展、市場國際化之外，大型串流平台對影視產業也產生了深遠的影響。
李副總認為，大型串流平台的崛起，對影視產業帶來了雙面刃的效應。一方面，這些平台為台劇和國片提供了迅速進軍國際市場的途徑。只要作品足夠優秀，且傳達了大眾共鳴的概念或普世價值，就能在觀眾之間引起一陣風潮。然而，這種樣方便、快速傳播的平台，也為作品帶來風險——若作品在平台上缺乏充分宣傳，或在一開始無法引起足夠的關注度，它會立刻被眾多其他的內容淹沒。因此，成功的關鍵在於如何讓作品脫穎而出，吸引觀眾的關注，建立良好的傳播力。
目前，台灣需要加強與國際串流平台的合作和談判能力。韓國已經在這方面取得成功，建立了與國際平台的互利互惠模式。此外，合製也是一個具有潛力的選擇，通過結合不同市場的知識和經驗，創造全新的故事。台灣有機會透過合作，與其他地區的影視業者攜手，創造更大的成功。因為大型串流平台帶來了前所未見的機會和挑戰，我們需要的是與時俱進的能力，不斷調整策略，發揮創造力，並加強國際合作，才能真正在國際市場上蓬勃發展。
「在今年的 TCCF MARKET 市場展中，我們特別強調了交流和合作的重要性，這是現代影視產業的趨勢之一。我們不僅希望將作品拍攝完成後出售，更希望在創作和製作的過程中，與其他國家的影視業者進行合作。」盧院長最後總結道。
這種合作不僅能夠促進國際間文化的交流，還能夠融合不同地區的專業知識和創意，共同打造更具創新性和國際競爭力的影視作品。正如盧院長所總結的那樣，這是台灣影視產業必須面對的現實，也是一個充滿挑戰和機遇的時刻。我們期望透過 TCCF MARKET 市場展，能夠進一步推動台灣影視產業的國際化，並實現更多優秀作品的國際發展。