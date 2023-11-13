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2023/11/13,
歐洲

對抗反猶太主義，逾18萬法國人上街遊行，「種族主義不是意見而是犯罪」

對抗反猶太主義，逾18萬法國人上街遊行，「種族主義不是意見而是犯罪」
巴黎對抗反猶太主義遊行登場，許多政治人物與意見領袖於當地時間12日皆走上街頭，圖中帶白帽者為伊斯蘭領袖伊瑪目，展現議題跨宗教的企圖。標語寫著，「為對抗反猶太主義而走」。｜Photo Credit: 中央社

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法國總統馬克宏近日呼籲加薩走廊（Gaza Strip）停火，包括受訪時表達反以色列轟炸的立場，雖獲左派法國政治人物歡迎，卻遭以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指責。對抗反猶主義的抗議活動昨日也在其他法國城巿進行，包括據警方估計，在馬賽（Marseille）約有7000人出席活動。

對抗反猶太主義 逾18萬法國人上街遊行

（中央社）巴黎民眾昨（12）日加入國會議員的遊行行列，譴責法國在加薩走廊衝突期間飆升的反猶太主義行徑。內政部指出，全國各地有18萬2000人參與相關活動。

《法新社》報導，近數週以來法國記錄到近1250件反猶太行徑。警方估計有10萬5000人參加巴黎的遊行；內政部統計指出，全國有18萬2000人參與相關活動。

《路透社》報導，根據法國當局，自從巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）10月7日突襲以色列以來，反猶事件總數激增至高達去（2022）年全年的3倍，法國國會兩院領袖因而發起在巴黎舉行的上述抗議。

包括總理柏納（Elisabeth Borne）、兩位前總統歐蘭德（Francois Hollande）和沙柯吉（Nicolas Sarkozy）在內的政治人物引領遊行隊伍，民眾高舉寫著「為了這個共和國，對抗反猶太主義」布條。

總統馬克宏（Emmanuel Macron）不出席遊行的決定遭到部分政治人物批評，他發表公開信支持遊行，內容譴責「令人無法接受、肆無忌憚的反猶太主義復興」。

不過活動前夕卻出現這場遊行應該代表哪些政黨立場的論戰。極右派國民聯盟（National Rally）參與遊行的決定引發激進左派不屈法國（France Unbowed）跟這場活動保持距離，但是仍有其他左翼政黨參加。

左翼國會議員近數週來已經加入挺巴勒斯坦人抗議活動，包括昨天在巴黎舉辦的遊行。

馬克宏近日呼籲加薩走廊（Gaza Strip）停火，包括受訪時表達反以色列轟炸的立場，雖獲左派法國政治人物歡迎，卻遭以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指責。

對抗反猶主義的抗議活動昨日也在其他法國城巿進行，包括據警方估計，在馬賽（Marseille）約有7000人出席活動。

反猶主義和其他形式極端主義日益高漲的趨勢在歐洲其他地方也令人引以為憂。

在英國，11日一場聲勢浩大的挺巴勒斯坦示威就引發極右派人士與警方爆發衝突。

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Photo Credit: 中央社
對抗反猶太主義遊行由兩議院議長發起，從國民議會旁的榮軍院綠地出發，步行至參議院所在的盧森堡公園旁。圖為民眾行經國民議會前，氣氛友善，展示對團結與和平的渴求。

巴黎10萬多人上街譴責反猶太主義，「種族主義不是意見而是犯罪」

（中央社）法國各大城昨日舉行對抗反猶太主義遊行，反對因以巴衝突而飆升的攻擊事件，巴黎有超過10萬人上街，活動氣氛平和，參與者譴責反猶主義在內的所有歧視，呼籲重拾博愛平等的共和精神。

由法國國民議會議長布勞恩-皮維（Yaël Braun-Pivet）和參議院議長拉謝（Gérard Larcher）共同發起的「為了共和，對抗反猶太主義」遊行昨日下午登場，從國民議會一旁的榮軍院綠地出發，步行2公里至參議院所在的盧森堡公園。

警察署稍晚表示，巴黎參與人數為10萬5000人；其他大城也同時舉辦遊行，據內政部數字，昨日全法有逾18萬人走上街頭。

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）8日指出，自10月7日巴勒斯坦激進組織哈瑪斯與以色列爆發戰爭以來，發生了近1250件反猶事件，為去年整年的3倍多，包括在建物外牆噴上猶太之星、地鐵上唱反猶太歌曲，以及持刀上門攻擊猶太人等。

在兩院議長號召下，許多政治人物與意見領袖皆走上街頭，包括總理柏納（Elisabeth Borne）、前總統歐蘭德（Francois Hollande）與沙柯吉（Nicolas Sarkozy）等，也有多位伊斯蘭領袖伊瑪目現身，展現議題跨宗教的企圖。

前法國總統候選人、歐洲議會生態黨議員賈多（Yannick Jadot）也在現場，不斷有民眾向前致意。

他接受《中央社》訪問時說道，昨日遊行是為了對抗反猶太主義，「但應該用同樣方式打擊所有種族主義。反猶主義和種族主義的行為劇增，不幸地，不當言論以不光彩方式增加，我們應該齊呼，反猶主義和種族主義一樣，不是意見，而是犯罪」。

日前極右派國民聯盟（RN）宣布參加遊行，引起部分參與者不滿，表示不願與之同行，因不願譴責哈瑪斯而立場遭批的極左派不屈法國（LFI）也以此為由缺席活動。但兩議長強調遊行是為了「保護共和」，呼籲別讓爭議「污染」傳達的訊息。

巴黎西南郊蒙提尼勒布勒托納（Montigny-le-Bretonneux）市長馬爾凱（Lorrain Merckaert）告訴中央社，法國重要的立國根本之一就是保障言論自由和安全，「這是法國強而有力的優勢，我們要盡力守護這份資產」。

蓋恩科特（Guyancourt）市長莫頓（François Morton）強調，「當然要打擊所有歧視和種族主義。不過昨日我們是為了對抗反猶太主義而齊聚，因法國眼下發生的事很危險也令人擔憂」。

蒙提尼勒布勒托納副市長朱內斯（Eric-Alain Junes）更表示，「反猶太主義是場瘟疫，不能讓它入侵法國，昨日我們站出來表達反對，法國容不得反猶太主義」。

學生塔貝（Clara Tabet）向《中央社》說，「我們在21世紀，應有足夠智慧對抗仇恨，仇恨無法解決問題。要打擊所有形式的歧視，無論是反猶太主義、種族主義、伊斯蘭恐懼症，都不行。可以表達意見，不需使用暴力、辱罵他人，或對法國和其價值帶有偏見」。


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