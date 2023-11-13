中共集權專制難推翻，學者歸因於「科舉制度深遠影響中國人思維方式」

（中央社）中共歷來施政雖屢次使中國陷入危機，如大躍進、文革、清零等，卻一再從危機中脫身，學者歸因於科舉制度所致，並說民主思想普及於西方，即因西方未發明如科舉這麼強大可同化人的思想工具。

《美國之音》（VOA）11日報導，麻省理工學院政治經濟與國際管理教授黃亞生最近出版新書，探討中國能夠維持專制制度的原因。

他接受《VOA》訪問表示，源自隋朝的科舉制度深遠影響中國人的思維方式，因科舉制度而衍生的考試文化，非常強調個人競爭而非集體共事，而抗議、選舉等民主行動恰恰需要集體協力。

黃亞生說，中國文化不鼓勵集體協力，但高度鼓勵個人要取得自己的成績，靠個人奮鬥和自我提拔，「那對於專制體制來講，它要對付這種是很容易的嘛，因為你人數很少嘛」。

他進一步解釋，科舉制度是個非常強大，有助於維持單一思想的工具，阻礙其他思想的發展。

黃亞生說，對比西方，雖然西方也有很多支持專制的思想，但民主思想卻能夠崛起並成為主流，正是因為「西方從來沒有發明一種像科舉這麼強大的同化人的思想的工具」，所以「同化思想」是維持專制制度的基礎。

致於中國該如何才能走出一再被專制把持的迴旋？他表示，關鍵在於領導者，因制度建立後，領導者的重要性就降低，但此前領導者至關重要。

黃亞生舉例：「你很難想像台灣如果沒有蔣經國，美國如果沒有華盛頓，他們的制度會是今天這樣的民主制度。」

他說，中國發展至今，人們期待出現有理智的領導人，「這種期望是完全合理的，但是中國大概率是不會出現這種領導人，這是我們現在面臨的問題」。

面對當前中國政治發展持續「走回頭路」的現象，黃亞生指出，由於許多中共高官的子女旅居美國，許多中共高官投資阿里巴巴等，各方以為中共有可能漸漸走向「鬆動的專制」。

他說，但如果有人意圖恢復一種天衣無縫的專制會遭遇阻力嗎？或是想要改變這種狀況會不會遇到阻力？「如果我們現在問這個問題的話，回答就比較肯定了，就是沒有什麼太大阻力」。

黃亞生指出，這關鍵在於「六四」後中共取消中央顧問委員會。

雖然許多自由派知識分子抨擊中顧委代表老人干政阻礙改革，但黃亞生表示：「在一個專制體制裡，唯一能夠限制現任領導的，是過去的領導，是前任。」這也是中共領導人習近平缺乏制約的原因之一。

他說：「如果中顧委繼續存在，18年改憲會不會這麼容易？我覺得不會這麼容易，有這種制約機制的話，中國也並不是民主，但或許不會走到現在這麼獨裁。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰