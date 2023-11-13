中共集權專制難推翻，學者歸因於「科舉制度深遠影響中國人思維方式」
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雖然許多自由派知識分子抨擊中顧委代表老人干政阻礙改革，但黃亞生表示：「在一個專制體制裡，唯一能夠限制現任領導的，是過去的領導，是前任。」這也是中共領導人習近平缺乏制約的原因之一。他說：「如果中顧委繼續存在，18年改憲會不會這麼容易？我覺得不會這麼容易，有這種制約機制的話，中國也並不是民主，但或許不會走到現在這麼獨裁。」
（中央社）中共歷來施政雖屢次使中國陷入危機，如大躍進、文革、清零等，卻一再從危機中脫身，學者歸因於科舉制度所致，並說民主思想普及於西方，即因西方未發明如科舉這麼強大可同化人的思想工具。
《美國之音》（VOA）11日報導，麻省理工學院政治經濟與國際管理教授黃亞生最近出版新書，探討中國能夠維持專制制度的原因。
他接受《VOA》訪問表示，源自隋朝的科舉制度深遠影響中國人的思維方式，因科舉制度而衍生的考試文化，非常強調個人競爭而非集體共事，而抗議、選舉等民主行動恰恰需要集體協力。
黃亞生說，中國文化不鼓勵集體協力，但高度鼓勵個人要取得自己的成績，靠個人奮鬥和自我提拔，「那對於專制體制來講，它要對付這種是很容易的嘛，因為你人數很少嘛」。
他進一步解釋，科舉制度是個非常強大，有助於維持單一思想的工具，阻礙其他思想的發展。
黃亞生說，對比西方，雖然西方也有很多支持專制的思想，但民主思想卻能夠崛起並成為主流，正是因為「西方從來沒有發明一種像科舉這麼強大的同化人的思想的工具」，所以「同化思想」是維持專制制度的基礎。
致於中國該如何才能走出一再被專制把持的迴旋？他表示，關鍵在於領導者，因制度建立後，領導者的重要性就降低，但此前領導者至關重要。
黃亞生舉例：「你很難想像台灣如果沒有蔣經國，美國如果沒有華盛頓，他們的制度會是今天這樣的民主制度。」
他說，中國發展至今，人們期待出現有理智的領導人，「這種期望是完全合理的，但是中國大概率是不會出現這種領導人，這是我們現在面臨的問題」。
面對當前中國政治發展持續「走回頭路」的現象，黃亞生指出，由於許多中共高官的子女旅居美國，許多中共高官投資阿里巴巴等，各方以為中共有可能漸漸走向「鬆動的專制」。
他說，但如果有人意圖恢復一種天衣無縫的專制會遭遇阻力嗎？或是想要改變這種狀況會不會遇到阻力？「如果我們現在問這個問題的話，回答就比較肯定了，就是沒有什麼太大阻力」。
黃亞生指出，這關鍵在於「六四」後中共取消中央顧問委員會。
雖然許多自由派知識分子抨擊中顧委代表老人干政阻礙改革，但黃亞生表示：「在一個專制體制裡，唯一能夠限制現任領導的，是過去的領導，是前任。」這也是中共領導人習近平缺乏制約的原因之一。
他說：「如果中顧委繼續存在，18年改憲會不會這麼容易？我覺得不會這麼容易，有這種制約機制的話，中國也並不是民主，但或許不會走到現在這麼獨裁。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。