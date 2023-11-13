護理國考調降門檻遭批，薛瑞元：希望充實及改善人力不足，考選部：強化教考用連結
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台大醫院企業工會認為，衛福部及考選部未經妥善溝通，這項政策未見完整說明及相應配套措施，突然公告降低國考門檻，嚴重打擊基層士氣，呼籲立即暫緩降低護理師國考門檻草率政策，督促醫院雇主改善職場環境應對人力困境，若有調整國考需求，應徵集基層意見重新評估。
護理國考降門檻 薛瑞元：希望充實人力
（中央社）考選部9日公告，降低護理國考門檻，針對難度較高的科目「基礎醫學」，將比重由原來20%調降為10%，引起護理界不滿。衛福部長薛瑞元昨（12）日說，目的在充實及改善人力不足問題。
針對考選部依選專三字第1123301852號公告，降低護理國考門檻，薛瑞元出席醫師公會全聯會第76屆醫師節慶祝大會，會前接受媒體聯訪時回應，護理界不斷提出須改善人力不足問題，希望以提升國考通過率，充實護理人力。
面對國考新制，台大醫院企業工會11日深夜發表聲明3點聲明。第1點指出國考門檻調整，僅在今年10月16日舉行過1場學專諮詢會議，會議中並無邀請基層團體出席，考選部短短1個月內便火速公告。醫事人員國考門檻高低及員額多寡變動，絕不單純是「調整考試制度」，是涉及病人安全。
第2點是台灣護理人力缺的從來不是執照數，而是留得住人的職場環境。護理師執業率持續低迷、空缺率創下歷年新高，衛福部將壓力轉嫁給全台各校護理系所及國考主管機關，盼從前端擴大人員供給，但如今6成執業率意味著幾乎每2名護生便有1名選擇離開臨床。
第3點是捍衛護理勞動尊嚴，莫因草率政策得不償失。台大醫院企業工會指出，長年以來，護理師在醫療體系付出與收入往往不成比例，高壓職場環境外界難以想像，近期政府到民間陸續提出加薪補人等措施提高留任誘因，改善護理職場環境及捍衛勞動尊嚴上，可視作微小卻相當重要的改變契機。
台大醫院企業工會認為，衛福部及考選部未經妥善溝通，這項政策未見完整說明及相應配套措施，突然公告降低國考門檻，嚴重打擊基層士氣，呼籲立即暫緩降低護理師國考門檻草率政策，督促醫院雇主改善職場環境應對人力困境，若有調整國考需求，應徵集基層意見重新評估。
調降護理國考門檻遭批 考選部：強化教考用連結
（中央社）外界質疑考選部降低護理國考門檻，藉此補上人力缺口。考選部昨日說，正依產官學界的專業意見研擬修正考試規則，進行法規修正預告程序，目的是強化教考用的連結，提升臨床上的照護品質。
《聯合報》昨日報導，台大醫院企業工會秘書長邱宇弘說，考選部在11月9日公告降低護理國考門檻，針對難度較高的科目「基礎醫學」，將其比重由原來20%調降為10%，想藉此補上人力缺口，根本是走回頭路。
考選部晚間透過新聞稿表示，目前依據產官學界形成共識的專業意見，研擬修正專門職業及技術人員考高等考試醫事人員考試規則第12條有關護理師類科，進行法規修正的預告程序，廣泛聽取各界意見。
考選部說，對於護理師考試應試科目列考方式，各界10多年來持續提出不同的檢討意見。職業主管機關衛生福利部、台灣護理學會、護理教育界、產業界，及曾任護理師考試的典試委員長等代表學者專家，10月16日在考試院召開的專業諮詢會議中，深入討論取得共識。
考選部指出，產官學界建議，應強化護理專業職能，調高護理專業應試科目「基本護理學與護理行政」、「內外科護理學」、「產兒科護理學」、「精神科與社區衛生護理學」等4科目占分比重為90%，「基礎醫學」一科目占分比重配合調整為10%。
考選部說，這項改革的主要目的，是基於強化教考用的連結，將基礎學科的醫學知識融入各護理專業學科，確保護理師考試及格人員具備職場的核心能力，提升臨床上照護品質。
考選部表示，依《專門職業及技術人員考試法》規定，考試制度的興革，需徵詢專業意見，並會同職業主管機關作成決定，有關護理師考試各應試科目比重的調整，是基於專業社群形成的共識，進行法規修正作業，歡迎各界提供意見。
考選部說，基於專門職業及技術人員考試主管機關的立場，支持改善護理師的職場環境及薪資待遇，維持專門職業合理的工作條件，以確保民眾醫療照護品質。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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