中國湖北健橋醫院院長爆販嬰醜聞被捕，與人販往來仲介橫跨十多省
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買證者只需提供個資付人民幣9萬6000元（約新台幣42萬6000元），院方即比照「正常」生產流程，辦妥建檔、產檢、住院、分娩、出院等文件。「生產」兩天出院後，客戶就可以帶著「買來的孩子」採集足跟血，再辦理出生證明，全部過程約莫7天即可搞定。
（中央社）湖北襄陽市政府12日表示，襄陽健橋醫院院長等6人，因涉嫌販賣出生證明和嬰兒被檢察機關核准逮捕，紀檢監察部門同步調查領導幹部及公務員共13人，是否失職失責又違紀違法。
襄陽市政府發布「關於襄陽健橋醫院相關問題調查處理的情況通報」說，衛健部門已依法吊銷院長的醫師執照，並追究其他涉案醫務人員，撤銷健橋醫院出生證明簽發資格，以及母嬰保健技術服務執業資格。
這起駭人聽聞的醫院勾結人販的販嬰案源自本月6日，「打拐志工上官正義」在微博發文聲稱，經過一年多的明查暗訪，舉報湖北襄陽健橋醫院涉嫌販賣出生證明。
上官正義更指控，健橋醫院院長葉有芝勾結多地的販嬰集團，藉由社交平台宣傳經營辦理出生證明等業務。
買證者只需提供個資付人民幣（下同）9萬6000元（約新台幣42萬6000元），院方即比照「正常」生產流程，辦妥建檔、產檢、住院、分娩、出院等文件。
「生產」兩天出院後，客戶就可以帶著「買來的孩子」採集足跟血，再辦理出生證明，全部過程約莫7天即可搞定。
同時院方還提供全中國通用的疫苗接種卡，並按照「真實」新生兒出生的流程，編造「打疫苗」的注射紀錄，與葉有芝合作的集團還兜售假出生證明，並且在各地報戶口，洗白被拐兒童身分。
舉報人發文指出，葉有芝曾表示，健橋醫院主要做代孕，辦理出生證明只是副業，跟他們往來的仲介不只販嬰還收購嬰兒，價格超過10萬元，涉及10多個省分，數量驚人。
另據美國《自由亞洲電台》（RFA）引述河南電視台「都市報道」的暗訪影片，葉有芝今年9月16日曾親口告訴暗訪者：「我們犯的是死罪。像這種解決方法，對我們來說風險是極大的。」
她還說：「就是你在這兒生的孩子，一模一樣的，這是真真實實的。辦入院、辦出院，然後三網（出生證明網、防疫網、分娩網）都有。你要找我，真的是太對了。」
上官正義發文說，他潛伏臥底一年多，足跡遍及近5萬公里，才完整掌握這個集團的販嬰、販賣出生證明等犯罪證據，並說不只湖北這一家醫院，還有廣東佛山，廣西南寧等地醫院，都涉及販嬰和販售出生證明。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。