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2023/11/13,
中國

中國湖北健橋醫院院長爆販嬰醜聞被捕，與人販往來仲介橫跨十多省

中國湖北健橋醫院院長爆販嬰醜聞被捕，與人販往來仲介橫跨十多省
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

買證者只需提供個資付人民幣9萬6000元（約新台幣42萬6000元），院方即比照「正常」生產流程，辦妥建檔、產檢、住院、分娩、出院等文件。「生產」兩天出院後，客戶就可以帶著「買來的孩子」採集足跟血，再辦理出生證明，全部過程約莫7天即可搞定。

（中央社）湖北襄陽市政府12日表示，襄陽健橋醫院院長等6人，因涉嫌販賣出生證明和嬰兒被檢察機關核准逮捕，紀檢監察部門同步調查領導幹部及公務員共13人，是否失職失責又違紀違法。

襄陽市政府發布「關於襄陽健橋醫院相關問題調查處理的情況通報」說，衛健部門已依法吊銷院長的醫師執照，並追究其他涉案醫務人員，撤銷健橋醫院出生證明簽發資格，以及母嬰保健技術服務執業資格。

這起駭人聽聞的醫院勾結人販的販嬰案源自本月6日，「打拐志工上官正義」在微博發文聲稱，經過一年多的明查暗訪，舉報湖北襄陽健橋醫院涉嫌販賣出生證明。

上官正義更指控，健橋醫院院長葉有芝勾結多地的販嬰集團，藉由社交平台宣傳經營辦理出生證明等業務。

買證者只需提供個資付人民幣（下同）9萬6000元（約新台幣42萬6000元），院方即比照「正常」生產流程，辦妥建檔、產檢、住院、分娩、出院等文件。

「生產」兩天出院後，客戶就可以帶著「買來的孩子」採集足跟血，再辦理出生證明，全部過程約莫7天即可搞定。

同時院方還提供全中國通用的疫苗接種卡，並按照「真實」新生兒出生的流程，編造「打疫苗」的注射紀錄，與葉有芝合作的集團還兜售假出生證明，並且在各地報戶口，洗白被拐兒童身分。

舉報人發文指出，葉有芝曾表示，健橋醫院主要做代孕，辦理出生證明只是副業，跟他們往來的仲介不只販嬰還收購嬰兒，價格超過10萬元，涉及10多個省分，數量驚人。

另據美國《自由亞洲電台》（RFA）引述河南電視台「都市報道」的暗訪影片，葉有芝今年9月16日曾親口告訴暗訪者：「我們犯的是死罪。像這種解決方法，對我們來說風險是極大的。」

她還說：「就是你在這兒生的孩子，一模一樣的，這是真真實實的。辦入院、辦出院，然後三網（出生證明網、防疫網、分娩網）都有。你要找我，真的是太對了。」

上官正義發文說，他潛伏臥底一年多，足跡遍及近5萬公里，才完整掌握這個集團的販嬰、販賣出生證明等犯罪證據，並說不只湖北這一家醫院，還有廣東佛山，廣西南寧等地醫院，都涉及販嬰和販售出生證明。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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