台大新聞所擬設大學部，產學界欣見更多人才投入；數位轉型衝擊媒體業，學者憂新聞科系吸引力下降

台大新聞所擬設大學部 產學界欣見更多人才投入

（中央社）台大新聞所擬成立大學部，傳播學界與產業工會多持肯定態度並樂觀其成，欣見更多優秀人才投入新聞傳播領域，對社會發展有更多助益。

在1991年設立的台灣大學新聞研究所，經過逾30年後，近日通過要新設大學部的提案，如經院級和校級會議，以及行政、校務會議等校內程序通過後，就可向教育部提出申請。

台大新聞研究所所長洪貞玲告訴《中央社》記者，新聞傳播對民主社會很重要，希望結合社會科學的專業知識，訓練能符合當前且善用數位科技的國際傳播人才，因此決定設立大學部，而系名尚未定案，最快預計2025年開始招生。

政治大學傳播學院院長陳憶寧接受記者訪問時指出，傳播領域需要優秀人才，不管是哪所大學願意耕耘傳播領域，對台灣都很重要，台大新聞所要成立大學部也很好；現在是全球化競爭時代，政大傳院一直面臨的是國外知名大學的壓力，未來台大新聞所成立大學部後，政大傳院只是多了1所學校作為參考。

對於台大新聞所擬設大學部，中國文化大學傳播學院院長胡幼偉表示，不感到意外，也樂觀其成，畢竟沒有學士班的獨立研究所因教師人數較少，在安排課程時不如大學部好運作。

胡幼偉提到，社會面臨各種複雜問題時，很需要新聞工作者幫忙分析及尋求解方，新聞界需要有傑出年輕人投入，這對社會發展才是比較好的現象，他樂見台大願意成立新聞傳播領域的學士班，同時也呼籲有新聞傳播科系的學校，要訓練學生對社會現象的觀察及分析，以及傳播新科技的使用訓練。

以新聞傳播起家的世新大學同樣關注此事，世新大學副校長李功勤指出，政府提供公校較多補助，對私校補助較少，由於公校在資源、知名度上有優勢，在增設新媒體等熱門系所時，難免對私校產生壓力，這牽涉到結構不平等問題，但世新仍有信心面對公校競爭，「有競爭才有進步」。

中正大學傳播系系主任管中祥認為，新聞行業不單是市場需要，也是社會需要，要有好的新聞，除了媒體環境要好，人才培育也要足夠，才能發揮新聞媒體功能，台大新聞所願意成立大學部是好的，他也樂觀其成。

全國傳播媒體產業工會理事長嚴文廷表示，樂見更多優秀人才投入新聞傳播領域，但提醒台大要增加實務訓練，幫助學生銜接就業；由於媒體產業工作辛苦且高壓，他也期許新聞傳播系所能啟蒙學生的勞動意識，讓學生未來投入職場後，在幫別人伸張正義的同時，也能懂得維護自身權益，在工作與勞動權益間取得平衡。

數位轉型衝擊媒體業 學者憂新聞科系吸引力下降

（中央社）少子女化影響大學招生，加上數位轉型衝擊媒體產業，有學者坦言，近年來新聞科系漸不受學子青睞，但也有學者認為，網媒、自媒體的興起，讓新聞科系仍有吸引力。

隨著網路崛起，媒體生態面臨衝擊，經營更為不易，部分紙本媒體已陸續走入歷史，加上少子女化影響，讓新聞科系在招生時面臨嚴峻挑戰。近日台大新聞所證實擬設大學部，也引發外界對媒體產業發展的關注。

中國文化大學傳播學院院長胡幼偉告訴《中央社》記者，近幾年從事新聞工作的年輕人正在減少中，很多人覺得當記者比較辛苦，待遇也沒有很高，加上社會地位一直往下降，年輕人投入的意願就越來越低。

大學問執行長魏佳卉坦言，「數位轉型這一波把新聞業衝的太慘了」，近年來在傳播相關科系中，新聞系最不受學子青睞，她先前到世新大學演講時向學生現場調查，即時在複選情況下，也只有7%的學生想要走傳統媒體，其他要不是想當網紅，就是要進網路媒體。

世新大學副校長李功勤表示，紙媒萎縮是不爭的事實，但年輕人對媒體還是有高度興趣，現在很多學生偏向自媒體發展，因此世新今年才擴大傳播學院招生名額；即使傳統媒體逐漸式微，但自媒體的興起又帶給年輕人對未來就業有很大期望，因此新聞傳播科系仍有吸引力。

中正大學傳播系系主任管中祥指出，雖然近幾年看到不少舊媒體消失，但同時也不斷有新的媒體出現，因此並不覺得媒體產業已走向蕭條；越來越多網媒或獨立媒體的出現，也代表社會對新聞的需要，但已不見得要是大型媒體，微型獲利模式可能是新的發展方向。

政治大學傳播學院院長陳憶寧認為，雖然台灣的媒體產業發展可能不如期待的那麼好，但產業發展不應成為人才培育的阻礙，政大也希望透過扎實的訓練，讓人才能為全球所用，且未來發展的路更寬廣，不受新聞傳播領域所限。

對於當前媒體產業環境，胡幼偉語重心長地說，台灣幅員有限，每天能產出具新聞價值的事情有限，加上新媒體漸增，大家為了生存，不斷在競爭廣告等稀有資源，並以討好大眾的方式來增加點閱，長此以往，新聞品質難以讓大眾產生依賴感，最後可能變得可有可無。

胡幼偉認為，新聞應該跟一般人聊天談八卦有所區別，新聞內容要能看出社會問題所在，並提出解決問題的建議，對社會發展發揮指引作用，新聞才能被大眾重視並獲得尊敬；新聞教育除了軟硬體設備的訓練和使用，更應著重學生的觀察和分析能力，設法提升人才素質和新聞品質，否則新聞教育只會越來越沒落。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航