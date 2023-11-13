台大新聞所擬設大學部，產學界欣見更多人才投入；數位轉型衝擊媒體業，學者憂新聞科系吸引力下降
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中國文化大學傳播學院院長胡幼偉提到，社會面臨各種複雜問題時，很需要新聞工作者幫忙分析及尋求解方，新聞界需要有傑出年輕人投入，這對社會發展才是比較好的現象，他樂見台大願意成立新聞傳播領域的學士班，同時也呼籲有新聞傳播科系的學校，要訓練學生對社會現象的觀察及分析，以及傳播新科技的使用訓練。
台大新聞所擬設大學部 產學界欣見更多人才投入
（中央社）台大新聞所擬成立大學部，傳播學界與產業工會多持肯定態度並樂觀其成，欣見更多優秀人才投入新聞傳播領域，對社會發展有更多助益。
在1991年設立的台灣大學新聞研究所，經過逾30年後，近日通過要新設大學部的提案，如經院級和校級會議，以及行政、校務會議等校內程序通過後，就可向教育部提出申請。
台大新聞研究所所長洪貞玲告訴《中央社》記者，新聞傳播對民主社會很重要，希望結合社會科學的專業知識，訓練能符合當前且善用數位科技的國際傳播人才，因此決定設立大學部，而系名尚未定案，最快預計2025年開始招生。
政治大學傳播學院院長陳憶寧接受記者訪問時指出，傳播領域需要優秀人才，不管是哪所大學願意耕耘傳播領域，對台灣都很重要，台大新聞所要成立大學部也很好；現在是全球化競爭時代，政大傳院一直面臨的是國外知名大學的壓力，未來台大新聞所成立大學部後，政大傳院只是多了1所學校作為參考。
對於台大新聞所擬設大學部，中國文化大學傳播學院院長胡幼偉表示，不感到意外，也樂觀其成，畢竟沒有學士班的獨立研究所因教師人數較少，在安排課程時不如大學部好運作。
胡幼偉提到，社會面臨各種複雜問題時，很需要新聞工作者幫忙分析及尋求解方，新聞界需要有傑出年輕人投入，這對社會發展才是比較好的現象，他樂見台大願意成立新聞傳播領域的學士班，同時也呼籲有新聞傳播科系的學校，要訓練學生對社會現象的觀察及分析，以及傳播新科技的使用訓練。
以新聞傳播起家的世新大學同樣關注此事，世新大學副校長李功勤指出，政府提供公校較多補助，對私校補助較少，由於公校在資源、知名度上有優勢，在增設新媒體等熱門系所時，難免對私校產生壓力，這牽涉到結構不平等問題，但世新仍有信心面對公校競爭，「有競爭才有進步」。
中正大學傳播系系主任管中祥認為，新聞行業不單是市場需要，也是社會需要，要有好的新聞，除了媒體環境要好，人才培育也要足夠，才能發揮新聞媒體功能，台大新聞所願意成立大學部是好的，他也樂觀其成。
全國傳播媒體產業工會理事長嚴文廷表示，樂見更多優秀人才投入新聞傳播領域，但提醒台大要增加實務訓練，幫助學生銜接就業；由於媒體產業工作辛苦且高壓，他也期許新聞傳播系所能啟蒙學生的勞動意識，讓學生未來投入職場後，在幫別人伸張正義的同時，也能懂得維護自身權益，在工作與勞動權益間取得平衡。
數位轉型衝擊媒體業 學者憂新聞科系吸引力下降
（中央社）少子女化影響大學招生，加上數位轉型衝擊媒體產業，有學者坦言，近年來新聞科系漸不受學子青睞，但也有學者認為，網媒、自媒體的興起，讓新聞科系仍有吸引力。
隨著網路崛起，媒體生態面臨衝擊，經營更為不易，部分紙本媒體已陸續走入歷史，加上少子女化影響，讓新聞科系在招生時面臨嚴峻挑戰。近日台大新聞所證實擬設大學部，也引發外界對媒體產業發展的關注。
中國文化大學傳播學院院長胡幼偉告訴《中央社》記者，近幾年從事新聞工作的年輕人正在減少中，很多人覺得當記者比較辛苦，待遇也沒有很高，加上社會地位一直往下降，年輕人投入的意願就越來越低。
大學問執行長魏佳卉坦言，「數位轉型這一波把新聞業衝的太慘了」，近年來在傳播相關科系中，新聞系最不受學子青睞，她先前到世新大學演講時向學生現場調查，即時在複選情況下，也只有7%的學生想要走傳統媒體，其他要不是想當網紅，就是要進網路媒體。
世新大學副校長李功勤表示，紙媒萎縮是不爭的事實，但年輕人對媒體還是有高度興趣，現在很多學生偏向自媒體發展，因此世新今年才擴大傳播學院招生名額；即使傳統媒體逐漸式微，但自媒體的興起又帶給年輕人對未來就業有很大期望，因此新聞傳播科系仍有吸引力。
中正大學傳播系系主任管中祥指出，雖然近幾年看到不少舊媒體消失，但同時也不斷有新的媒體出現，因此並不覺得媒體產業已走向蕭條；越來越多網媒或獨立媒體的出現，也代表社會對新聞的需要，但已不見得要是大型媒體，微型獲利模式可能是新的發展方向。
政治大學傳播學院院長陳憶寧認為，雖然台灣的媒體產業發展可能不如期待的那麼好，但產業發展不應成為人才培育的阻礙，政大也希望透過扎實的訓練，讓人才能為全球所用，且未來發展的路更寬廣，不受新聞傳播領域所限。
對於當前媒體產業環境，胡幼偉語重心長地說，台灣幅員有限，每天能產出具新聞價值的事情有限，加上新媒體漸增，大家為了生存，不斷在競爭廣告等稀有資源，並以討好大眾的方式來增加點閱，長此以往，新聞品質難以讓大眾產生依賴感，最後可能變得可有可無。
胡幼偉認為，新聞應該跟一般人聊天談八卦有所區別，新聞內容要能看出社會問題所在，並提出解決問題的建議，對社會發展發揮指引作用，新聞才能被大眾重視並獲得尊敬；新聞教育除了軟硬體設備的訓練和使用，更應著重學生的觀察和分析能力，設法提升人才素質和新聞品質，否則新聞教育只會越來越沒落。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。