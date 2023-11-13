【專訪】《關於我和鬼變成家人的那件事》編劇吳瑾蓉：希望觀眾在故事中找到愛的多重可能
我們想讓你知道的是
談及電影主軸為何不是同志戀情，而是家人情感，編劇吳瑾蓉說，愛情只是電影類型的其中一種，關於「愛」，「我覺得可以講更多」。透過將親情、性別、環保等現代人可能面臨的議題納入故事，吳瑾蓉希望觀眾觀影會心一笑的同時，也能擁有專屬自己的詮釋。對她來說，如何創作出同性或異性戀族群都能感動的電影，才是她寫這部劇本的關鍵。
（中央社）同志、冥婚、懸疑、動作，這些看似不可能出現在同一個故事的元素，《關於我和鬼變成家人的那件事》編劇吳瑾蓉卻成功集大成，獲得許多國內外影展肯定，也將代表台灣角逐第96屆奧斯卡金像獎最佳國際影片。
談到電影至今獲得的高曝光度及成就，吳瑾蓉除了開心，也說至少已經讓國外評審知道「台灣是一個通過同志婚姻的地方」。
《關於我和鬼變成家人的那件事》（簡稱《鬼家人》）以傳統冥婚習俗與警察辦案為主軸，融入LGBTQ議題，由程偉豪執導，許光漢、林柏宏、王淨主演，說的是讓人意想不到的「人鬼情誼」。
編劇心法首推「錯位」
吳瑾蓉近日接受《中央社》專訪時表示，《鬼家人》是以「野草計畫」獲獎劇本為基礎，最初就得知要以同志、冥婚為故事核心，接著要思考讓人眼睛為之一亮的呈現方式，「一個很衰的人撿到紅包，跟一個鋼鐵直男撿到，是完全不一樣的」。
吳瑾蓉當時正在撰寫另一個半自傳式舞台劇劇本《單身租隊友》。她決定將該劇男同志警察的設定搬到《鬼家人》，打造電影情節最讓人意想不到的錯位機制。
她說，「喜劇編劇的思考模式，其實就是怎麼樣的格格不入最好笑」。
39歲的吳瑾蓉已在編劇一行耕耘10餘年，也曾參與電視劇《我的自由年代》與電影《茶李的姑媽》等劇本撰寫。
回首編劇生涯，她說，現在的電影光憑故事內容就能打動整個亞洲、甚至全世界，這是傳統的影視產業難以想像的。
刻板印象衝擊催生《鬼家人》
《鬼家人》今年初在台灣上映，票房十分亮眼，在國際串流平台也受到高度歡迎，一上架就引起新加坡、日本、韓國等地觀眾關注。
繼奪下台北電影獎最佳編劇等3獎項、紐約亞洲電影節（NYAFF） 觀眾票選獎、瑞士紐沙特奇幻影展（NIFFF）最佳亞洲電影獎等榮譽後，《鬼家人》更入圍金馬獎8項提名，並將代表台灣角逐奧斯卡金像獎。
好萊塢亞洲國際電影節（AWFF）日前在洛杉磯開幕，《鬼家人》獲得官方評選為15強，代表台灣與亞洲各國電影角逐官方獎項。
不過，也有評論認為《鬼家人》對同志族群的描繪過度「刻板」。
吳瑾蓉說，電影之所以如此呈現，是反應社會的部分真實面。團隊進行田野調查時聽到反同人士對男同志的批評比電影裡誇張許多，「有些警察真的會直接說，『死gay除了會吸毒還會幹嘛』！」
她表示，現實生活中，不只男同志會遭揶揄或霸凌，不少女警也說，在警局內常受到歧視，就像王淨在電影飾演的女警一樣，必須在頒獎典禮等場合替男警別胸花，扮演「花瓶」，而不是在犯罪現場緝拿嫌犯。
這些社會對LGBTQ刻板印象帶來的衝擊，也讓吳瑾蓉決定要寫出《鬼家人》這樣的劇本，讓他們的困境被更多人看見。
《鬼家人》不談愛情談親情
談及電影主軸為何不是同志戀情，而是家人情感，吳瑾蓉說，愛情只是電影類型的其中一種，關於「愛」，「我覺得可以講更多」。
透過將親情、性別、環保等現代人可能面臨的議題納入故事，吳瑾蓉希望觀眾觀影會心一笑的同時，也能擁有專屬自己的詮釋。對她來說，如何創作出同性或異性戀族群都能感動的電影，才是她寫這部劇本的關鍵。
不管是《單身租隊友》還是《鬼家人》，吳瑾蓉希望觀眾在這些故事中找到愛的可能，「絕對是有這個可能性的」！
《鬼家人》也引起社會探討性別平權議題。對此，吳瑾蓉說，她長期關注婚姻平權，也認為台灣的性平還有很大的進步空間，但台灣將同性婚姻合法化後，至少在法律面，「我們已經往前跨了一大步」。
同婚合法化後的台灣何去何從
吳瑾蓉回憶，2019年她也默默走到青島東路的立法院，為的就是親眼見證台灣通過同婚法案的那一刻，「我那時候看到有一個人爬到樹上，揮著彩虹旗，發現他是祁家威」，她當時十分激動，在心裡驚呼「哇！同志終於可以結婚了」。
不過吳瑾蓉也說，接下來還要思考邁向性別平權的下一步能怎麼走，6月台灣爆發大規模的#MeToo運動，就凸顯社會輿論對性平的看法趨於兩極化，在撕裂的社會中，影視產業應能創造溝通的可能。
吳瑾蓉說，《鬼家人》上映後，很多年輕人帶著父母去戲院，成功突破同溫層，展開跨世代間的對話，「這就是一個很好的融合」。
對於正在著手的新作品，吳瑾蓉說，她剛成為新手媽媽，未來會投注更多心力在教育、動物保育等議題。希望透過影視作品讓更多人看見她對社會的關懷，「不管是什麼題材，真實性很重要，因為只有『真實』才可以打動人。」
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延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
我們想讓你知道的是
知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。