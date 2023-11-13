印尼宗教理事會頒布伊斯蘭教令，要求穆斯林抵制以色列相關企業與產品
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印尼最高伊斯蘭教機構—宗教學者理事會（MUI）頒布一項宗教法令，要求穆斯林抵制親以色列公司的商品和服務，並宣布印尼穆斯林若支持以色列將會違反伊斯蘭宗教法。宗教法令沒有法律強制效力，旨在鼓勵穆斯林不要採取特定行動。
綜合《亞洲新聞台》及《BNN Breaking》報導，印尼宗教學者理事會（印尼語：Majelis Ulama Indonesia，簡稱MUI）於上週五（10日）發布了第83號MUI教令（FATWA），要求穆斯林抵制親以色列公司的商品和服務，以表達對巴勒斯坦人的支持。
印尼向來是巴勒斯坦獨立建國的堅定支持者，印尼政府也呼籲根據聯合國制定的的國際協議參數解決以巴衝突，其中包括兩國解決方案（two-state solution）。
「MUI呼籲每個穆斯林盡可能地避免使用以色列產品、與以色列有關的產品，以及支持殖民主義和猶太復國主義的任何產品。」MUI理事長阿斯羅（Asrorun Niam Sholeh）週五向記者表示，並稱：「我們不能支持與巴勒斯坦交戰的一方，包括使用那些收益被用來支持謀殺巴勒斯坦人的產品。
MUI是印尼最權威的宗教機構，而MUI宣稱這項宗教法令是對以色列和巴勒斯坦之間衝突的回應，也是一種人道主義的承諾。
據印尼伊斯蘭《共和國報》報導，此宗教法令為響應由巴勒斯坦發起的抵制、撤資、制裁（Boycott、Divestment、Sanctions，簡稱BDS）和平運動，該運動旨在呼籲抵制參與侵略巴勒斯坦的以色列及跨國企業。
MUI也在各社群平台上發佈抵制企業名單，其中包含英荷跨國公司聯合利華（Unilever），該公司在印尼擁有龐大的市場，並提供印尼家庭日常的各種家居產品，包含衛寶香皂（Lifebuoy Soap）、Bango甜醬油、路雪冰淇淋（Wall's）、百樂寶（Paddle Pop）、洗髮產品Clear、Sunsilk以及Zwitsal等品牌。
據報導，由於BDS 抵制，聯合利華股價在10月底短暫下跌至46.26美元（新台幣1496.59元），雖然在上週四（9日）反彈至47.67美元（新台幣1509.86元）。然而，與前幾個月相比，聯合利華股價自以巴衝突以來一直呈現持續下跌趨勢，因為該公司被認為傾向支持以色列，並間接參與了這段時間的加薩襲擊。
此外，MUI的宗教法令也宣稱，印尼穆斯林必須支持巴勒斯坦，若教徒宣布支持以色列將會違反伊斯蘭法。伊斯蘭法沒有法律強制效力，旨在鼓勵穆斯林不要採取特定行動，並為伊斯蘭教徒提供行為準則。
《BNN Breaking》指出，MUI的此次頒布的宗教法除了倡導抵制以色列和猶太復國主義附屬產品，也強調了在國際衝突及人道主義危機中，宗教機構在經濟和政治方面日益增長的影響力。
新聞來源
- Indonesian clerics issue fatwa boycotting Israel-linked firms（亞洲新聞台）
- Indonesian Ulema Council: Buying Pro-Israeli Products is Haram（共和國報）
- Indonesian Ulema Council Calls for Boycott of Israeli and Zionist-linked Products（BNN Breaking）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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【動畫】走出情緒的迷宮：練習自我覺察，認識情緒宇宙
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衛生福利部製作《走出情緒的迷宮》動畫短片，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，學習「自我覺察」與「認識情緒」的人生課題。
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為了讓大家進一步認識「情緒」的樣貌，衛生福利部精心製作了一支動畫短片《走出情緒的迷宮》，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，然後好好地述說自己的感受，創造彼此溝通、理解的機會。
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除了正確的覺察情緒，更重要的是如何梳理它們。對外，我們可以站在他人的立場思考、試著設想對方的感受，給予彼此寬容的空間。敞開心胸傾聽、創造相互理解的機會，並透過接納情緒，拉近彼此的關係；對內，我們也要學習和情緒共處，不需要勉強自己轉換心情，也不需要刻意停止感覺，只要告訴自己「不要急著擺脫和抑制情緒，它會慢慢過去；就算明天醒來沒有變好也沒關係，它會慢慢過去。」
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