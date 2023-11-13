印尼宗教理事會頒布伊斯蘭教令，要求穆斯林抵制以色列相關企業與產品

綜合《亞洲新聞台》及《BNN Breaking》報導，印尼宗教學者理事會（印尼語：Majelis Ulama Indonesia，簡稱MUI）於上週五（10日）發布了第83號MUI教令（FATWA），要求穆斯林抵制親以色列公司的商品和服務，以表達對巴勒斯坦人的支持。

印尼向來是巴勒斯坦獨立建國的堅定支持者，印尼政府也呼籲根據聯合國制定的的國際協議參數解決以巴衝突，其中包括兩國解決方案（two-state solution）。

「MUI呼籲每個穆斯林盡可能地避免使用以色列產品、與以色列有關的產品，以及支持殖民主義和猶太復國主義的任何產品。」MUI理事長阿斯羅（Asrorun Niam Sholeh）週五向記者表示，並稱：「我們不能支持與巴勒斯坦交戰的一方，包括使用那些收益被用來支持謀殺巴勒斯坦人的產品。

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan membeli produk yang mendukung agresi Israel atas Palestina.



Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, mengatakan, wajib hukumnya mendukung kemerdekaan Palestina. Ia juga menegaskan haram hukumnya mendukung… pic.twitter.com/PWRekBj8nN — REPUBLIK MERDEKA | RMOL.ID (@rmol_id) November 10, 2023

MUI是印尼最權威的宗教機構，而MUI宣稱這項宗教法令是對以色列和巴勒斯坦之間衝突的回應，也是一種人道主義的承諾。

據印尼伊斯蘭《共和國報》報導，此宗教法令為響應由巴勒斯坦發起的抵制、撤資、制裁（Boycott、Divestment、Sanctions，簡稱BDS）和平運動，該運動旨在呼籲抵制參與侵略巴勒斯坦的以色列及跨國企業。

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa baru, yakni Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum haramnya menggunakan produk zionis israel Laknatullah.#SaveHumanity#FeePalestine

Sumber : CNBC Indonesia pic.twitter.com/qA9gejcBKg — Mujahid_Syahid (@MujahidSyahid3) November 10, 2023

MUI也在各社群平台上發佈抵制企業名單，其中包含英荷跨國公司聯合利華（Unilever），該公司在印尼擁有龐大的市場，並提供印尼家庭日常的各種家居產品，包含衛寶香皂（Lifebuoy Soap）、Bango甜醬油、路雪冰淇淋（Wall's）、百樂寶（Paddle Pop）、洗髮產品Clear、Sunsilk以及Zwitsal等品牌。

據報導，由於BDS 抵制，聯合利華股價在10月底短暫下跌至46.26美元（新台幣1496.59元），雖然在上週四（9日）反彈至47.67美元（新台幣1509.86元）。然而，與前幾個月相比，聯合利華股價自以巴衝突以來一直呈現持續下跌趨勢，因為該公司被認為傾向支持以色列，並間接參與了這段時間的加薩襲擊。

此外，MUI的宗教法令也宣稱，印尼穆斯林必須支持巴勒斯坦，若教徒宣布支持以色列將會違反伊斯蘭法。伊斯蘭法沒有法律強制效力，旨在鼓勵穆斯林不要採取特定行動，並為伊斯蘭教徒提供行為準則。

《BNN Breaking》指出，MUI的此次頒布的宗教法除了倡導抵制以色列和猶太復國主義附屬產品，也強調了在國際衝突及人道主義危機中，宗教機構在經濟和政治方面日益增長的影響力。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒