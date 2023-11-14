Netflix《PLUTO 冥王》：也許人類需要的是一組，可以免於被仇恨所毀滅的演算法

我們想讓你知道的是
《冥王》節奏不快，劇情不複雜，看動畫的好處是可以看厲害的聲優老師，怎麼詮釋這些機器人的情緒。如果是很想趕快知道兇手跟結局的，還是去翻漫畫比較快。另外厭惡政治影射或複雜道德問題的人，也建議不要看，裡面談論到的議題可以用很簡化的方式帶過，但浦澤老師會用這樣的題材去詮釋，是有他的原因的。
文：張道宜
如果在人類的終結與仇恨的終結之間二選一，每個人大概都會選第二個吧。
但從人類社會的演進來看，包括現在的以色列－哈瑪斯衝突，似乎正馳往人類的終結。
《歷史的終結與最後一人》是法蘭西斯福山的知名著作，揮舞著著資本主義與美國極盛時期的大旗。而在Netflix影集《冥王》裡提到的，也許暗示了人類時代的鼎盛與終結。
「巨大的，但是沒有表情的悲傷」，這是追完8集的感覺。
雖然是大學時期就已經看過，但打開動畫之前卻對劇情完全沒有印象。大概是當時還沒有足夠的經歷，去感受劇情裡滿滿的悲傷。
而《冥王》全新動畫的問世，也許不是巧合，更貼合現在AI時代的議題。
浦澤直樹老師的作品，向來以懸疑氛圍聞名，代表作包括《怪物》、《二十世紀少年》、《比利蝙蝠》，同樣聞名還有他無法收尾的能力，就像現在，我還是不知道《二十世紀少年》的反派，朋友是誰一樣。（當時肯定有看完，不過忘了）
不過大概是因為冥王是建構在「漫畫之神」手塚治蟲的原版劇本架構下，因此彌補了浦澤老師這個最被詬病的地方。
《冥王》連載於2003年至2008年，Jump三本柱最火熱的年代，還沒有智慧型手機，美軍剛打下伊拉克跟阿富汗，一個當時認為已經崩壞，但距離現在其實還差得遠的時代。
很快講結論：《冥王》節奏不快，劇情不複雜，看動畫的好處是可以看厲害的聲優老師，怎麼詮釋這些機器人的情緒。如果是很想趕快知道兇手跟結局的，還是去翻漫畫比較快。
另外厭惡政治影射或複雜道德問題的人，也建議不要看，裡面談論到的議題可以用很簡化的方式帶過，但浦澤老師會用這樣的題材去詮釋，是有他的原因的。
就像他認為的，手塚治虫所畫的漫畫雖然大多屬於兒童與少年，但其實背後有著巨大的黑暗面，或是悲傷。
（一）仇恨
仇恨是驅使人犯錯的一大動機，但是機器人也會如此嗎？作者顯然認為，當機器人不斷接近人類，這是很有可能會發生的。悲傷的起因在於仇恨，因為私慾而操作戰爭，造成仇恨，進而破壞。
特別之處在於，機器人成為這裡乘載情緒的載具，機器人照理來說是完全理性、不能說謊也沒有情緒，但正因為這幾個先進機器人具備極近人性的AI，熱愛山林、熱愛家庭、高度同情心...等，某種程度上呈現了人們心中理想，但無法成為的樣貌。
相較於機器人，人類代表的是人性野蠻的一面，人類就是自己悲劇的來源，包括對機器人的仇恨、綁架、利用，政治陰謀，以及最後反過來被人工智慧利用。
理性的機器人，與野蠻的人類，結合就是人類把高度人性化的機器，以仇恨的方式 （人類綁架並虐殺機器人的小孩），把機器人拉向野蠻的一邊 （機器人盛怒之下殺害人類）。
當主角蓋吉特想起自己殺人之後是第一波的衝擊，蓋吉特透露自己還有一個小孩，而且被人類虐殺之後，又是另一波衝擊。
（二）犧牲
因為機器人被賦予了使命與理性，他們必須為人類承擔大部分的負面後果，包括戰爭、殺戮、以及為了保護而犧牲自己的身體。
除此之外，因為這些人工智慧相當具有人性，也誕生彼此之間的夥伴意識 （布朗德為蒙布朗復仇，海格力士為布朗德復仇）而直接面向冥王的挑戰。
當然這也包括最後冥王真實身份揭露，決定與原子小金剛合作，犧牲自己阻止創造者與另一個巨大機器人波拉，讓地球免於毀滅。
最讓人難過的，就是這些犧牲其實真正的主因，就是人類的惡意。例如影射為美國的特拉克亞合眾國誣陷他國有大規模毀滅機器人，其實是為了消除掉可能威脅美國的七大先進機器人。
雖然這是很初級的政治影射，不需要探討與現實世界的連結，也不需要多作解釋，利益、安全至上的國際關係，不只美國，多得是實際做得出這種事情的國家。
（三）距離
我蠻相信的是，從科幻小說走進現實生活的，不會只有AI，還有AI相關的道德議題以及潛在的衝突，很久以前就已經討論過的艾西莫夫機器人三定律，也許會來真的會有那麼一天，被訂定在法律中，並且寫成公版的程式碼。
上市的機器人必須要附上公版的程式規範，接受公版的程式檢查機器，人們不需要犧牲自己的生命也可以進行戰鬥，但是再先進的預防措施，似乎只坐實了人類對人工智慧的恐懼，
而不知道真正造成錯誤的，往往其實是人類本身。在強大的人工智慧或機器人，最終也可能成為仇恨而非和平的工具。
也許人類需要的是一組，可以免於自己被仇恨所毀滅的演算法。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：《冥王》（Pluto)：人類的終結，還是仇恨的終結？
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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【塞掐 Side Chat】2023 TCCF MARKET—當展會不只是交易，更是交心和交流的起點
我們想讓你知道的是
對文化內容產業的創作者來說，創作的過程往往是孤獨而煎熬的，但若能換得作品讓大眾看見的機會，甚至登上國際舞台，一路的艱辛似乎都能化成甜美果實。要取得這樣的機會，國內外的市場展會就是一個很有效的平台。因此，在文策院所策劃的TCCF 內容創意大會中，MARKET 市場展一直是非常重要的一環，不只要幫助台灣創作者，開發更多讓作品被看見的機會，更要讓全球對台灣內容感興趣的買家，在此齊聚一堂，進行最直接的交流。
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對文化內容產業的創作者來說，創作的過程往往是孤獨而煎熬的，但若能換得作品讓大眾看見的機會，甚至登上國際舞台，一路的艱辛似乎都能化成甜美果實。要取得這樣的機會，國內外的市場展會就是一個很有效的平台。因此，在文策院所策劃的TCCF 內容創意大會中，MARKET 市場展一直是非常重要的一環，不只要幫助台灣創作者，開發更多讓作品被看見的機會，更要讓全球對台灣內容感興趣的買家，在此齊聚一堂，進行最直接的交流。
跨領域、跨文化的全球交流，就在2023 TCCF MARKET
「在 TCCF 的這次市場活動中，有來自29個國家的買家匯聚到台灣，他們不僅僅是買家，還包括一些專業的影視從業者、國際媒體等等，總共有 200 多位國際專業人士來到台灣，非常強大。」文策院院長盧俊偉很開心的分享道。在 MARKET 市場展中，最重要的面向當然是商業買賣（B2B），然而對一般民眾來說，透過 MARKET 市場展，也可以在第一時間接觸到未來可能會在大銀幕、小螢幕或者出版品看到的新內容：「因為這是一個雙向的機會，我們將台灣的作品推銷到海外，同時也有可能將國外的內容引入到台灣。」
今年的交易的作品範圍，涵蓋了影視、出版、漫畫、動畫等許多領域。一般而言，影視佔據的了最大的比重：「但這次還特別增加了出版品、漫畫和動畫的內容，主要是因為近年來，在國際上有相當多精彩的影視作品，是基於漫畫改編的。」對於這樣的國際趨勢，盧院長認為，當這些優秀的小說、動漫作品，在已經具有一定人氣的基礎下被改編成影視作品，不只是觀眾會有期待感，可能更容易受到市場歡迎，因此投資者也會對收視率或票房方面感到比較樂觀。台哥大新媒體服務副總經理李芃君也認為：「交易市集是一個非常好的平台，將跨領域的人才、具有潛力的IP，都聚在一起。台灣的創作者可以同時、即時的收穫來自本土和海外投資者，對自己作品的看法，達到交流成果的最大化。」的確，在這個在地化與全球化相輔相成、創作內容「宇宙化」、優秀的IP擁有無限延展潛力的時代，文策院透過各種機會，鼓勵更多跨文化、跨領域應用的主題亮相，將能帶領台灣所有創作者繼續往前，並且讓創作的效益不斷擴大。
整合最強的資源和技術，尋找創造雙贏的夥伴
今年的 MARKET 市場展，還有非常具有特色的「國家館」，以國家為核心來設館，有超過 29 個國家參加。特別是法國、韓國和日本，都設有大型的國家館，在館中整合了各種不同的產業。這樣一站式但能同時接觸多元產業的特色，非常具有吸引力。文策院還引進了「協拍資源」，讓全台各地對影視行銷、文化宣傳有興趣的縣市政府，在這個展會中展示自己的資源，比方成立協拍中心、協助進行場地和路權的申請等，來吸引影視製作團隊前往當地拍攝。這樣的合作最主要的目的在於促進「粉絲經濟」，例如電影《痞子英雄》和《海角七號》，都曾因為作品的票房成功，而帶動了高雄、屏東等地的知名度和旅遊業。今年的 MARKET 市場展中，總共有九個縣市參與，包括六都以及南投、花蓮和嘉義。
此外，還有一部分參展商屬於創新技術領域，他們雖然是技術型公司，但他們的產品，或者新興技術，和影視製作有關。比方「元宇宙」技術，或者虛擬實境，這種科技可以為影視創作帶來新的動能，比方在更創新的互動可能中，文本應該如何設計？又或者在沈浸式的觀影體驗裡，觀眾所關注的範圍將擴大到360度，於是空間的安排、演出的動線，也成為創作者的挑戰。「現在最熱門的一個主題，還包括了 AI。在影視技術方面，有些AI演員在電影中表現出與真人演員幾乎相同的水準，甚至有 AI 主播，這些新技術都正在快速的改變影視創作的內容和方式。」今天的影視創作者，需要面對不斷變化的局面、全新技術的應用和可能性，這不僅是機遇，也是一個挑戰。透過市場展，文策院希望能更全面地幫助創作者掌握這些新興技術，以推動台灣影視產業的發展。
好故事更要精彩的說：跨出合作的第一步
「當投資人在參加市場展時，是期待看到具有原創性、吸引力、市場潛力和故事性的作品。雖然對於不同種類的作品，觀看方式和評估標準可能會有所不同，但根據我的經驗，投資者一定會考慮的要素，通常會包括故事性、作品長度、視覺效果、創新或投資的吸引力，以及創作者說故事的技巧。」作為長期投資台劇的投資者，李副總也擁有許多市場展經驗，他特別分享了對創作者來說，無論是參加 PITCHING 提案大會，或參加 MARKET 市場展都會需要的一些觀察，其中最重要的可以說是「故事」。「一個擁有吸引力的故事，其實不只吸引了投資人，也具有引起觀眾興趣的潛力，這是最重要的第一點。」對於投資人來說，提案的內容非常關鍵，能夠快速且清晰地傳達作品的概念，讓投資人能夠理解並感受到其潛力，相信就能在市場展上獲得不錯的反響。
李副總的提醒，是根據文策院舉辦 MARKET 市場展的兩個重要目的。第一，作為一個交流平台，希望可以促進參與者們在這個場合中建立關係、瞭解行業動態，並尋找合作機會，有助於擴展人脈和增進業內互動。其次，MARKET 市場展也因為它的交易的性質，讓參與者有機會考慮內容的採購、投資參與或合作開發，從而促進了影視內容的買賣和合作。在這兩大目的下，好的溝通就成為跨出第一步的關鍵。相對的，當業者也可以有效地展示自己強大的資源或技術，也將吸引更多優秀的創作者與之合作，持續創造出更有吸引力的作品。
大型串流平台的雙面刃效應
在全球影視作品的趨勢中，我們可以看到幾個重要觀點。除了之前提到的IP建立和擴展、市場國際化之外，大型串流平台對影視產業也產生了深遠的影響。
李副總認為，大型串流平台的崛起，對影視產業帶來了雙面刃的效應。一方面，這些平台為台劇和國片提供了迅速進軍國際市場的途徑。只要作品足夠優秀，且傳達了大眾共鳴的概念或普世價值，就能在觀眾之間引起一陣風潮。然而，這種樣方便、快速傳播的平台，也為作品帶來風險——若作品在平台上缺乏充分宣傳，或在一開始無法引起足夠的關注度，它會立刻被眾多其他的內容淹沒。因此，成功的關鍵在於如何讓作品脫穎而出，吸引觀眾的關注，建立良好的傳播力。
目前，台灣需要加強與國際串流平台的合作和談判能力。韓國已經在這方面取得成功，建立了與國際平台的互利互惠模式。此外，合製也是一個具有潛力的選擇，通過結合不同市場的知識和經驗，創造全新的故事。台灣有機會透過合作，與其他地區的影視業者攜手，創造更大的成功。因為大型串流平台帶來了前所未見的機會和挑戰，我們需要的是與時俱進的能力，不斷調整策略，發揮創造力，並加強國際合作，才能真正在國際市場上蓬勃發展。
「在今年的 TCCF MARKET 市場展中，我們特別強調了交流和合作的重要性，這是現代影視產業的趨勢之一。我們不僅希望將作品拍攝完成後出售，更希望在創作和製作的過程中，與其他國家的影視業者進行合作。」盧院長最後總結道。
這種合作不僅能夠促進國際間文化的交流，還能夠融合不同地區的專業知識和創意，共同打造更具創新性和國際競爭力的影視作品。正如盧院長所總結的那樣，這是台灣影視產業必須面對的現實，也是一個充滿挑戰和機遇的時刻。我們期望透過 TCCF MARKET 市場展，能夠進一步推動台灣影視產業的國際化，並實現更多優秀作品的國際發展。