Netflix《PLUTO 冥王》：也許人類需要的是一組，可以免於被仇恨所毀滅的演算法

文：張道宜

如果在人類的終結與仇恨的終結之間二選一，每個人大概都會選第二個吧。

但從人類社會的演進來看，包括現在的以色列－哈瑪斯衝突，似乎正馳往人類的終結。

《歷史的終結與最後一人》是法蘭西斯福山的知名著作，揮舞著著資本主義與美國極盛時期的大旗。而在Netflix影集《冥王》裡提到的，也許暗示了人類時代的鼎盛與終結。

「巨大的，但是沒有表情的悲傷」，這是追完8集的感覺。

雖然是大學時期就已經看過，但打開動畫之前卻對劇情完全沒有印象。大概是當時還沒有足夠的經歷，去感受劇情裡滿滿的悲傷。

而《冥王》全新動畫的問世，也許不是巧合，更貼合現在AI時代的議題。

浦澤直樹老師的作品，向來以懸疑氛圍聞名，代表作包括《怪物》、《二十世紀少年》、《比利蝙蝠》，同樣聞名還有他無法收尾的能力，就像現在，我還是不知道《二十世紀少年》的反派，朋友是誰一樣。（當時肯定有看完，不過忘了）

不過大概是因為冥王是建構在「漫畫之神」手塚治蟲的原版劇本架構下，因此彌補了浦澤老師這個最被詬病的地方。

《冥王》連載於2003年至2008年，Jump三本柱最火熱的年代，還沒有智慧型手機，美軍剛打下伊拉克跟阿富汗，一個當時認為已經崩壞，但距離現在其實還差得遠的時代。

很快講結論：《冥王》節奏不快，劇情不複雜，看動畫的好處是可以看厲害的聲優老師，怎麼詮釋這些機器人的情緒。如果是很想趕快知道兇手跟結局的，還是去翻漫畫比較快。

另外厭惡政治影射或複雜道德問題的人，也建議不要看，裡面談論到的議題可以用很簡化的方式帶過，但浦澤老師會用這樣的題材去詮釋，是有他的原因的。

就像他認為的，手塚治虫所畫的漫畫雖然大多屬於兒童與少年，但其實背後有著巨大的黑暗面，或是悲傷。

（一）仇恨

仇恨是驅使人犯錯的一大動機，但是機器人也會如此嗎？作者顯然認為，當機器人不斷接近人類，這是很有可能會發生的。悲傷的起因在於仇恨，因為私慾而操作戰爭，造成仇恨，進而破壞。

特別之處在於，機器人成為這裡乘載情緒的載具，機器人照理來說是完全理性、不能說謊也沒有情緒，但正因為這幾個先進機器人具備極近人性的AI，熱愛山林、熱愛家庭、高度同情心...等，某種程度上呈現了人們心中理想，但無法成為的樣貌。

相較於機器人，人類代表的是人性野蠻的一面，人類就是自己悲劇的來源，包括對機器人的仇恨、綁架、利用，政治陰謀，以及最後反過來被人工智慧利用。

理性的機器人，與野蠻的人類，結合就是人類把高度人性化的機器，以仇恨的方式 （人類綁架並虐殺機器人的小孩），把機器人拉向野蠻的一邊 （機器人盛怒之下殺害人類）。

當主角蓋吉特想起自己殺人之後是第一波的衝擊，蓋吉特透露自己還有一個小孩，而且被人類虐殺之後，又是另一波衝擊。

（二）犧牲

因為機器人被賦予了使命與理性，他們必須為人類承擔大部分的負面後果，包括戰爭、殺戮、以及為了保護而犧牲自己的身體。

除此之外，因為這些人工智慧相當具有人性，也誕生彼此之間的夥伴意識 （布朗德為蒙布朗復仇，海格力士為布朗德復仇）而直接面向冥王的挑戰。

當然這也包括最後冥王真實身份揭露，決定與原子小金剛合作，犧牲自己阻止創造者與另一個巨大機器人波拉，讓地球免於毀滅。

最讓人難過的，就是這些犧牲其實真正的主因，就是人類的惡意。例如影射為美國的特拉克亞合眾國誣陷他國有大規模毀滅機器人，其實是為了消除掉可能威脅美國的七大先進機器人。

雖然這是很初級的政治影射，不需要探討與現實世界的連結，也不需要多作解釋，利益、安全至上的國際關係，不只美國，多得是實際做得出這種事情的國家。

（三）距離

我蠻相信的是，從科幻小說走進現實生活的，不會只有AI，還有AI相關的道德議題以及潛在的衝突，很久以前就已經討論過的艾西莫夫機器人三定律，也許會來真的會有那麼一天，被訂定在法律中，並且寫成公版的程式碼。

上市的機器人必須要附上公版的程式規範，接受公版的程式檢查機器，人們不需要犧牲自己的生命也可以進行戰鬥，但是再先進的預防措施，似乎只坐實了人類對人工智慧的恐懼，

而不知道真正造成錯誤的，往往其實是人類本身。在強大的人工智慧或機器人，最終也可能成為仇恨而非和平的工具。

也許人類需要的是一組，可以免於自己被仇恨所毀滅的演算法。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：《冥王》（Pluto)：人類的終結，還是仇恨的終結？

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺