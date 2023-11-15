從泰劇《天生一對2之命中注定》，認識阿瑜陀耶時代的風俗文化與禁忌

近期泰國最火紅且收視率最高的戲劇就是《天生一對2之命中注定》，這部戲劇是上映於2018年創下超高收視率的《天生一對》之電視劇續集，劇情緊接當年結局之後，同樣是透過穿越時空的概念帶領觀眾認識阿瑜陀耶年代，而續集播出之後不僅在電視劇獲得很高的收視率，在網路上的討論也都相當熱烈，再度帶動了泰國國內外泰劇粉絲對阿瑜陀耶歷史與文化的關注，因此本篇文章將以戲劇當中提到的各種阿瑜陀耶時代之文化與禁忌為題，帶領讀者深度認識阿瑜陀耶時代。

阿瑜陀耶時代的蓋房子文化

泰國傳統建築「高腳屋」是泰國工藝技術的展現，而目前最多外國觀光客知道，且會去參觀的高腳屋就是位於曼谷的金湯普森（Jim Thompson House Museum）的泰絲博物館。高腳屋的特色，在於整座房子都是透過木材卡榫的方式，不需要透過釘子也可以興建完成，其優點就是方便拆裝，如果需要換地方居住的話，也可以將原本的房子之建築材料拆下，搬運到其它地點就可以重新建造。不過，如今在曼谷都會區已很難看到高腳屋的興建過程，但剛好近期《天生一對2之命中注定》就有重現這段建造過程。

在劇中，從現代穿越到阿瑜陀耶王朝時代的主角「普丹（พุดตาน，Puttarn）」，她在阿瑜陀耶被「桂婆婆（ยายกุย,Kui）」當作來自天界的仙女，因此桂婆婆便吩咐下人去幫忙普丹興建一間新的房子，從戲劇中，可以看到興建房子的第一步，是燒香辦桌告知周邊神靈準備進行「定柱」儀式。跟台灣的「上樑」概念不同，不過儀式的目的相似，「定柱」是將第一根柱子立起來，柱子要綁上一些祭拜的物品，在柱子放下的洞中也要加入糯米，柱子立起來後要放上鮮花以示敬意，雖然戲劇當中簡單描述帶過，但實際執行上還有很多小細節需要注意。

這個儀式目前泰國仍然存在，在不同天執行立柱儀式時，也要搭配不同的聲音，例如：禮拜一女性的聲音，禮拜二馬的聲音，禮拜三海螺的聲音，禮拜四敲盤子的聲音，禮拜五鑼的聲音，禮拜六老人的聲音，禮拜天是雞叫聲。戲劇中也有提到蓋房子的禁忌之一，就是廁所不能蓋在房子附近，因為廁所是不乾淨的地方，不僅會玷污房內的神靈，也會使居住在裡面的主人衰運連連，而且這種行為相當不敬，因此工人也不會願意幫忙興建，這與現代人的觀念有非常大的差異。

Photo Credit: Supanut Arunoprayote. CC BY 4.0 圖為位於北欖府古城的高腳屋

阿瑜陀耶時代的用詞習慣

穿越到阿瑜陀耶時代的普丹最初對於當時的用字遣詞相當不習慣，像是基本的平輩之間自稱詞，你「คุณ」（音同：坤）跟我「ฉัน」（音同：纏）在阿瑜陀耶就變成「ออเจ้า」（音同：歐照）跟「ข้า」（音同：喀），因此當同樣是從現代穿越時空到阿瑜陀耶的兩位女主角相遇時，卡拉閣（การะเกด）是使用「คุณ」來稱呼普丹，而普丹馬上就意識到卡拉閣夫人也是現代人。

關於你我這兩個自稱詞的差異，在許多古裝劇當中都可以看到，不過這次有多了一個有趣的橋段是使用「หนู」（音同：帑），在現代泰語當中，女性晚輩對長輩講話時，會使用หนู作為自稱詞，而這個字也有老鼠的意思，不過在戲劇中，這個詞並不存在於當時的阿瑜陀耶時代，因此當普丹用หนู為自稱詞對桂婆婆講話時，桂婆婆就覺得很奇怪，怎麼會有人叫自己老鼠？這點筆者以前在初學泰文的時候也有同樣的疑惑，若戲劇也有考察歷史紀錄的話，以หนู作為自稱詞就是卻克里王朝之後的事情了。

阿瑜陀耶的階級文化

普丹剛穿越到阿瑜陀耶時，習慣用現代人的態度跟下人對話，但也不斷被提醒這樣是違反阿瑜陀耶習俗與文化，因為阿瑜陀耶時代相當尊崇印度文化，在戲劇中都可以看到身穿白袍的婆羅門祭司坐在靠近王位的位置，而大臣們則是在副王與婆羅門祭司之後的位置，由此可知婆羅門祭司在當時的地位。