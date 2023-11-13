【藝遊嚮導】11/14-11/20：音樂劇《今晚，我想來點》、故宮南院特展《朝鮮王朝與清宮藝術交會》、2023金馬影展《五月雪》，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜界址創作《彼方》

時間｜2023/11/17（五） - 2023/11/19（日）

地點｜牯嶺街小劇場一樓實驗劇場（台北市中正區牯嶺街5巷2號）

備註｜本活動為售票活動

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不管是活著或是死去的理由，都可以好簡單。

「《彼方》的取樣平凡，老者、幼者、男人、少女，眾生沓然。唯其平淡，更見遺憾之日常與空缺的巨大，在不經意間，畫出生之輕與死之重。」——紀慧玲 老師

一座跨越了生與死的車站，以淡淡的日常對話，在生死間的靜止中產生了思念以及遺憾。透過到此月台的角色，有了駐留、往返、匆匆離去⋯⋯等不同樣貌。對於死後的世界有了更多的詮釋及想像，模糊了非黑即白的二元世界觀，建立起一個瀕死、無法跨越的中繼站⋯⋯。





名稱｜唱歌集《今晚，我想來點》（再度）翻轉の人生音樂劇

時間｜2023/11/18（六） - 2023/11/19（日）

地點｜台中國家歌劇院中劇院（台中市西屯區惠來路二段101號3）

備註｜本活動為售票活動

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末日病毒來襲，逼迫眾人翻轉生活。悲情社畜 X 社恐宅男 X 美女教師 X 腹黑行政，在每一聲叮咚後，撞出猝不及防的混亂與驚喜！

社畜小雄在疫情期間遭到裁員，某日叫外送時收到招募傳單，在付不出房租的窘境下，自己也開始加入跑單大隊，同時踏上外送怪奇之旅：意外獲得外送前輩文彥drop過來的「外送必勝攻略」、送餐遇到直播數學美女教師妍君，還有妍君每週三點微辣咖哩G搶著付帳的弟弟亞哥。四人超展開末日下的混亂日常與愛戀！

《今晚，我想來點》為唱歌集匯集劇場好朋友們在疫情期間的親身經驗，邀請音樂劇鬼才高天恒擔任編導，以極度幽默的喜劇風格，呈現三支線的音樂劇，魔幻紀實2021-2022年的台灣之生活樣貌，以歡快結尾，迴聲節目標題之探問！

名稱｜2023TNAF 晃晃跨幅町《慾望街車》

時間｜2023/11/18（六） - 2023/11/19（日）

地點｜台南文化中心演藝廳（台南市東區中華東路三段332號）

備註｜本活動為售票活動

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以經典文本為基礎，做為當代思辯的回望，透過精湛的劇本和深刻的角色描繪，經由演員精準的表演，引領觀眾探討愛、慾望和人性的複雜性。

《慾望街車》是一部由田納西・威廉斯（Tennessee Williams）創作的經典舞台劇，劇情描述了一個充滿慾望、情感和痛苦的故事。故事圍繞著主角Blanche與她的妹夫Stanley 之間的關係展開。Blanche是一位美麗而脆弱的女人，她來投靠已出嫁的妹妹Stella。然而，Blanche的出現打破了Stella和Stanley 之間的平靜生活，引發了一系列的衝突和情感糾葛。Stanley 是一個粗魯而具有野心的男人，他對Blanche抱有強烈的慾望，並試圖揭開她過去的秘密。Blanche則陷入了情感的混亂和瘋狂的思緒之中，她努力維持自己的尊嚴，同時也被現實和壓力所壓倒。

劇中展示了慾望、慾望和瘋狂之間的強烈對比，以及社會和個人價值觀的衝突。它揭示了人性的脆弱性和人們在壓力下所承受的極限。

【展覽】

名稱｜神救援：楊茂林的內在英雄之旅

時間｜2023/11/4（六） - 2024/1/14（日）

地點｜台北當代藝術館（台北市大同區長安西路39號）

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不論是生態滅絕、石虎路殺、雲豹消失、森林天火，或是種族屠殺、能源枯竭、帝國殖民後的當代處境，他似乎只能在黯黑無盡的死路來臨之前，輕輕提問：我們到底如何得到救贖？

藝術家楊茂林從早年的失敗神人、亂世英雄、文化交配、壞寶貝、封神演義、摩訶大聖、仙班出列、尋找曼荼羅，一直到2016年的「MADE IN TAIWAN」大展和2018年的「黯黑的放浪者」，透過長年創作，在黯黑處境與童話、神話與信仰的文化混血敘事中，呼喊神救援、創造救援神，獨樹一格，也開創了藝術家自身內在英雄的漫長旅程。

楊茂林的神救援，由解嚴時期歷史神話的鬥士與殉道者角色出發，在失敗的瞬間得到文化創作上的形象救贖，繼而藉由動漫童話與通俗次文化的拯救世界、行俠結義、普渡眾生的敘事挪用，打造兒童與青少年記憶中的天真者、孤兒、流浪者角色，在重重險阻中反覆出發，為眼下崩壞的世界，尋找無邪的當下救贖。

名稱｜朝鮮王朝與清宮藝術交會特展

時間｜2023/10/6（五） - 2024/1/1（一）

地點｜國立故宮博物院 南部院區（嘉義縣太保市故宮大道888號）

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承襲清宮舊藏的國立故宮博物院，除典藏了朝鮮人民漂流到臺灣的奏摺史料，更有不少文物提供瞭解韓國文化與藝術的管道。

本展以朝鮮與中國二地的使節往來為軸，進而呈現出朝鮮十八世紀黃金時期與大清盛世的藝術對話。展覽內容分為二個單元，分別為「使節遊覽」與「藝術交會」。第一單元「使節遊覽」透過文獻與器物、書畫呈現十八世紀的朝鮮王朝與明、清時期官民的往來與對話；第二單元「藝術交會」則從朝鮮王朝與大清王朝之間的藝術交會，感受不同的藝術美感與文化特色。

此外，除本院典藏的朝鮮王朝文物外，特別要感謝美國舊金山亞洲藝術博物館、荷蘭國立博物館、日本大阪市立東洋陶磁美術館，與國內的中央研究院歷史語言研究所、國家圖書館等館藏單位慨然允借藏品，讓此次展覽得以呈現朝鮮王朝文化藝術上的豐富與多元。

名稱｜她們的故事耐人追尋：瓊瑤女郎．時代倩影

時間｜2023/11/12（日）- 2023/12/8（五）

地點｜製菸工廠南向 一樓 藝思空間 A7-S101（台北市信義區光復南路133號）

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無論是電影大銀幕或電視螢光幕，「瓊瑤女郎」的百態千姿，是每個世代觀眾的銘印記憶。從唐寶雲、歸亞蕾、江青到甄珍，從林青霞、林鳳嬌到呂㛢菱，從劉雪華、趙永馨到俞小凡，從岳翎、陳德容到趙薇、林心如。

在台灣影劇發展的黃金年代中，以瓊瑤小說為題材拍攝而成的作品，深深牽繫我們共同的記憶。不同世代的明星詮釋她筆下的女性形象——歸亞蕾、甄珍、林青霞、劉雪華、俞小凡、趙永馨、林心如等等……迸射出璀璨的光芒。這場精緻優美的影視劇照特展，以歷代「瓊瑤女郎」為主軸，帶領我們回望台灣影劇史上最美麗的時代軌跡。

瓊瑤的作品往往以女性的心境和遭遇為敘事核心，2023年是她創作六十周年誌慶。這六十年來，她寫出華人社會在不同時代、不同背景的女子，在追夢和追愛的人生旅途中，點點滴滴的心路歷程。無論是電影大銀幕或電視螢光幕，「瓊瑤女郎」的百態千姿，更是每個世代觀眾的銘印記憶。

【影視】

名稱｜《五月雪》Snow In Midsummer