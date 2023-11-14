台大擬設立新聞系並無不可，但業界目前的競爭方式只會讓優秀學生不敢進來
我們想讓你知道的是
我認為台大想設立新聞系這件事並無不可，這或許也是一個機會，淘汰掉一些後段學校，或是吸引真正有抱負的學生來就讀（只是我好奇，有嗎?） 但針對整個產業也不能單怪新聞行業本身不長進或墮落，政府的傳播政策如何帶來媒體對於公共議題的關注？這或許也是我們該思考的，而不是不停競逐收視壓力。
文：斜槓學姊 艾蜜莉
這幾天看到新聞報導，說台大有可能設立新聞系招生，身為唸了六年傳播科系（4年大學+2年研究所）的傳播人，今天就來說說我的看法。
還記得在大四那年，因為我唸的是傳播科系「實務界」龍頭，那時候班上其實沒多少人要繼續攻讀研究所，應該是說一個手指數的出來的那種，不過研究所考試倒還是蠻激烈的，錄取率也不是人人報名都會考上的那種，只是沒想到才幾年，這情況就已經榮景不再。
近幾年包括台大、政大在內，新聞傳播相關系所碩士班，報考人數都創新低，更別提其他私校了，引發新聞科系式微的討論。當然最直接的，也是反映出這個科系已經不再吸引人了，為什麼呢？
「社會的新聞環境讓學生卻步」
回想起來，其實我是國中就立志要讀新聞系的，而且志向非常明確，一路沒有變過。當時在學校聽了主播學姊林書煒的演講，讓我覺得這個工作可以採訪很多人、聽到很多故事、還能得知第一手訊息、挖掘真相等等，好像是一個有社會價值、同時感覺也有社經地位的工作。
不過實際進到新聞產業的這幾年，才讓我深深感嘆，曾幾何時，新聞業只剩下充滿勾心鬥角、想上位的明爭暗鬥，或是就算你安份工作，也會有沒什麼能力、只會嚼舌根的長官，或只會拍馬屁、抱大腿的同事，新聞價值蕩然無存，只剩下追求盲目的收視率，追求看起來很聳動標題的新聞。
即便我已經選擇相對比較需要專業的國際或財經新聞，寫起來常常都還是覺得很心酸、很可悲。這種氛圍下的新聞環境，已經讓人感覺沒有能去奉獻的環境。
「新聞系沒專業，好像什麼都會也什麼都不會」
再來，我在新聞系四年的教育，儘管學校教過新聞稿撰寫、播報技巧、甚至有實習媒體，讓我們可以與業界接軌，但坦白說新聞傳播科技學到的專業，就是相當基礎，應該說對於一般人來說，可能很快也可以上手的能力，差別只是在於，傳播科系的學生可能擁有較佳的溝通能力、團隊合作能力......等，可是這些好像終究不是要在社會上立足所需要的「硬實力」。
舉例來說，我父親是一名醫生，即便他已屆花甲之年，但對於醫事上的專業、還有開刀診斷等，這些就是「專業性」，是就算給我十幾年的時間，我也不見得學得會、別人也帶不走的技術。或像音樂家會樂器、工程師寫程式，這些都是所謂的技能，反觀新聞系學生呢？
我們的課堂美其名重視思考、重視學生發表想法，當然也有一些提升國際觀的課程。只是學生多半不認真學習、不想多閱讀，不想好好唸英文，那這些終究也不會成為你的養分，甚至許多人根本沒想過要再去學習一些專業。
調查指出：「美國新鮮人最後悔唸新聞系 」
再來，這篇報導我覺得也很有趣，根據美國求職網站調查（The top 10 most-regretted college majors — and the degrees graduates wish they had pursued instead），針對1500多位待業的社會新鮮人詢問「你最後悔念的科系」，結果排名出爐，竟然是新聞系「奪冠」，有高達87％的新聞系畢業生表示後悔；接下來分別是社會學、教育、行銷管理、政治、生物學、英國文學等。可以發現，會上榜的多半都是文組科系，因為學的東西與薪資不成正比，還有產業前景不明朗，這些都顯示了我們的教育與畢業生的未來，似乎相差甚遠。
不能單怪新聞行業本身，政府也有責任
所以回到正題，我認為台大想設立新聞系這件事並無不可，這或許也是一個機會，淘汰掉一些後段學校，或是吸引真正有抱負的學生來就讀（只是我好奇，有嗎？） 但針對整個產業也不能單怪新聞行業本身不長進或墮落，政府的傳播政策如何帶來媒體對於公共議題的關注？這或許也是我們該思考的，而不是不停競逐收視壓力。
我認為或許公廣集團整合也是一個方式，畢竟台灣的電視台僧多粥少，若沒有鼓勵媒體去理性談論政治、社會、文化的話，以現在這種競爭方式，只會造成優秀的學生不敢進來，且越優秀的越不敢，媒體業的逃兵也會越來越多，會造成一種反淘汰機制。
那如果現在還是唸媒體科系的在學生呢？我自己現在也有在大學兼課，我常常和學生說，重要的是一定必須不斷地學習，不斷地替自己找新的出路。可以透過在學校期間多去旁聽、雙主修，增加自己的教育資本，出社會以後也可以斜槓、跟產業界人士交流、多廣交人脈等，不要放棄任何一個機會，雖然我們已經選錯科系了，但不代表我們一輩子都會選錯職涯。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
我們想讓你知道的是
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
在全球氣候變遷日益嚴重的背景下，尋求減緩碳排放並實現永續發展的需求更加迫切。減碳轉型和永續發展已經成為當今全球議程的核心，共同為實現淨零碳排的目標而奮鬥。減碳轉型代表著我們對降低溫室氣體排放，並將再生能源廣泛推行的承諾，而永續前行則體現了我們追求環境友好、社會公平和經濟穩健發展的決心。
2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
照亮再生能源發展和地方創生的那道「光」
台灣發展的再生能源包括水力發電、太陽光電、風力發電、地熱能、生質能與廢棄物發電，依據2023年7月經濟部統計處指出，近5年台灣再生能源裝置容量平均年成長率達21.9%，高於全球平均之9.1%。其中，太陽光電佔比高達68.9%，為台灣再生能源成長之主要貢獻。
以太陽能為例，作為再生能源佔比最高的能源，在開發和建置也遇到不少問題，像是土地取得困難、民間擔心影響糧食自給率、能源開發影響民生生計等等。在「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」期間，經濟部於10/20 舉辦《能源轉型 永續前進論壇》中就有提及上述的困境，為此政府取經日本的農電共生成功經驗，以公民電廠作為解方。此方式不只改善地方經濟，還能創造人民所得及就業機會，協助地方創生。
能源轉型並非一蹴可及，更不是單打獨鬥
在永續發展的趨勢之下，能源轉型仰賴多元觀點交流與跨域合作，各界透過永續經營的推動，也促成不同形式的「創新」。以企業為例，光電業者和養殖業者、廠房合作，透過租金、綠電交易等方式達到雙贏的局面；沃旭能源借鏡國際背景，打造全台最多的離岸風電場，並積極推動亞太淨零轉型，期盼企業共同創造社會長期價值；台泥儲能結合母公司低碳建材技術與優勢，打造儲能櫃搭配DC-DC充儲系統、綠電轉供及電力交易聚合服務，協助企業解決在淨零轉型中遇到的痛點。
能源轉型的多元觀點包括不同利益相關者的聲音，如政府、業界、學術界、社會團體和民眾。各方都有自己的關切和目標，而能源轉型的成功需要平衡這些不同觀點，以確保方案的可行性和可接受性。
跨域合作也是實現能源轉型的關鍵。能源轉型不僅僅是一個能源議題，它還涉及到科技、經濟、環境和社會等多個領域。不同領域之間的合作和知識交流至關重要，以開發新技術、改進能源效率和推動可再生能源的應用。
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