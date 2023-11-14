台大擬設立新聞系並無不可，但業界目前的競爭方式只會讓優秀學生不敢進來

文：斜槓學姊 艾蜜莉

這幾天看到新聞報導，說台大有可能設立新聞系招生，身為唸了六年傳播科系（4年大學+2年研究所）的傳播人，今天就來說說我的看法。

還記得在大四那年，因為我唸的是傳播科系「實務界」龍頭，那時候班上其實沒多少人要繼續攻讀研究所，應該是說一個手指數的出來的那種，不過研究所考試倒還是蠻激烈的，錄取率也不是人人報名都會考上的那種，只是​沒想到才幾年，​這情況就已經榮景不再。

近幾年包括台大、政大在內，新聞傳播相關系所碩士班，報考人數都創新低，更別提其他私校了，引發新聞科系式微的討論。當然最直接的，也是反映出這個科系已經不再吸引人了，為什麼呢？

「社會的新聞環境讓學生卻步」

回想起來，其實我是國中就立志要讀新聞系的，而且志向非常明確，一路沒有變過。當時在學校聽了主播學姊林書煒的演講，讓我覺得這個工作可以採訪很多人、聽到很多故事、還能得知第一手訊息、挖掘真相等等，好像是一個有社會價值、同時感覺也有社經地位的工作。

不過實際進到新聞產業的這幾年，才讓我深深感嘆，曾幾何時，新聞業只剩下充滿勾心鬥角、想上位的明爭暗鬥，或是就算你安份工作，也會有沒什麼能力、只會嚼舌根的長官，或只會拍馬屁、抱大腿的同事，新聞價值蕩然無存，只剩下追求盲目的收視率，追求看起來很聳動標題的新聞。

即便我已經選擇相對比較需要專業的國際或財經新聞，寫起來常常都還是覺得很心酸、很可悲。這種氛圍下的新聞環境，已經讓人感覺沒有能去奉獻的環境。

「新聞系沒專業，好像什麼都會也什麼都不會」

再來，我在新聞系四年的教育，儘管學校教過新聞稿撰寫、播報技巧、甚至有實習媒體，讓我們可以與業界接軌，但坦白說新聞傳播科技學到的專業，就是相當基礎，應該說對於一般人來說，可能很快也可以上手的能力，差別只是在於，傳播科系的學生可能擁有較佳的溝通能力、團隊合作能力......等，可是這些好像終究不是要在社會上立足所需要的「硬實力」。

舉例來說，我父親是一名醫生，即便他已屆花甲之年，但對於醫事上的專業、還有開刀診斷等，這些就是「專業性」，是就算給我十幾年的時間，我也不見得學得會、別人也帶不走的技術。或像音樂家會樂器、工程師寫程式，這些都是所謂的技能，反觀新聞系學生呢？

我們的課堂美其名重視思考、重視學生發表想法，當然也有一些提升國際觀的課程。只是學生多半不認真學習、不想多閱讀，不想好好唸英文，那這些終究也不會成為你的養分，甚至許多人根本沒想過要再去學習一些專業。

調查指出：「美國新鮮人最後悔唸新聞系 」

再來，這篇報導我覺得也很有趣，根據美國求職網站調查（The top 10 most-regretted college majors — and the degrees graduates wish they had pursued instead），針對1500多位待業的社會新鮮人詢問「你最後悔念的科系」，結果排名出爐，竟然是新聞系「奪冠」，有高達87％的新聞系畢業生表示後悔；接下來分別是社會學、教育、行銷管理、政治、生物學、英國文學等。可以發現，會上榜的多半都是文組科系，因為學的東西與薪資不成正比，還有產業前景不明朗，這些都顯示了我們的教育與畢業生的未來，似乎相差甚遠。

不能單怪新聞行業本身，政府也有責任

所以回到正題，我認為台大想設立新聞系這件事並無不可，這或許也是一個機會，淘汰掉一些後段學校，或是吸引真正有抱負的學生來就讀（只是我好奇，有嗎？） 但針對整個產業也不能單怪新聞行業本身不長進或墮落，政府的傳播政策如何帶來媒體對於公共議題的關注？這或許也是我們該思考的，而不是不停競逐收視壓力。

我認為或許公廣集團整合也是一個方式，畢竟台灣的電視台僧多粥少，若沒有鼓勵媒體去理性談論政治、社會、文化的話，以現在這種競爭方式，只會造成優秀的學生不敢進來，且越優秀的越不敢，媒體業的逃兵也會越來越多，會造成一種反淘汰機制。

那如果現在還是唸媒體科系的在學生呢？我自己現在也有在大學兼課，我常常和學生說，重要的是一定必須不斷地學習，不斷地替自己找新的出路。可以透過在學校期間多去旁聽、雙主修，增加自己的教育資本，出社會以後也可以斜槓、跟產業界人士交流、多廣交人脈等，不要放棄任何一個機會，雖然我們已經選錯科系了，但不代表我們一輩子都會選錯職涯。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺