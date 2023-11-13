Coldplay演唱會90分鐘內疏散8.6萬人！接駁車、加食延暢券、高捷站長受好評，高雄「演唱會經濟」如何成為城市行銷典範？
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高雄捷運透過巧妙的安排，讓候車民眾不會因為等車不耐煩而造成推擠，並充分感受到高雄捷運對於乘客舒適度和體驗的用心經營，更為此獲得正面的曝光聲量，成功讓來自各地的歌迷，對高雄的印象更加分，提升城市形象有目共睹。不僅高雄市的疏散方針引起廣泛關注，同時高雄捷運溫馨風趣的站務人員也成為眾人矚目的焦點，為高雄贏得了極佳的口碑。
11月11、12日，英國搖滾天團酷玩樂團Coldplay在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦「Music of The Sphere」世界巡迴演唱會，吸引來自各地的粉絲前來朝聖。
根據中華電信AI數據統計，第一天場內外的人數高達8萬4千人，第二天更增加至超過8萬6千人，面對如此龐大的人潮，兩天內都在90分鐘內成功完成人潮疏散，贏得各界的一致讚譽。而高雄市政府與高雄捷運針對Coldplay演唱會的疏散處理，更是成為網路討論的焦點。
自今年初各國陸續解禁以來，海內外藝人的巡演相繼重新啟動。截至目前，高雄今年已舉辦逾50場演唱會，吸引了超過80萬人次。而世運主場館是全台唯一能容納超過五萬人的場館，因此許多國際知名歌手選擇在高雄舉辦演唱會，吸引了不僅是來自全台各地，還包括來自東南亞的歌迷前來一睹偶像風采。
此外，隨著高雄流行音樂中心盛大開幕和高雄巨蛋持續成為眾多知名歌手的演唱會場地，「演唱會經濟」在高雄市呈現蓬勃發展，同時也助長了高雄市的城市觀光商機。
然而，面對龐大的人潮流動，高雄市政府究竟是如何在不到兩小時內迅速而成功地疏散人潮？同時，高雄市是如何善用一波又一波的演唱會熱潮，成功打造正面聲量，甚至成為網路熱議話題的呢？
嚴格實施交通管制，捷運搭配接駁車接送加快疏散速度
為防止交通堵塞，高雄市政府在每次世運主場館舉辦活動時，世運大道都會從上午8時至深夜24時實施交通管制，並且強調「會場絕不提供汽車停車位」，希望民眾能夠改搭大眾交通運輸工具前往活動會場。
除了捷運，考慮到許多人選擇搭乘台鐵、高鐵參與活動，而左營高鐵站離世運主場館的距離並不遠，因此，高雄市政府在活動期間更進一步加派多達40輛的接駁車，在高鐵站和世運主場館之間提供往返接送服務，以緩解捷運搭乘人潮，同時也加速了活動現場人潮的快速疏散。
或許得益於地理優勢，世運主場館的周邊腹地相對寬廣，不僅場地可容納更多人，疏散方面也有更多的空間餘裕，可容納接駁車頻繁進出。高雄市政府充分運用這項優勢，積極與客運業者合作，安排緊密的大眾運輸系統，並加派警力支援周邊的交通指揮。
這樣的交通管理措施不僅有助於維持交通順暢，同時也提供了多元的交通選擇，使民眾更輕鬆、順暢地參與精彩的活動。
商家加入疏散行列
在Coldplay演唱會活動前夕，高雄市政府持續發布消息，宣稱與眾多當地商家合作，推出各種不同的優惠。而在演唱會結束後的人潮疏散中，有些商家如海底撈，更是採取了巧妙的宣傳手段，成功博得民眾目光。
在離開世運主場館的路上，海底撈直接派遣工作人員至人群中宣傳，用大聲公不斷喊著「專車載你去吃海底撈」，這種獨特的行銷方式不僅取得了高度曝光，吸引了在場民眾的目光，同時在某種程度上也有助於緩解部分人潮。
這樣的創意宣傳不僅提升了海底撈的品牌知名度，也在演唱會結束後為在場的觀眾提供了另類的選擇。相信有不少人因此而搭乘了海底撈的專車，在享受完演唱會後品嚐美食，進而減輕了疏運壓力，高雄市政府與商家如此合作可謂相當吸睛，且市府與商家也達到雙贏局面。
「加食延暢券」刺激消費
自2023年2月至2024年4月17日，高雄市政府都會配合演唱會活動，推出「加食延暢券」。民眾只需憑演唱會門票，即可在指定捷運站兌換50元的商圈折價券。這次也有許多參加Coldplay演唱會的民眾，對此活動給予高度的讚賞。
這張「加食延暢券」可在高雄各大夜市與指定商圈使用，旨在吸引前來高雄聽演唱會的民眾，希望大家在演唱會結束後能夠在高雄多停留一會兒，充分體驗城市的魅力。此舉不僅將演唱會的影響延伸至商圈，也為當地商家帶來更多的生意機會，實現城市文化與經濟的雙贏。
展現「港都人情味」舒緩等車民眾情緒
除了安排緊密的大眾運輸外，在整個疏散過程中，有別於制式化、急促的口吻，民眾可以聽見高雄捷運人員以柔性、溫暖的聲音，不斷感謝大家前來高雄參加演唱會，並持續提醒還有接駁車可以直達高鐵站。高雄市政府更是積極加派了一千多名警力支援交通指揮，捷運南北分流進站的指示也相當清晰有序。
進站後，高雄捷運站務人員也貼心提醒民眾可「先進站，再補票」，讓民眾於下車時再至該站服務台補刷車票錢，進一步加速民眾進站通關的程序。對此，民眾紛紛讚賞高雄捷運的靈機應變。
同時，站務人員不斷以充滿人情味的宣導方式安撫民眾情緒，表達出「辛苦了」、「進得了站就回得了家」、「希望你們玩得開心」等溫暖的關懷，有效降低了民眾等車的焦慮感，使整體人潮疏散流程更加順暢。
高捷站長獻聲娛樂候車民眾
除此之外，進入捷運站後，還有來自高雄捷運橋頭糖廠站站長林忠明的歌聲，為大家在等待捷運的時間帶來愉悅的陪伴。捷運橋頭糖廠站的站長林忠明，在11日與12日晚間，於捷運月台邊指揮疏散人潮，邊深情獻唱〈聽海〉、〈那女孩對我說〉、〈勇氣〉等耳熟能詳的華語金曲，讓在月台等待捷運的民眾聽得如癡如醉。
候車民眾也在林忠明唱完歌時給予熱烈的回應，許多人紛紛拿起手機錄下這難得的畫面，有的發出尖叫聲讚賞他的好歌喉，更有人大喊「安可」，現場氛圍相當溫馨。
高雄捷運透過巧妙的安排，讓候車民眾不會因為等車不耐煩而造成推擠，並充分感受到高雄捷運對於乘客舒適度和體驗的用心經營，更為此獲得正面的曝光聲量，成功讓來自各地的歌迷，對高雄的印象更加分，提升城市形象有目共睹。
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。