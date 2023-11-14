歐盟多國負債超過上限，是否會迎來一場新的歐債危機？
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歐盟成員國債務過高。各國財長還未能開出降低債務的良方。那麼，目前的風險有多大？
文：Bernd Riegert
據歐盟統計局數字，2022年，歐元區國家債務佔國民生產總值的91.4％。與2021年相比下降了4％。不過歐洲央行分析認為，這僅是「一次性效應」，歸因於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後的經濟復甦。
歐洲央行最新預測，今年的負債比率將為89％。明（2024）年或略微下降至88.6％。
但無論如何，這都遠高於歐盟《穩定與增長協定》中對於債務最高限額不超過國民生產總值60％的規定。該公約對歐元區國家尤為重要，因為其主旨是保障歐元的穩定。
「債務水準前所未有的高」
最近四年，由於新冠疫情以及俄羅斯入侵烏克蘭導致能源價格上漲，歐盟暫停實施該公約中的嚴格規定。當出現國家負債過高時，歐盟執委會沒有啟動追究程序。
歐盟成員國中有11個債務比率高於60％的分界線。負債比率最高的是希臘，該國債務佔國民生產總值的171％。義大利位居第二，為144％。德國情況較好，為66％。為執委會提供諮詢的獨立委員會「歐洲財政委員會」（European Fiscal Board）建議，高負債國家明年須重新認真想辦法，降低債務。
「我們目前的債務水準之高是前所未有的」，該委員會主席、來自丹麥的經濟學教授提格森（Niels Thygesen）說道。「或許有人認為，債務金額目前還不是問題，但如果不進行深刻的改革，債務水準將保持高位。」
提格森向《德國之聲》表示：「金融市場不會接受長期超過100％的負債比率。」由於指導利率上升，高負債國家債務的成本增高。德國這樣財政堅實的國家債券，與義大利這樣高風險的國家債券之間差距增大。評級機構穆迪已經下調了義大利的債信評級。
高利息，債務成本急劇上升
在高利息之下，債務的成本對各國財政造成巨大衝擊。
不久前，德國財長林德納（Christian Lindner）表示，今年的債務成本將吞噬400億歐元。去年還僅為40億歐元，是今年的十分之一。
而義大利財政部則宣佈，明年該國的債務負擔將吞噬高達1000億歐元。
經濟學家提格森呼籲，各國現在就應制定一份長期的減少債務計劃，以避免九年前的希臘危機重演，導致失控和國家破產。
「利息高於預期，這提醒我們必須非常嚴肅地對待這個問題。如果不採取措施，各國之間的差距會加劇」，提格森向《德國之聲》表示。
面臨問題最大的是義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的極右翼政府。但除該國以外，法國、西班牙、葡萄牙、希臘和塞普勒斯也必須採取穩健財政政策。這是「歐洲財政委員會」年度報告中的內容。
但如何在穩固財政的同時，避免遏制經濟增長，或者過度削減開支，這在歐盟各國財長中間有很大的爭議。
減債，採取誰的方案？
經過數月談判，各國財政仍未能達成一致方案。兩大陣營互不讓步。
其中一大陣營是由德國帶領，要求對各國財政有統一的規定，並且應迅速降低債務。
另一大陣營的領導國家是法國和義大利，認為各國降低債務應有自己的道路，應考慮到巴黎、羅馬或者雅典各自特別的情況，不應用懲罰措施來貫徹規定。
德國財長林德納建議，以投資現代化和數位化為重點，對公共財政進行整頓。「我們在德國也正在這樣做。我們實行的是適度從緊的財政政策。我們需要以此來應對通貨膨脹，否則就與央行的措施相抵觸了。」
國家開支過高會讓剛剛有所降低的通膨重新抬頭。德國財長表示，減少債務、同時增加投資，這是可行的，如果有清晰的優先次序的話。「有時候要說不，這需要勇氣。」
法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）不這麼看。他認為，節約開支、過快減少債務會讓國家喘不過氣來，會阻礙未來的投資。
義大利財長吉奧蓋提（Giancarlo Giorgetti）以及該國經濟學家認為，特定投資——如綠色能源或防禦，不應算入國家債務以及債務比率之中。「與歐盟的優先事務相掛鉤的開支，是服務於戰略政治目標，在制定財政規定時不應忽略這一點」，吉奧蓋提在10月的歐盟財長會議上提出這一要求。
但德國堅決反對設立這樣違反《穩定與增長協定》的投資「特例」。義大利財長正處在壓力下，因為歐洲央行正逐步減少對義大利國債的拯救性收購，到2026年，歐盟新冠紓困計劃也不再有資金流向義大利。
高負債國家需要更多時間？
如果各國財長以及執委會在年底前制定不出新的債務規則，那麼原有的《穩定與增長協定》就將仍舊生效，那麼，各國新增負債將不得超過GDP的3％，迅速降低債務的嚴格規定也必須執行。
如果那樣，執委會恐怕就必須對義大利和法國啟動程序，因為兩國2024年的財政預算新增債務遠超過4％。沒有人希望出現這樣的局面，「歐洲財政委員會」的提格森認為，原有的《穩定與增長協定》也不能提供解決方案。儘管該公約有清晰和嚴格的規定，但實際上卻從未真正落實，因為如果對高負債國家進行懲罰，這些國家的財政狀況將會更加糟糕。
經濟學教授提格森說：「我們需要減少債務的長期戰略，不是迄今為止一年的規定，而是比如四年的計劃。這樣的計劃中應描述如何實現公共財政穩健的具體道路，至少讓實現債務下降有很大的可能性。」提格森曾於90年代初參與過歐元這一共同貨幣的推出。他認為，目前，每年的嚴格規定並不是有效的做法，應當制定更長時間段內各自的目標，——並且要有耐心。
歐盟自己也有了債務
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。