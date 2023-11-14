歐盟多國負債超過上限，是否會迎來一場新的歐債危機？

文：Bernd Riegert

據歐盟統計局數字，2022年，歐元區國家債務佔國民生產總值的91.4％。與2021年相比下降了4％。不過歐洲央行分析認為，這僅是「一次性效應」，歸因於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後的經濟復甦。

歐洲央行最新預測，今年的負債比率將為89％。明（2024）年或略微下降至88.6％。

但無論如何，這都遠高於歐盟《穩定與增長協定》中對於債務最高限額不超過國民生產總值60％的規定。該公約對歐元區國家尤為重要，因為其主旨是保障歐元的穩定。

「債務水準前所未有的高」

最近四年，由於新冠疫情以及俄羅斯入侵烏克蘭導致能源價格上漲，歐盟暫停實施該公約中的嚴格規定。當出現國家負債過高時，歐盟執委會沒有啟動追究程序。

歐盟成員國中有11個債務比率高於60％的分界線。負債比率最高的是希臘，該國債務佔國民生產總值的171％。義大利位居第二，為144％。德國情況較好，為66％。為執委會提供諮詢的獨立委員會「歐洲財政委員會」（European Fiscal Board）建議，高負債國家明年須重新認真想辦法，降低債務。

「我們目前的債務水準之高是前所未有的」，該委員會主席、來自丹麥的經濟學教授提格森（Niels Thygesen）說道。「或許有人認為，債務金額目前還不是問題，但如果不進行深刻的改革，債務水準將保持高位。」

提格森向《德國之聲》表示：「金融市場不會接受長期超過100％的負債比率。」由於指導利率上升，高負債國家債務的成本增高。德國這樣財政堅實的國家債券，與義大利這樣高風險的國家債券之間差距增大。評級機構穆迪已經下調了義大利的債信評級。

高利息，債務成本急劇上升

在高利息之下，債務的成本對各國財政造成巨大衝擊。

不久前，德國財長林德納（Christian Lindner）表示，今年的債務成本將吞噬400億歐元。去年還僅為40億歐元，是今年的十分之一。

而義大利財政部則宣佈，明年該國的債務負擔將吞噬高達1000億歐元。

經濟學家提格森呼籲，各國現在就應制定一份長期的減少債務計劃，以避免九年前的希臘危機重演，導致失控和國家破產。

「利息高於預期，這提醒我們必須非常嚴肅地對待這個問題。如果不採取措施，各國之間的差距會加劇」，提格森向《德國之聲》表示。

面臨問題最大的是義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的極右翼政府。但除該國以外，法國、西班牙、葡萄牙、希臘和塞普勒斯也必須採取穩健財政政策。這是「歐洲財政委員會」年度報告中的內容。

但如何在穩固財政的同時，避免遏制經濟增長，或者過度削減開支，這在歐盟各國財長中間有很大的爭議。

減債，採取誰的方案？

經過數月談判，各國財政仍未能達成一致方案。兩大陣營互不讓步。

其中一大陣營是由德國帶領，要求對各國財政有統一的規定，並且應迅速降低債務。

另一大陣營的領導國家是法國和義大利，認為各國降低債務應有自己的道路，應考慮到巴黎、羅馬或者雅典各自特別的情況，不應用懲罰措施來貫徹規定。

德國財長林德納建議，以投資現代化和數位化為重點，對公共財政進行整頓。「我們在德國也正在這樣做。我們實行的是適度從緊的財政政策。我們需要以此來應對通貨膨脹，否則就與央行的措施相抵觸了。」

國家開支過高會讓剛剛有所降低的通膨重新抬頭。德國財長表示，減少債務、同時增加投資，這是可行的，如果有清晰的優先次序的話。「有時候要說不，這需要勇氣。」

法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）不這麼看。他認為，節約開支、過快減少債務會讓國家喘不過氣來，會阻礙未來的投資。

義大利財長吉奧蓋提（Giancarlo Giorgetti）以及該國經濟學家認為，特定投資——如綠色能源或防禦，不應算入國家債務以及債務比率之中。「與歐盟的優先事務相掛鉤的開支，是服務於戰略政治目標，在制定財政規定時不應忽略這一點」，吉奧蓋提在10月的歐盟財長會議上提出這一要求。

但德國堅決反對設立這樣違反《穩定與增長協定》的投資「特例」。義大利財長正處在壓力下，因為歐洲央行正逐步減少對義大利國債的拯救性收購，到2026年，歐盟新冠紓困計劃也不再有資金流向義大利。

高負債國家需要更多時間？

如果各國財長以及執委會在年底前制定不出新的債務規則，那麼原有的《穩定與增長協定》就將仍舊生效，那麼，各國新增負債將不得超過GDP的3％，迅速降低債務的嚴格規定也必須執行。

如果那樣，執委會恐怕就必須對義大利和法國啟動程序，因為兩國2024年的財政預算新增債務遠超過4％。沒有人希望出現這樣的局面，「歐洲財政委員會」的提格森認為，原有的《穩定與增長協定》也不能提供解決方案。儘管該公約有清晰和嚴格的規定，但實際上卻從未真正落實，因為如果對高負債國家進行懲罰，這些國家的財政狀況將會更加糟糕。

經濟學教授提格森說：「我們需要減少債務的長期戰略，不是迄今為止一年的規定，而是比如四年的計劃。這樣的計劃中應描述如何實現公共財政穩健的具體道路，至少讓實現債務下降有很大的可能性。」提格森曾於90年代初參與過歐元這一共同貨幣的推出。他認為，目前，每年的嚴格規定並不是有效的做法，應當制定更長時間段內各自的目標，——並且要有耐心。

歐盟自己也有了債務