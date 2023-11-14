如果沒有李國鼎，台灣不只沒有張忠謀，也不會有今天的國機、國艦國造
我們想讓你知道的是
回顧李國鼎的一生，我們不該將他視為任何一個政黨的資產，或者將他還有他那個時代的人，哪怕是郝柏村將軍視為選舉的機器。因為無論他們是否願意，他們的人生都是與整個中華民國乃至於台灣的命運綁在一起。
提到70、80年代的台灣經濟奇蹟，最常被人們掛在嘴邊的三個人無疑是尹仲容、李國鼎與孫運璿。其中李國鼎因為提倡科技治國，為台灣從美國延攬了張忠謀，並成立了台積電最讓人津津樂道。小時候每到選舉時，國民黨也必然會打出這三個人的名字當神主牌，而且幾乎每一次都奏效，因為他們的貢獻確實是台灣人都看在眼裡。
尤其他們又都是技術官僚，除了1947年就已經在台灣的孫運璿外，都沒有涉及到「二二八事件」與「白色恐怖」，也算是藍綠雙方都比較能接受的歷史人物。為李國鼎延攬的張忠謀，不只打造出被美國視為全球戰略資源的半導體產業，還培養出AI教父黃仁勳，讓台灣持續在國際舞台上發光發熱。他們所象徵的不只是台灣的過去與現在，同時也是台灣的未來。
前空戰英雄喬無遏將軍，戰後旅居美國長期推動美台軍事交流，為中華民國空軍爭取F-16戰鬥機，但是他曾告訴筆者，對台灣的生存發展而言，比戰鬥機更重要的就是發展屬於自己的產業。瑞士之所以能維持永久中立，從希特勒（Adolf Hitler）到普亭（Vladimir Putin）都不敢隨意入侵的原因，就是在於瑞士有包括鐘錶在內等其他國家都不可取代的產業。
而言李國鼎、張忠謀以及黃仁勳三人接棒打造的高科技產業，無疑就是喬無遏將軍口中台灣所不可或缺的資本。也難怪在工研院頒發第一屆李國鼎獎給張忠謀的時候，總統蔡英文、前副總統蕭萬長、台積電董事長劉德音、總裁魏哲家、宏碁創辦人施振榮、富邦集團董事長蔡明忠、鴻海集團創辦人郭台銘、廣達董事長林百里甚至黃仁勳都到場共襄盛舉。
從中也可以看出，蔡英文總統上台後，如今的民進黨政府對待兩蔣時代統治台灣的歷史，也不再像過去一般全面的予以否定。這對台灣藍綠雙方支持者的和解共生，長期來看是值得讚揚的好事。不過李國鼎對中華民國或者台灣的貢獻，其實遠遠不是只有台積電。他不只為台灣打造了高科技產業，對中華民國的國防產業也大有功勞。
資源委員會
其實尹仲容、李國鼎與孫運璿等技術官僚還有一個共同點，那就是他們三人抗戰時都在國民政府的資源委員會服務。資源委員會前身為1932年成立的國防設計委員會，主要目標是為了因應日本對華發動侵略戰爭的形式，專職管理當時中國的重工業以及工礦產業發展。國防設計委員會成立之初由蔣中正親自擔任委員長，其重要性不言而喻。
國防設計委員會於1935年和兵工署資源司合併後，改組為資源委員會，由翁文灝擔任秘書長，錢昌照擔任副秘書長。當時的兵工署長俞大維擁有哈佛大學與柏林大學的博士學位，因此廣義上都屬俞大維人馬的資源委員會都有強烈的歐美學術背景，他們致力於推動國民政府與德國還有美國的合作發展產業來抗衡日本侵略。
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「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
我們想讓你知道的是
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
在全球氣候變遷日益嚴重的背景下，尋求減緩碳排放並實現永續發展的需求更加迫切。減碳轉型和永續發展已經成為當今全球議程的核心，共同為實現淨零碳排的目標而奮鬥。減碳轉型代表著我們對降低溫室氣體排放，並將再生能源廣泛推行的承諾，而永續前行則體現了我們追求環境友好、社會公平和經濟穩健發展的決心。
2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
照亮再生能源發展和地方創生的那道「光」
台灣發展的再生能源包括水力發電、太陽光電、風力發電、地熱能、生質能與廢棄物發電，依據2023年7月經濟部統計處指出，近5年台灣再生能源裝置容量平均年成長率達21.9%，高於全球平均之9.1%。其中，太陽光電佔比高達68.9%，為台灣再生能源成長之主要貢獻。
以太陽能為例，作為再生能源佔比最高的能源，在開發和建置也遇到不少問題，像是土地取得困難、民間擔心影響糧食自給率、能源開發影響民生生計等等。在「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」期間，經濟部於10/20 舉辦《能源轉型 永續前進論壇》中就有提及上述的困境，為此政府取經日本的農電共生成功經驗，以公民電廠作為解方。此方式不只改善地方經濟，還能創造人民所得及就業機會，協助地方創生。
能源轉型並非一蹴可及，更不是單打獨鬥
在永續發展的趨勢之下，能源轉型仰賴多元觀點交流與跨域合作，各界透過永續經營的推動，也促成不同形式的「創新」。以企業為例，光電業者和養殖業者、廠房合作，透過租金、綠電交易等方式達到雙贏的局面；沃旭能源借鏡國際背景，打造全台最多的離岸風電場，並積極推動亞太淨零轉型，期盼企業共同創造社會長期價值；台泥儲能結合母公司低碳建材技術與優勢，打造儲能櫃搭配DC-DC充儲系統、綠電轉供及電力交易聚合服務，協助企業解決在淨零轉型中遇到的痛點。
能源轉型的多元觀點包括不同利益相關者的聲音，如政府、業界、學術界、社會團體和民眾。各方都有自己的關切和目標，而能源轉型的成功需要平衡這些不同觀點，以確保方案的可行性和可接受性。
跨域合作也是實現能源轉型的關鍵。能源轉型不僅僅是一個能源議題，它還涉及到科技、經濟、環境和社會等多個領域。不同領域之間的合作和知識交流至關重要，以開發新技術、改進能源效率和推動可再生能源的應用。
減碳轉型和永續前行是我們實現淨零碳排的必經之路。減碳轉型不僅僅是為了減少碳排放，更有促進綠色科技發展、創造就業機會，以及選擇新生活模式的改變。永續前行則代表著我們追求一個更美好的未來，一個能夠長期繼續發展並保護我們所處的地球的未來。
實踐了淨零碳排，才能永續前行。
【同場加映】
「2024 台灣國際智慧能源週 X 台灣國際淨零永續展」早鳥優惠徵展中！全台最大規模暨指標性之綠能與永續發展產業展覽，打造「能源供給、低碳製造、環境永續」媒合交流平台，展示主題涵蓋太陽光電、風能、儲能、前瞻能源（氫能、海洋能、地熱能等）、減碳技術、綠色金融、綠電交易等解決方案，是企業探詢永續新商機的最佳選擇！明年展覽將於2024年10月2-4日於南港展覽館2館擴大展出，即日起至2024年4月30日止為報名參展「早鳥優惠價」之優惠期間，敬請把握！
搶占商機，逕洽GESA 綠能暨永續發展聯盟