開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/11/14,
歷史

如果沒有李國鼎，台灣不只沒有張忠謀，也不會有今天的國機、國艦國造

如果沒有李國鼎，台灣不只沒有張忠謀，也不會有今天的國機、國艦國造
李國鼎｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

回顧李國鼎的一生，我們不該將他視為任何一個政黨的資產，或者將他還有他那個時代的人，哪怕是郝柏村將軍視為選舉的機器。因為無論他們是否願意，他們的人生都是與整個中華民國乃至於台灣的命運綁在一起。

提到70、80年代的台灣經濟奇蹟，最常被人們掛在嘴邊的三個人無疑是尹仲容、李國鼎與孫運璿。其中李國鼎因為提倡科技治國，為台灣從美國延攬了張忠謀，並成立了台積電最讓人津津樂道。小時候每到選舉時，國民黨也必然會打出這三個人的名字當神主牌，而且幾乎每一次都奏效，因為他們的貢獻確實是台灣人都看在眼裡。

尤其他們又都是技術官僚，除了1947年就已經在台灣的孫運璿外，都沒有涉及到「二二八事件」與「白色恐怖」，也算是藍綠雙方都比較能接受的歷史人物。為李國鼎延攬的張忠謀，不只打造出被美國視為全球戰略資源的半導體產業，還培養出AI教父黃仁勳，讓台灣持續在國際舞台上發光發熱。他們所象徵的不只是台灣的過去與現在，同時也是台灣的未來。

前空戰英雄喬無遏將軍，戰後旅居美國長期推動美台軍事交流，為中華民國空軍爭取F-16戰鬥機，但是他曾告訴筆者，對台灣的生存發展而言，比戰鬥機更重要的就是發展屬於自己的產業。瑞士之所以能維持永久中立，從希特勒（Adolf Hitler）到普亭（Vladimir Putin）都不敢隨意入侵的原因，就是在於瑞士有包括鐘錶在內等其他國家都不可取代的產業。

而言李國鼎、張忠謀以及黃仁勳三人接棒打造的高科技產業，無疑就是喬無遏將軍口中台灣所不可或缺的資本。也難怪在工研院頒發第一屆李國鼎獎給張忠謀的時候，總統蔡英文、前副總統蕭萬長、台積電董事長劉德音、總裁魏哲家、宏碁創辦人施振榮、富邦集團董事長蔡明忠、鴻海集團創辦人郭台銘、廣達董事長林百里甚至黃仁勳都到場共襄盛舉。

從中也可以看出，蔡英文總統上台後，如今的民進黨政府對待兩蔣時代統治台灣的歷史，也不再像過去一般全面的予以否定。這對台灣藍綠雙方支持者的和解共生，長期來看是值得讚揚的好事。不過李國鼎對中華民國或者台灣的貢獻，其實遠遠不是只有台積電。他不只為台灣打造了高科技產業，對中華民國的國防產業也大有功勞。

資源委員會

其實尹仲容、李國鼎與孫運璿等技術官僚還有一個共同點，那就是他們三人抗戰時都在國民政府的資源委員會服務。資源委員會前身為1932年成立的國防設計委員會，主要目標是為了因應日本對華發動侵略戰爭的形式，專職管理當時中國的重工業以及工礦產業發展。國防設計委員會成立之初由蔣中正親自擔任委員長，其重要性不言而喻。

國防設計委員會於1935年和兵工署資源司合併後，改組為資源委員會，由翁文灝擔任秘書長，錢昌照擔任副秘書長。當時的兵工署長俞大維擁有哈佛大學與柏林大學的博士學位，因此廣義上都屬俞大維人馬的資源委員會都有強烈的歐美學術背景，他們致力於推動國民政府與德國還有美國的合作發展產業來抗衡日本侵略。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。