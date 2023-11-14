如果沒有李國鼎，台灣不只沒有張忠謀，也不會有今天的國機、國艦國造

提到70、80年代的台灣經濟奇蹟，最常被人們掛在嘴邊的三個人無疑是尹仲容、李國鼎與孫運璿。其中李國鼎因為提倡科技治國，為台灣從美國延攬了張忠謀，並成立了台積電最讓人津津樂道。小時候每到選舉時，國民黨也必然會打出這三個人的名字當神主牌，而且幾乎每一次都奏效，因為他們的貢獻確實是台灣人都看在眼裡。

尤其他們又都是技術官僚，除了1947年就已經在台灣的孫運璿外，都沒有涉及到「二二八事件」與「白色恐怖」，也算是藍綠雙方都比較能接受的歷史人物。為李國鼎延攬的張忠謀，不只打造出被美國視為全球戰略資源的半導體產業，還培養出AI教父黃仁勳，讓台灣持續在國際舞台上發光發熱。他們所象徵的不只是台灣的過去與現在，同時也是台灣的未來。

前空戰英雄喬無遏將軍，戰後旅居美國長期推動美台軍事交流，為中華民國空軍爭取F-16戰鬥機，但是他曾告訴筆者，對台灣的生存發展而言，比戰鬥機更重要的就是發展屬於自己的產業。瑞士之所以能維持永久中立，從希特勒（Adolf Hitler）到普亭（Vladimir Putin）都不敢隨意入侵的原因，就是在於瑞士有包括鐘錶在內等其他國家都不可取代的產業。

而言李國鼎、張忠謀以及黃仁勳三人接棒打造的高科技產業，無疑就是喬無遏將軍口中台灣所不可或缺的資本。也難怪在工研院頒發第一屆李國鼎獎給張忠謀的時候，總統蔡英文、前副總統蕭萬長、台積電董事長劉德音、總裁魏哲家、宏碁創辦人施振榮、富邦集團董事長蔡明忠、鴻海集團創辦人郭台銘、廣達董事長林百里甚至黃仁勳都到場共襄盛舉。

從中也可以看出，蔡英文總統上台後，如今的民進黨政府對待兩蔣時代統治台灣的歷史，也不再像過去一般全面的予以否定。這對台灣藍綠雙方支持者的和解共生，長期來看是值得讚揚的好事。不過李國鼎對中華民國或者台灣的貢獻，其實遠遠不是只有台積電。他不只為台灣打造了高科技產業，對中華民國的國防產業也大有功勞。

資源委員會

其實尹仲容、李國鼎與孫運璿等技術官僚還有一個共同點，那就是他們三人抗戰時都在國民政府的資源委員會服務。資源委員會前身為1932年成立的國防設計委員會，主要目標是為了因應日本對華發動侵略戰爭的形式，專職管理當時中國的重工業以及工礦產業發展。國防設計委員會成立之初由蔣中正親自擔任委員長，其重要性不言而喻。

國防設計委員會於1935年和兵工署資源司合併後，改組為資源委員會，由翁文灝擔任秘書長，錢昌照擔任副秘書長。當時的兵工署長俞大維擁有哈佛大學與柏林大學的博士學位，因此廣義上都屬俞大維人馬的資源委員會都有強烈的歐美學術背景，他們致力於推動國民政府與德國還有美國的合作發展產業來抗衡日本侵略。