美國的拜登和葉倫們，什麼時候會停止對中共的天真幻想？
我們想讓你知道的是
就在10月31日，《人民日報》這家一直全力攻擊美國的官方媒體，在其「人民網」上發表了一篇社論，題為：〈推動中美關係真正穩下來、好起來〉。中共網路大軍中的許多人對黨的這一百八十度大轉彎感到困惑。中國網友說，在網上看到一則消息，說不讓反美了，誰再反美誰就是漢奸，看來這形勢變化得真快，一天不學習，就容易看不清時局。
在中美之間的基本價值觀和國家安全的衝突中，拜登（Joe Biden）總統在多次懇求習近平會面後，現在終於實現了在美國會見習的夢想。對於這次會面，我們需要回答的問題不是「美國會從這次會面中得到什麼好處？」；而是「拜登及其內閣將被中共欺騙多少次？」
拜登及其內閣至少應該回顧以下事實：中共是如何對待美國的。
在20世紀40年代中期，當中共以非法武裝手段推翻現任國民黨時，它鼓吹民主，並在中共官方報紙《新華日報》上發表了一系列社論，讚揚美國的政治體制，包括〈美國國慶日——自由民主的偉大鬥爭節日〉（1944年7月4日）、〈象徵民主自由的日子〉（1945年7月4日）、〈祝賀美國國慶〉（1946年7月4日）。
許多美國精英被欺騙，變得對中國共產革命表示同情，中共迅速壯大。
幾年後，中共打敗了國民黨，並開始用馬克思主義無產階級專政的鐵腕統治中國。這時，美國的民主、自由和法治理念都必須被根除。1949年，中共創始人毛澤東寫了一篇重要的文章，發起了反美運動：「中國還有一部分知識份子和其它人等存有糊塗思想，對美國存有幻想，因此應當對他們進行說服、爭取、教育和團結的工作，使他們站到人民方面來，不上帝國主義的當。」
毛澤東領導下的中共一直保持強硬的反美立場，直到「偉大舵手」於1976年去世。在毛的瘋狂和極左統治下，中國經濟破產。他死後，中共迫切需要挽救中國擺脫廢墟的命運，並方便地考慮向美國尋求幫助。
毛的繼任者鄧小平迅速說服中共成為老對手的朋友。1979年，鄧訪問了美國，並讚嘆「追隨美國的都富強了」。他還創造了兩個指導中國經濟起飛的口號。一個是：「不管黑貓白貓，能捉到老鼠就是好貓。」他教育中國人，不管是什麼主義，只要能拯救中國就行，資本主義也可以拿來使用。
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探索無窮世界，憧憬海外生活，【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界 !
我們想讓你知道的是
今年11月25日，中國信託即將於松菸文創園區1號倉庫舉辦【離家 抵家】異同勇闖世界，透過文化講堂、南洋風格市集、演唱會、追夢之影四大主題活動，聚焦包容不同，異同共榮的愛，讓勇闖世界位於世界每個角落的心，都依然能夠溫暖「抵家」。
你覺得，旅行的意義是什麼？是踏入陌生國度、觸碰文化及語言界線的勇敢，還是放慢生活步調，細細品嘗周遭事物風景的體驗；又或是跨出舒適圈，發掘你未曾看過的世界樣貌的新奇……，不論你的答案為何，它們的內涵都是種「探索」──也就是嘗試未知、包容差異，理解所有「不一樣」的過程。
其實，不分性別及年齡，許多人的內心仍保留著探索世界的渴望，疫情解封後，這股熱血也漸漸被喚醒。根據交通部觀光局統計，今年上半年臺灣出國人次高達492萬，也就是每5人就有1人曾於上半年出國旅遊；而在臺人前十名旅遊目的地中除了佔據前三名的日本、韓國、中國，另外七名則包含了越南、泰國、馬來西亞等六個東南亞國家，可見除了熱門的日韓潮流及風景秘境，南洋獨有的文化風情也受到不少民眾喜愛，吸引人們探索異國的人文風景。
持續前進！無論形式，人生就是無止盡的探索
除了出國旅行，海外工作也是探索世界的另一種形式。若能勇敢地脫離舒適圈，前往海外尋覓發展機會，長期海外生活的體驗又與短暫的旅程截然不同；當我們與異鄉的人們密切溝通、合作時，雖然容易產生文化衝突，但也因此在對話、理解後，更能深入了解當地文化、看見隱於表面的人情與風景；甚至，還能展開自我的探索，爭取理想的職涯發展機會，活出一個不曾想過的自己！
勇敢探索，心無國界！與中國信託「異同」看見文化包容之美
為了鼓勵更多臺灣人勇敢築夢、踏出探索世界的腳步， 今年11月25日星期六，中國信託即將於松山文創園區一號倉庫舉辦【離家抵家】異同勇闖世界主題活動，邀請民眾展現敢於探索的勇氣、聚集包容不同文化的心，讓所有在外的心，即便離家千萬里依然能夠溫暖「抵家」。
本次活動最受矚目的部分從下午2點展開的「文化講堂」活動，講座共有三場，分別邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及資深媒體人何戎與身經百戰的海外工作者們蒞臨分享：
- 課本外的東南亞：泰國文化生活
本場短講邀請到謝哲青從文化、旅遊、信仰的角度，和大家聊聊有趣的泰式特色與文化，並大方分享泰國生活禮節及參與重要文化活動的注意事項，帶領聽眾從臺灣看見泰國。
- 異國婚姻大解密
接著邀請來自土耳其的吳鳳從文化差異的角度，和聽眾分享九年至今異國婚姻的酸甜苦辣，聊聊他與愛妻兩人是如何一步步克服文化背景的差異，以及步入禮堂後，兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。
- 給嚮往海外工作者的建議
最後邀請身經百戰的海外工作者以及跨國企業的人資主管共同與談，替抱有海外工作夢想的人準備超前圓夢攻略，同時鼓勵聽眾，不管是旅行、求學、工作，都能勇敢踏出探索的第一步，邁向更廣袤的世界。
看見「心」南洋！風格市集、紀錄短片、音樂演出不間斷
除了內容豐富的「文化講堂」，活動當天還有「南洋風格市集」、「演唱會」、「追夢之影」三大主題區。抵達舞台前會經過道地的「南洋風格市集」，將有如泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的市集攤位，營造沈浸式異國風情；一旁「追夢之影」會特別放映中國信託深入泰國製作的三部紀錄短片，用深刻動人的追蹤訪談，刻劃每一位遠在異鄉的追夢者，如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦。活動最後，我們也特別邀請饒舌歌手「桃子A1J」及金曲創作才女「孫盛希」，帶來一個小時聽覺與視覺的文化饗宴。
「探索」是每個人終其一生的課題，相信每位參與【離家 抵家】異同勇闖世界的民眾，都能更加用心的傾聽與理解，看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。
完整版影片：【離家 抵家｜三年離家千里 心 終於抵家】
【離家 抵家】異同勇闖世界 活動資訊
活動時間：2023年11月25日（六）11:00 - 20:00
活動地點：松山文創園區1號倉庫
報名連結：https://www.accupass.com/go/2023ctbchome