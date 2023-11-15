美國的拜登和葉倫們，什麼時候會停止對中共的天真幻想？

在中美之間的基本價值觀和國家安全的衝突中，拜登（Joe Biden）總統在多次懇求習近平會面後，現在終於實現了在美國會見習的夢想。對於這次會面，我們需要回答的問題不是「美國會從這次會面中得到什麼好處？」；而是「拜登及其內閣將被中共欺騙多少次？」

拜登及其內閣至少應該回顧以下事實：中共是如何對待美國的。

在20世紀40年代中期，當中共以非法武裝手段推翻現任國民黨時，它鼓吹民主，並在中共官方報紙《新華日報》上發表了一系列社論，讚揚美國的政治體制，包括〈美國國慶日——自由民主的偉大鬥爭節日〉（1944年7月4日）、〈象徵民主自由的日子〉（1945年7月4日）、〈祝賀美國國慶〉（1946年7月4日）。

許多美國精英被欺騙，變得對中國共產革命表示同情，中共迅速壯大。

幾年後，中共打敗了國民黨，並開始用馬克思主義無產階級專政的鐵腕統治中國。這時，美國的民主、自由和法治理念都必須被根除。1949年，中共創始人毛澤東寫了一篇重要的文章，發起了反美運動：「中國還有一部分知識份子和其它人等存有糊塗思想，對美國存有幻想，因此應當對他們進行說服、爭取、教育和團結的工作，使他們站到人民方面來，不上帝國主義的當。」

毛澤東領導下的中共一直保持強硬的反美立場，直到「偉大舵手」於1976年去世。在毛的瘋狂和極左統治下，中國經濟破產。他死後，中共迫切需要挽救中國擺脫廢墟的命運，並方便地考慮向美國尋求幫助。

毛的繼任者鄧小平迅速說服中共成為老對手的朋友。1979年，鄧訪問了美國，並讚嘆「追隨美國的都富強了」。他還創造了兩個指導中國經濟起飛的口號。一個是：「不管黑貓白貓，能捉到老鼠就是好貓。」他教育中國人，不管是什麼主義，只要能拯救中國就行，資本主義也可以拿來使用。