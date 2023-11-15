納坦雅胡最好當「以色列版的周處」，在剷平哈瑪斯後主動下台

台灣最近上映電影《周處除三害》。周處除三害的故事發生在三世紀的中國，周處是吳朝人（東吳），自小孔武有力，作惡多端，村民對他又怕又恨。有一天，他聽說當地有「三害」的說法：猛虎、蛟龍、和他自己。於是他就浪子回頭，先殺猛虎，再殺蛟龍，最後發奮向善，把自己改造為一個好入，最後還成就一番事業。這個故事寓意深遠，對國際政治也有啟發。

目前以哈戰爭成為國際焦點。戰火已導致成千上萬的平民傷亡，每天過百名兒童（根據加薩衛生部門的統計，兒童指18歲以下）喪生，令人悲痛。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）更成為焦點中的焦點。

哈瑪斯對以色列發動種族屠殺規模的恐怖主義式軍事襲擊，還違反戰爭法綁架二百多名人質，罪大惡極。以色列為保護以色列人民，解救人質，懲治兇徒這三大目的而向哈瑪斯宣戰，進攻加薩，決意剷平哈瑪斯。這是行使聯合國憲章51條所重申的每個國家都擁有的自衛權，合法合理。這些都是無庸置疑的。

然而，以色列並非沒有可供反省之處。以納坦雅胡為首的以色列右翼政府不斷推行強硬政策，應該承擔政治責任。

以巴矛盾極為複雜，但以色列處於強勢。以色列是一個被普遍承認的國家，經濟發達，軍事強悍；巴勒斯坦還是一個沒有完全獨立的國家，經濟落後，而且被以色列包圍和控制。

在約旦河西岸，依據1995年《奧斯陸協議》，西岸土地分為A，B ，C三個區域，只有A區是巴勒斯坦政府（即阿巴斯為首的法塔赫）治理，B區域是以巴共同治理（即巴勒斯坦負責民事，以色列負責安全），佔總面積接近一半的C區域則繼續由以色列管理。

巴勒斯坦自治和半自治的領土，被分割為一百多個島嶼一般的飛地中，由以色列的公路、關卡所切割。而這些飛地又都被C區域所包圍。巴勒斯坦人要進出「島嶼」都必須經過以色列關卡檢查。以色列還在C區域不斷建立定居點。