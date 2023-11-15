納坦雅胡最好當「以色列版的周處」，在剷平哈瑪斯後主動下台
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以色列為保護以色列人民，解救人質，懲治兇徒這三大目的而向哈瑪斯宣戰，進攻加薩，決意剷平哈瑪斯。這是行使聯合國憲章51條所重申的每個國家都擁有的自衛權，合法合理。這些都是無庸置疑的。然而，以色列並非沒有可供反省之處。
台灣最近上映電影《周處除三害》。周處除三害的故事發生在三世紀的中國，周處是吳朝人（東吳），自小孔武有力，作惡多端，村民對他又怕又恨。有一天，他聽說當地有「三害」的說法：猛虎、蛟龍、和他自己。於是他就浪子回頭，先殺猛虎，再殺蛟龍，最後發奮向善，把自己改造為一個好入，最後還成就一番事業。這個故事寓意深遠，對國際政治也有啟發。
目前以哈戰爭成為國際焦點。戰火已導致成千上萬的平民傷亡，每天過百名兒童（根據加薩衛生部門的統計，兒童指18歲以下）喪生，令人悲痛。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）更成為焦點中的焦點。
哈瑪斯對以色列發動種族屠殺規模的恐怖主義式軍事襲擊，還違反戰爭法綁架二百多名人質，罪大惡極。以色列為保護以色列人民，解救人質，懲治兇徒這三大目的而向哈瑪斯宣戰，進攻加薩，決意剷平哈瑪斯。這是行使聯合國憲章51條所重申的每個國家都擁有的自衛權，合法合理。這些都是無庸置疑的。
然而，以色列並非沒有可供反省之處。以納坦雅胡為首的以色列右翼政府不斷推行強硬政策，應該承擔政治責任。
以巴矛盾極為複雜，但以色列處於強勢。以色列是一個被普遍承認的國家，經濟發達，軍事強悍；巴勒斯坦還是一個沒有完全獨立的國家，經濟落後，而且被以色列包圍和控制。
在約旦河西岸，依據1995年《奧斯陸協議》，西岸土地分為A，B ，C三個區域，只有A區是巴勒斯坦政府（即阿巴斯為首的法塔赫）治理，B區域是以巴共同治理（即巴勒斯坦負責民事，以色列負責安全），佔總面積接近一半的C區域則繼續由以色列管理。
巴勒斯坦自治和半自治的領土，被分割為一百多個島嶼一般的飛地中，由以色列的公路、關卡所切割。而這些飛地又都被C區域所包圍。巴勒斯坦人要進出「島嶼」都必須經過以色列關卡檢查。以色列還在C區域不斷建立定居點。
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【動畫】走出情緒的迷宮：練習自我覺察，認識情緒宇宙
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衛生福利部製作《走出情緒的迷宮》動畫短片，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，學習「自我覺察」與「認識情緒」的人生課題。
你覺得，一輩子和你相處最久的人是父母、手足、孩子，還是你的伴侶？其實，以上都不是正確答案，真正與你朝夕相處的人是「自己」──隱藏在心底、對外界一切刺激做出真實情感反應的那個你。
在成長歷程中，無論是天真純粹的孩提時代、還是叛逆的青少年時期，我們常常被教育要「控制」或「管理」自己的情緒；但是，如果沒能學會正確的覺察、辨識，接納自己情緒，則可能因為長期的忽略或壓抑，對身心造成負面影響而不自知，甚至影響到家庭關係、人格養成等面向。所以，認識情緒與自我覺察絕對是人生中的重要課題。
為了讓大家進一步認識「情緒」的樣貌，衛生福利部精心製作了一支動畫短片《走出情緒的迷宮》，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，然後好好地述說自己的感受，創造彼此溝通、理解的機會。
寬容才能理解彼此：給自己和他人一個機會
除了正確的覺察情緒，更重要的是如何梳理它們。對外，我們可以站在他人的立場思考、試著設想對方的感受，給予彼此寬容的空間。敞開心胸傾聽、創造相互理解的機會，並透過接納情緒，拉近彼此的關係；對內，我們也要學習和情緒共處，不需要勉強自己轉換心情，也不需要刻意停止感覺，只要告訴自己「不要急著擺脫和抑制情緒，它會慢慢過去；就算明天醒來沒有變好也沒關係，它會慢慢過去。」
情緒是生活經驗的一部分，它反應出我們的內在狀態和對外部環境的真實反應，所以學習感受情緒、梳理情緒、傾聽對方，就能從中獲得深刻的自我認識和成長。在面對其他更加複雜的人生挑戰時，一次次的覺察經驗也會讓我們能更坦然地張開雙手，擁抱每一次的成長與挫折，活出更好的自己。
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