開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/11/15,
中東

納坦雅胡最好當「以色列版的周處」，在剷平哈瑪斯後主動下台

納坦雅胡最好當「以色列版的周處」，在剷平哈瑪斯後主動下台
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

以色列為保護以色列人民，解救人質，懲治兇徒這三大目的而向哈瑪斯宣戰，進攻加薩，決意剷平哈瑪斯。這是行使聯合國憲章51條所重申的每個國家都擁有的自衛權，合法合理。這些都是無庸置疑的。然而，以色列並非沒有可供反省之處。

台灣最近上映電影《周處除三害》。周處除三害的故事發生在三世紀的中國，周處是吳朝人（東吳），自小孔武有力，作惡多端，村民對他又怕又恨。有一天，他聽說當地有「三害」的說法：猛虎、蛟龍、和他自己。於是他就浪子回頭，先殺猛虎，再殺蛟龍，最後發奮向善，把自己改造為一個好入，最後還成就一番事業。這個故事寓意深遠，對國際政治也有啟發。

目前以哈戰爭成為國際焦點。戰火已導致成千上萬的平民傷亡，每天過百名兒童（根據加薩衛生部門的統計，兒童指18歲以下）喪生，令人悲痛。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）更成為焦點中的焦點。

哈瑪斯對以色列發動種族屠殺規模的恐怖主義式軍事襲擊，還違反戰爭法綁架二百多名人質，罪大惡極。以色列為保護以色列人民，解救人質，懲治兇徒這三大目的而向哈瑪斯宣戰，進攻加薩，決意剷平哈瑪斯。這是行使聯合國憲章51條所重申的每個國家都擁有的自衛權，合法合理。這些都是無庸置疑的。

然而，以色列並非沒有可供反省之處。以納坦雅胡為首的以色列右翼政府不斷推行強硬政策，應該承擔政治責任。

以巴矛盾極為複雜，但以色列處於強勢。以色列是一個被普遍承認的國家，經濟發達，軍事強悍；巴勒斯坦還是一個沒有完全獨立的國家，經濟落後，而且被以色列包圍和控制。

在約旦河西岸，依據1995年《奧斯陸協議》，西岸土地分為A，B ，C三個區域，只有A區是巴勒斯坦政府（即阿巴斯為首的法塔赫）治理，B區域是以巴共同治理（即巴勒斯坦負責民事，以色列負責安全），佔總面積接近一半的C區域則繼續由以色列管理。

巴勒斯坦自治和半自治的領土，被分割為一百多個島嶼一般的飛地中，由以色列的公路、關卡所切割。而這些飛地又都被C區域所包圍。巴勒斯坦人要進出「島嶼」都必須經過以色列關卡檢查。以色列還在C區域不斷建立定居點。

以色列與巴勒斯坦控制範圍
多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

“2023以巴衝突”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。