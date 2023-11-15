2023天下永續會會員大會登場，百家企業攜手提升ESG競爭力

2023天下永續會會員大會於11月10日在政大公企中心舉行，場內各家會員企業分別從ESG三面向進行學習與激盪，場外也有元太科技、台灣汽電共生、中鼎集團、玉山金控、永訊智庫、威煦軟體、資誠永續發展服務、精誠資訊及天下永續會等九家企業與組織擺攤展現ESG解方。

首先，早上的社會場，特別邀請TFT為台灣而教執行長施惠文、均一教育平台董事長暨執行長呂冠緯、社企流執行長林以涵等三位新世代社創領袖，分別與國泰金控、研華、星展銀行等三家會員企業代表對談，從各自長期合作以來的默契與挑戰，到為社會創造哪些價值，豐富而真實的內容，讓現場聆聽的各家企業永續夥伴帶回滿滿筆記。

除了成熟的企業與社創合作案例，現場還特地安排一位去年獲得CSR@天下「U20地球的新聲」獲獎團隊上台分享，也讓人見識到台灣新世代前仆後繼為地球和社會提出解方的熱血和希望。

Photo Credit：天下雜誌 因應「共創」潮流，天下永續會找來四組青年社創組織，與企業代表對談。

在下午永續會年會論壇中，天下永續會負責人熊毅晰首先帶來兩大好消息，一是將企業減碳承諾對標地球1.5°C溫控目標的「企業減碳溫度計」，英文版已在這天上線，正式宣告「全世界都將看見台灣企業在地球升溫不超過1.5°C的貢獻。」第二是天下永續會已正式推出永續線上課程，為紛紛邁開「全員ESG」訓練腳步的企業們，提供員工永續素養提升最獨家、最專業，和最有效益的課程。

接著登場是世界企業永續發展委員會亞太區執行董事菲朗（Joe Phelan）解析未來永續發展趨勢。他提醒，企業一定得把轉型解決方案引入價值鏈，透過科學、數據和協作模式進行，用科學方法設定永續目標，制定資本支出和研發目標、行動方案，做好績效管理，並即時、透明揭露資訊，才能保持競爭力。

而後是針對生物多樣性的框架解析、實務分享。農業部林業及自然保育署署長林華慶表示，自然碳匯具有最實質負碳效益，也是達成淨零的必要手段，必須推動環境永續管理、復育自然生態系、生物多樣性，以增加碳匯、減少溫室氣體排放，減緩氣候災害。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺則指出，在上述趨勢下，生物多樣性、自然風險將是所有企業必須面對的關鍵議題，TNFD（自然相關財務揭露建議書）將成為企業檢視自身營運對自然帶來多大衝擊的財務資訊揭露標準，企業不可不知。

Photo Credit：天下雜誌 針對企業較陌生的「生物多樣性」，天下永續會邀請農業部林業及自然保育署署長林華慶（右三）、資誠永續發展服務公司董事長李宜樺（右二）分享最新趨勢。

最後壓軸的是兩個分場活動。活動一是由台大國企系名譽教授、誠致教育基金會董事長李吉仁親自帶領「正效益工作坊」。他強調，過去企業總追求永續合規，但現在是從Net Zero（淨零）提升到Net Positive（正效益模式）時候了，企業對所有利害關係人必須「負完全責任」，全面創造正面價值，而這正是永續轉型的關鍵策略思維。在他精闢而務實的引領下，全場近百位企業董總或永續高層不僅討論熱烈，甚至會後仍有過半參與者要把握交流機會不捨離去。

Photo Credit：天下雜誌 臺大國企系名譽教授、誠致教育基金會董事長李吉仁，親自在2023天下永續會年會中帶領各董總和永續長進行「正效益工作坊」。

Photo Credit：天下雜誌

而另一場次，則由前來擺攤展示自家ESG解方的企業進行簡報。

成立十年來擁有好評的資誠永續發展服務公司，除業界熟悉的全方位永續顧問諮詢服務，這次更帶來能夠撫平企業碳盤查各種痛點的數位工具「神碳計算機」，以引導式問題設定，協助企業進行組織碳盤查計算，展開短中長期碳管理任務。攤位上還有生動有趣的「永續桌遊三部曲」，幫助企業一步步將ESG思維導入組織文化，同時促進內部溝通。

擁有全球頂尖電子紙技術的元太科技，則在攤位上展示幫助減少營運流程碳足跡的無紙化解決方案。除具備環境友善的綠色效益，根據哈佛公衞學院研究，沒有前光的電子紙不會發出傷眼的藍光，使用電子紙螢幕可較LCD 螢幕對眼睛達3倍健康程度，非常適合智慧城市用來減少光害、提高節能績效與視覺健康的綠色基礎建設與低碳顯示方案。

天下永續會是國內會員規模最大、最具積極影響力的企業ESG平台，而一度一度的會員年會，也是齊聚最多企業永續高層的盛大峰會。隨著國內企業在ESG的精進與百花齊放，今年也從過往半天擴大成一整天形式，而從近百家企業積極參與且回饋熱烈來看，台灣企業的ESG要從合規到成為競爭力已在成形，就如《天下雜誌》共同執行長吳琬瑜期許，透過天下永續會此一共創平台，企業不僅可發展出更好的永續方案，更與天下攜手打造美好而公平的永續社會。

Photo Credit：天下雜誌 除了高峰論壇以外，2023天下永續會會員大會場外還有九個企業攤位，舉行ESG解方行動展。

責任編輯：Joanna

核稿編輯：Simon