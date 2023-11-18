搖滾樂已死？Harry Styles、Olivia Rodrigo重新詮釋，「搖滾樂復興」才是2023年的時代氛圍

作者：照沼健太｜譯者：何姵儀

FUZE再出擊！這次的回歸特輯主題是「搖滾樂復興」，直覺告訴我，這會是相當符合2023年時代氛圍的主題。

在2010年代的前幾年，「搖滾已式微」的聲音不斷傳出，然而在後來的幾年，卻也不時傳出「搖滾終於要回來了？」的期待聲音。可惜的是，這樣的期待似乎未能成真，至少在過去的十年間，「搖滾樂復興」並未有實質進展，這種現象也反映在音樂銷售量上。

2017年，有關R&B與嘻哈音樂在美國銷售量超越搖滾樂的新聞令人印象深刻，這樣的轉變也在英國得到了印證。

根據英國唱片業的數據，最近「舞曲」成為英國第二受歡迎的音樂類型，僅次於「流行音樂」，而「嘻哈音樂」則排在第三位。換言之，至少在美國和英國，搖滾樂已經從流行音樂的最前線退到了次要位置。

不過真正的問題可能在於，人們仍然渴望再次感受撥弦嘶吼的吉他聲，以及激昂澎湃的鼓聲在耳邊迴盪。或許，人們所追求的正是搖滾樂所能帶來的這些感覺，而這種期待，其實已經在近幾年的流行音樂裡實現了。

被重新詮釋的搖滾樂

近幾年，哈利・史泰爾斯（Harry Styles）和奧利維亞・羅德里戈（Olivia Rodrigo）等流行歌手，不僅開始借用搖滾元素，就連機關槍凱利（Machine Gun Kelly）、利爾・亞蒂（Lil Yachty）和史洛泰（Slowthai）等英美饒舌歌手也推出堪稱「搖滾專輯」的作品，從不同角度重新詮釋了搖滾樂。

再者，時代已經改變了。

如果上述創作者對搖滾樂的重新詮釋未達到你的期待，而大喊：「不對！不是這樣！我想要看到一支由四到五個白人男性為中心、能夠自己作詞作曲的樂團為樂壇帶來活力！」很可能會遭到他人白眼，冷漠以對。就連本文的作者也會毫不猶豫地這麼表態，絕對不是因為要遵從政治正確的原因。

現代的流行音樂正面臨著一些商業風險，包括擁有固定成員而導致收益下降等問題。此外，共同創作、跨界合作以及對市場變動的適應能力等，對於現代流行音樂的知識匱乏或誤解，也產生了一定的影響。

擁有固定成員可能帶來的收益減少，主要源於現代音樂行業的變遷和商業模式的轉變。過去，樂團通常以固定的成員組成，並專注於自己的音樂風格和品牌。然而，隨著時間的推移，音樂行業更加注重單曲和個別藝人，而不是整個樂團。

現代流行音樂市場更傾向於單打，單曲或個別藝人的短期成功，可能比捧紅整個樂團更容易實現。因此，樂團的商業模式和經濟效益可能會受到衝擊。

此外，共同作曲和跨界合作也變得更加普遍，透過這種模式塑造新的音樂風格和聲音，這種合作方式可能不那麼受限於擁有固定成員的傳統組合。

新舊音樂界限不再，搖滾專輯的重新評價

在串流音樂已成常態的今日，新舊音樂之間的界限變得越來越模糊。過去70年的搖滾歌曲與專輯檔案，從1950年代開始，變得更容易被重新發掘，這一過程也幾乎消除了原本存在的國界障礙。

這樣的趨勢中，像佛利伍・麥克（Fleetwood Mac）這樣的老牌樂團和傳奇人物的重新評價與詮釋，似乎將在未來持續發酵。

近年來，現代音樂家和演奏者的形象變化，以及搖滾音樂的豐富檔案作為模範或採樣來源，正開始在全球重新被看見。

這兩者的動態發展在一起，透過海外藝術家的新作品，以及特別在2023年，日本的富士搖滾音樂祭（FUJI ROCK FESTIVAL）和夏日音速音樂祭（SUMMER SONIC）中清晰可見。

這個系列除了本文提及的內容之外，還涵蓋了有關搖滾樂復興的多個觀點與論據。我們將在這個特輯中探討有關搖滾復興的多個觀點和論據，期望能呈現搖滾音樂在當代的多元面貌。

本文經FUZE授權轉載，原文刊載於此

原標題：ロック復権は本当か。ノスタルジーを“再発見”する2023年の視点から

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航