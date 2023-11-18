搖滾樂已死？Harry Styles、Olivia Rodrigo重新詮釋，「搖滾樂復興」才是2023年的時代氛圍
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根據英國唱片業的數據，最近「舞曲」成為第二受歡迎的音樂類型，僅次於「流行音樂」，而「嘻哈音樂」排在第三位。換言之，至少在美國和英國，搖滾樂退到了次要位置。不過，人們仍渴望再感受撥弦嘶吼的吉他聲，近幾年，Harry Styles和Olivia Rodrigo等流行歌手，就開始借用搖滾元素。
作者：照沼健太｜譯者：何姵儀
FUZE再出擊！這次的回歸特輯主題是「搖滾樂復興」，直覺告訴我，這會是相當符合2023年時代氛圍的主題。
在2010年代的前幾年，「搖滾已式微」的聲音不斷傳出，然而在後來的幾年，卻也不時傳出「搖滾終於要回來了？」的期待聲音。可惜的是，這樣的期待似乎未能成真，至少在過去的十年間，「搖滾樂復興」並未有實質進展，這種現象也反映在音樂銷售量上。
2017年，有關R&B與嘻哈音樂在美國銷售量超越搖滾樂的新聞令人印象深刻，這樣的轉變也在英國得到了印證。
根據英國唱片業的數據，最近「舞曲」成為英國第二受歡迎的音樂類型，僅次於「流行音樂」，而「嘻哈音樂」則排在第三位。換言之，至少在美國和英國，搖滾樂已經從流行音樂的最前線退到了次要位置。
不過真正的問題可能在於，人們仍然渴望再次感受撥弦嘶吼的吉他聲，以及激昂澎湃的鼓聲在耳邊迴盪。或許，人們所追求的正是搖滾樂所能帶來的這些感覺，而這種期待，其實已經在近幾年的流行音樂裡實現了。
被重新詮釋的搖滾樂
近幾年，哈利・史泰爾斯（Harry Styles）和奧利維亞・羅德里戈（Olivia Rodrigo）等流行歌手，不僅開始借用搖滾元素，就連機關槍凱利（Machine Gun Kelly）、利爾・亞蒂（Lil Yachty）和史洛泰（Slowthai）等英美饒舌歌手也推出堪稱「搖滾專輯」的作品，從不同角度重新詮釋了搖滾樂。
再者，時代已經改變了。
如果上述創作者對搖滾樂的重新詮釋未達到你的期待，而大喊：「不對！不是這樣！我想要看到一支由四到五個白人男性為中心、能夠自己作詞作曲的樂團為樂壇帶來活力！」很可能會遭到他人白眼，冷漠以對。就連本文的作者也會毫不猶豫地這麼表態，絕對不是因為要遵從政治正確的原因。
現代的流行音樂正面臨著一些商業風險，包括擁有固定成員而導致收益下降等問題。此外，共同創作、跨界合作以及對市場變動的適應能力等，對於現代流行音樂的知識匱乏或誤解，也產生了一定的影響。
擁有固定成員可能帶來的收益減少，主要源於現代音樂行業的變遷和商業模式的轉變。過去，樂團通常以固定的成員組成，並專注於自己的音樂風格和品牌。然而，隨著時間的推移，音樂行業更加注重單曲和個別藝人，而不是整個樂團。
現代流行音樂市場更傾向於單打，單曲或個別藝人的短期成功，可能比捧紅整個樂團更容易實現。因此，樂團的商業模式和經濟效益可能會受到衝擊。
此外，共同作曲和跨界合作也變得更加普遍，透過這種模式塑造新的音樂風格和聲音，這種合作方式可能不那麼受限於擁有固定成員的傳統組合。
新舊音樂界限不再，搖滾專輯的重新評價
在串流音樂已成常態的今日，新舊音樂之間的界限變得越來越模糊。過去70年的搖滾歌曲與專輯檔案，從1950年代開始，變得更容易被重新發掘，這一過程也幾乎消除了原本存在的國界障礙。
這樣的趨勢中，像佛利伍・麥克（Fleetwood Mac）這樣的老牌樂團和傳奇人物的重新評價與詮釋，似乎將在未來持續發酵。
近年來，現代音樂家和演奏者的形象變化，以及搖滾音樂的豐富檔案作為模範或採樣來源，正開始在全球重新被看見。
這兩者的動態發展在一起，透過海外藝術家的新作品，以及特別在2023年，日本的富士搖滾音樂祭（FUJI ROCK FESTIVAL）和夏日音速音樂祭（SUMMER SONIC）中清晰可見。
這個系列除了本文提及的內容之外，還涵蓋了有關搖滾樂復興的多個觀點與論據。我們將在這個特輯中探討有關搖滾復興的多個觀點和論據，期望能呈現搖滾音樂在當代的多元面貌。
本文經FUZE授權轉載，原文刊載於此
原標題：ロック復権は本当か。ノスタルジーを“再発見”する2023年の視点から
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
我們想讓你知道的是
立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！