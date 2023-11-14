從郭台銘身上，我們可以看到美中都在介入台灣大選的痕跡
我們想讓你知道的是
台灣將於2024年1月舉行的總統大選，而美中角力也因此更加白熱化。台灣在野黨的分裂造成執政黨局勢相對有利的現況中，鴻海創辦人郭台銘意欲以無黨籍身份參選，而在美國似乎支持郭台銘參選的情況下，中國方面則施加壓力想要勸阻郭台銘的參選。在11月24日登記參選的截止日之前，這場角力似乎仍會持續。
文：近藤伸二（1956年出生於神戶市。1979年神戶大學經濟系畢，進入《每日新聞》。曾任香港分社社長、台北分社社長、評論副主任。1994至1995年於香港中文大學留學。2014年4月至2022年3月擔任追手門學院大學經濟系教授，2017～2021年兼任澳洲亞洲研究所所長。2022年4月起以自由工作者身份活動。關西學院大學國際學部兼任講師。著有《對抗蔣介石的台灣人彭明敏》等書）
翻譯：Ting Lin
郭台銘極力確保連署書份數
此次台灣總統大選，執政黨的民進黨派出現任副總統賴清德，最大在野黨國民黨則派出新北市長侯友宜，第三勢力的台灣民眾黨由前台北市長柯文哲代表參選。這些政黨推薦候選人提名期限為11月20日至24日。
郭台銘在國民黨黨內初選敗陣輸給侯友宜，因此打算以無黨籍候選人身份參選。然而若沒有政黨推薦提名，則需要最近一次總統大選選民至少1.5％（約29萬人）的連署書，並在11月2日之前提交給中央選舉委員會，中選會將在11月14日之前完成審查並公佈結果。擁有厚實財力與動員能力的郭台銘，估計已達到必須的連署書份數。
在野黨會持續亂鬥還是整合？
在野黨的選票益發分散的局勢中，賴清德相對有「漁翁得利」的優勢。根據TVBS民調中心於10月18日至24日進行的民調顯示，賴清德以33％的支持率盤踞龍頭，柯文哲24％緊追在後，侯友宜22％、郭台銘8％。民間智庫台灣民意基金會在10月24日公佈的民調則顯示賴清德的支持率為26.5％、柯文哲21.7％、侯友宜20.2％、郭台銘12.4％，排序與前者相同。
但若三位在野黨候選人整合，簡單計算下，三人的支持率超過50％，等於贏過過賴清德。因此，在野黨陣營能否成功整合，也是此次總統大選的焦點。
10月14日，代表侯陣營的金溥聰與代表柯陣營的黃珊珊首次會談，針對整合進行協議。雙方一致認同合作能夠下架民進黨，在政府更迭後組成聯合內閣，並爭取在同時舉行的立委選舉中努力增加兩黨的席次。
然而，在最重要的總統候選人部分，柯文哲陣營堅持應由民調中支持率較高的人出任總統候選人，而侯友宜陣營則認為在野黨整合應經過民主初選來決定總統候選人，雙方陣營在此僵持不下，協議因此沒有結論。由於民主初選對於組織力優越的國民黨相對有利，柯文哲陣營接受此條件的可能性不大，在野黨整合是否能夠成功，外界普遍認為有難度。
美國支持郭參選？
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「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
我們想讓你知道的是
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
在全球氣候變遷日益嚴重的背景下，尋求減緩碳排放並實現永續發展的需求更加迫切。減碳轉型和永續發展已經成為當今全球議程的核心，共同為實現淨零碳排的目標而奮鬥。減碳轉型代表著我們對降低溫室氣體排放，並將再生能源廣泛推行的承諾，而永續前行則體現了我們追求環境友好、社會公平和經濟穩健發展的決心。
2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
照亮再生能源發展和地方創生的那道「光」
台灣發展的再生能源包括水力發電、太陽光電、風力發電、地熱能、生質能與廢棄物發電，依據2023年7月經濟部統計處指出，近5年台灣再生能源裝置容量平均年成長率達21.9%，高於全球平均之9.1%。其中，太陽光電佔比高達68.9%，為台灣再生能源成長之主要貢獻。
以太陽能為例，作為再生能源佔比最高的能源，在開發和建置也遇到不少問題，像是土地取得困難、民間擔心影響糧食自給率、能源開發影響民生生計等等。在「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」期間，經濟部於10/20 舉辦《能源轉型 永續前進論壇》中就有提及上述的困境，為此政府取經日本的農電共生成功經驗，以公民電廠作為解方。此方式不只改善地方經濟，還能創造人民所得及就業機會，協助地方創生。
能源轉型並非一蹴可及，更不是單打獨鬥
在永續發展的趨勢之下，能源轉型仰賴多元觀點交流與跨域合作，各界透過永續經營的推動，也促成不同形式的「創新」。以企業為例，光電業者和養殖業者、廠房合作，透過租金、綠電交易等方式達到雙贏的局面；沃旭能源借鏡國際背景，打造全台最多的離岸風電場，並積極推動亞太淨零轉型，期盼企業共同創造社會長期價值；台泥儲能結合母公司低碳建材技術與優勢，打造儲能櫃搭配DC-DC充儲系統、綠電轉供及電力交易聚合服務，協助企業解決在淨零轉型中遇到的痛點。
能源轉型的多元觀點包括不同利益相關者的聲音，如政府、業界、學術界、社會團體和民眾。各方都有自己的關切和目標，而能源轉型的成功需要平衡這些不同觀點，以確保方案的可行性和可接受性。
跨域合作也是實現能源轉型的關鍵。能源轉型不僅僅是一個能源議題，它還涉及到科技、經濟、環境和社會等多個領域。不同領域之間的合作和知識交流至關重要，以開發新技術、改進能源效率和推動可再生能源的應用。
減碳轉型和永續前行是我們實現淨零碳排的必經之路。減碳轉型不僅僅是為了減少碳排放，更有促進綠色科技發展、創造就業機會，以及選擇新生活模式的改變。永續前行則代表著我們追求一個更美好的未來，一個能夠長期繼續發展並保護我們所處的地球的未來。
實踐了淨零碳排，才能永續前行。
【同場加映】
「2024 台灣國際智慧能源週 X 台灣國際淨零永續展」早鳥優惠徵展中！全台最大規模暨指標性之綠能與永續發展產業展覽，打造「能源供給、低碳製造、環境永續」媒合交流平台，展示主題涵蓋太陽光電、風能、儲能、前瞻能源（氫能、海洋能、地熱能等）、減碳技術、綠色金融、綠電交易等解決方案，是企業探詢永續新商機的最佳選擇！明年展覽將於2024年10月2-4日於南港展覽館2館擴大展出，即日起至2024年4月30日止為報名參展「早鳥優惠價」之優惠期間，敬請把握！
搶占商機，逕洽GESA 綠能暨永續發展聯盟