開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/11/14,
政治

從郭台銘身上，我們可以看到美中都在介入台灣大選的痕跡

從郭台銘身上，我們可以看到美中都在介入台灣大選的痕跡
鴻海創辦人郭台銘（左）與副手人選賴佩霞（右）9月17日上午到新北市板橋慈惠宮參香｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台灣將於2024年1月舉行的總統大選，而美中角力也因此更加白熱化。台灣在野黨的分裂造成執政黨局勢相對有利的現況中，鴻海創辦人郭台銘意欲以無黨籍身份參選，而在美國似乎支持郭台銘參選的情況下，中國方面則施加壓力想要勸阻郭台銘的參選。在11月24日登記參選的截止日之前，這場角力似乎仍會持續。

文：近藤伸二（1956年出生於神戶市。1979年神戶大學經濟系畢，進入《每日新聞》。曾任香港分社社長、台北分社社長、評論副主任。1994至1995年於香港中文大學留學。2014年4月至2022年3月擔任追手門學院大學經濟系教授，2017～2021年兼任澳洲亞洲研究所所長。2022年4月起以自由工作者身份活動。關西學院大學國際學部兼任講師。著有《對抗蔣介石的台灣人彭明敏》等書）
翻譯：Ting Lin

郭台銘極力確保連署書份數

此次台灣總統大選，執政黨的民進黨派出現任副總統賴清德，最大在野黨國民黨則派出新北市長侯友宜，第三勢力的台灣民眾黨由前台北市長柯文哲代表參選。這些政黨推薦候選人提名期限為11月20日至24日。

郭台銘在國民黨黨內初選敗陣輸給侯友宜，因此打算以無黨籍候選人身份參選。然而若沒有政黨推薦提名，則需要最近一次總統大選選民至少1.5％（約29萬人）的連署書，並在11月2日之前提交給中央選舉委員會，中選會將在11月14日之前完成審查並公佈結果。擁有厚實財力與動員能力的郭台銘，估計已達到必須的連署書份數。

在野黨會持續亂鬥還是整合？

在野黨的選票益發分散的局勢中，賴清德相對有「漁翁得利」的優勢。根據TVBS民調中心於10月18日至24日進行的民調顯示，賴清德以33％的支持率盤踞龍頭，柯文哲24％緊追在後，侯友宜22％、郭台銘8％。民間智庫台灣民意基金會在10月24日公佈的民調則顯示賴清德的支持率為26.5％、柯文哲21.7％、侯友宜20.2％、郭台銘12.4％，排序與前者相同。

但若三位在野黨候選人整合，簡單計算下，三人的支持率超過50％，等於贏過過賴清德。因此，在野黨陣營能否成功整合，也是此次總統大選的焦點。

10月14日，代表侯陣營的金溥聰與代表柯陣營的黃珊珊首次會談，針對整合進行協議。雙方一致認同合作能夠下架民進黨，在政府更迭後組成聯合內閣，並爭取在同時舉行的立委選舉中努力增加兩黨的席次。

然而，在最重要的總統候選人部分，柯文哲陣營堅持應由民調中支持率較高的人出任總統候選人，而侯友宜陣營則認為在野黨整合應經過民主初選來決定總統候選人，雙方陣營在此僵持不下，協議因此沒有結論。由於民主初選對於組織力優越的國民黨相對有利，柯文哲陣營接受此條件的可能性不大，在野黨整合是否能夠成功，外界普遍認為有難度。

美國支持郭參選？

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

“2024總統大選”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。