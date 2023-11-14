從郭台銘身上，我們可以看到美中都在介入台灣大選的痕跡

文：近藤伸二（1956年出生於神戶市。1979年神戶大學經濟系畢，進入《每日新聞》。曾任香港分社社長、台北分社社長、評論副主任。1994至1995年於香港中文大學留學。2014年4月至2022年3月擔任追手門學院大學經濟系教授，2017～2021年兼任澳洲亞洲研究所所長。2022年4月起以自由工作者身份活動。關西學院大學國際學部兼任講師。著有《對抗蔣介石的台灣人彭明敏》等書）

翻譯：Ting Lin

郭台銘極力確保連署書份數

此次台灣總統大選，執政黨的民進黨派出現任副總統賴清德，最大在野黨國民黨則派出新北市長侯友宜，第三勢力的台灣民眾黨由前台北市長柯文哲代表參選。這些政黨推薦候選人提名期限為11月20日至24日。

郭台銘在國民黨黨內初選敗陣輸給侯友宜，因此打算以無黨籍候選人身份參選。然而若沒有政黨推薦提名，則需要最近一次總統大選選民至少1.5％（約29萬人）的連署書，並在11月2日之前提交給中央選舉委員會，中選會將在11月14日之前完成審查並公佈結果。擁有厚實財力與動員能力的郭台銘，估計已達到必須的連署書份數。

在野黨會持續亂鬥還是整合？

在野黨的選票益發分散的局勢中，賴清德相對有「漁翁得利」的優勢。根據TVBS民調中心於10月18日至24日進行的民調顯示，賴清德以33％的支持率盤踞龍頭，柯文哲24％緊追在後，侯友宜22％、郭台銘8％。民間智庫台灣民意基金會在10月24日公佈的民調則顯示賴清德的支持率為26.5％、柯文哲21.7％、侯友宜20.2％、郭台銘12.4％，排序與前者相同。

但若三位在野黨候選人整合，簡單計算下，三人的支持率超過50％，等於贏過過賴清德。因此，在野黨陣營能否成功整合，也是此次總統大選的焦點。

10月14日，代表侯陣營的金溥聰與代表柯陣營的黃珊珊首次會談，針對整合進行協議。雙方一致認同合作能夠下架民進黨，在政府更迭後組成聯合內閣，並爭取在同時舉行的立委選舉中努力增加兩黨的席次。

然而，在最重要的總統候選人部分，柯文哲陣營堅持應由民調中支持率較高的人出任總統候選人，而侯友宜陣營則認為在野黨整合應經過民主初選來決定總統候選人，雙方陣營在此僵持不下，協議因此沒有結論。由於民主初選對於組織力優越的國民黨相對有利，柯文哲陣營接受此條件的可能性不大，在野黨整合是否能夠成功，外界普遍認為有難度。

美國支持郭參選？