提振中國遊客旅遊信心，泰國政府計畫開放中國部署警力惹議
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泰國政府預計在該國的熱門旅遊景點駐紮中國警力，以增加中國遊客的信心，此項措施被認為是泰國為吸引中國遊客的最新嘗試，因為解封後前往泰國的中國遊客數量不如預期。然而這項措施也引發爭議，批評者擔心此舉將影響到泰國主權。
綜合《民族報》、《Khaosod English》以及《海峽時報》報導，泰國政府預計在該國的熱門旅遊景點駐紮中國警力，以增加中國遊客的信心。然而，這項措施引起爭議，批評者擔心此舉將影響泰國主權。
上週日（12日），泰國旅遊局局長塔帕尼（Thapanee Kiatphaibool）週日在蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）表示泰國當局與中國大使館正在針對一項將中國警察派往泰國的計劃進行談判。
當日稍早，總理賽塔（Srettha Thavisin）、高級警官和旅遊官員舉辦了會議，會議的重點在於解決國際遊客的安全問題，並確保為遊客在泰國逗留期間提供最完善的服務品質，會議中也討論了當局與中國警方的合作。
「泰國有必要引進中國警察，因為這有助於我們向中國遊客展示泰國正在加強安全措施。此外，如果中國警察能夠確認泰國是安全的，遊客的信心也會增強。」塔帕尼說。
2023年10月，一名14歲少年在曼谷一家購物中心開槍射擊，造成一名中國遊客死亡、另一名遊客受傷，導致中國遊客數量減少。此外，「到泰國旅遊會被拐賣到詐騙公司」的相關謠言也是中國遊客卻步的因素之一。
塔帕尼補充，義大利過去也實施過類似的措施。
《Khaosod English》報導，中國和義大利在2015年達成一項協議，允許中國警察在羅馬、米蘭、那不勒斯等中心城市與義大利警察聯合巡邏，以確保遊客在旅遊高峰期的安全。
然而，在新冠疫情爆發後，中義兩國的聯合巡邏便被暫停，同時也有報導指出中國政府在海外展開類似警察的行動，義大利隨後在2022年12月終止了聯合巡邏。
《海峽時報》則援引NGO保護衛士（Safeguard Defenders）報導指出，義大利是擁有最多「中國秘密警察局（secret Chinese police stations）的國家，而該組織也在53個國家中發現了至少102間中國秘密警察局。
中泰警方合作計畫遭到泰國民眾的激烈抨擊，多數人擔心泰國會變成中國打擊海外異議人士的據點，並影響泰國主權，政府發言人瓦查隆克（Chai Wacharonke）則回應，此計畫旨在打擊在泰國的中國犯罪組織，與泰國的獨立性或主權無關。
「中國灰色地帶或犯罪者更害怕自己國家的警察，而中國遊客則會因為有中國警察來照顧他們而感到特別安全。因此泰國警方認為，請中國警方協助他們履行職責是最佳做法。他們有資訊和線索，並願意與泰國當局充分合作。」瓦查隆克說。
瓦查隆克也指出，泰國不打算以兩國聯合巡邏的方式進行該計畫，目前政府也尚未透露涉及人員數量及實施地點等相關具體細節。
據報導，駐紮中國警察的計畫是泰國吸引中國遊客的一種措施，因為對安全考量的擔憂，使中國遊客打消前往泰國旅遊的計畫，而中國遊客被認為對泰國旅遊業的復甦至關重要，因為在新冠疫情爆發之前，中國遊客曾是泰國觀光的最大市場。
官方數據顯示，2023年迄今，前往泰國的中國遊客總數達280萬人次，遠低於政府400萬至440萬人次的全年目標。
賽塔政府為了吸引更多遊客，在9月宣布未來半年內中國遊客入境免簽，更在10月時宣布將免簽期限延期至2024年5月。
新聞來源
- Chinese police to patrol in Thailand to boost tourist confidence（民族報）
- THAI GOVERNMENT DENIES REQUESTING CHINESE POLICE JOINT PATROLS（Khaosod English）
- Thailand’s plan to deploy Chinese police patrol sparks outcry（海峽時報）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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