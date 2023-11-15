當中國人把詐騙集團帶過來，為何緬北華人會涉入詐騙產業鏈？

文：清風（就讀台大哲學系的緬甸華人，祖籍雲南騰沖，是遷徙到緬甸的第三代華人，雲南話是嫻熟的家鄉話，自幼在緬北撣邦的當陽市生活，那裡有各個種族群生活在一起，民風淳樸，其樂融融）

緬北詐騙的猖狂行徑幾乎已假家喻戶曉事情，經常登上國際新聞的面版，特別對中國與台灣的民眾而言，緬北兩字已很容易令人聯想到駭人聽聞的詐騙手法。而前段時間，果敢民族民主同盟軍在10月27日更以打擊緬北詐騙產業為由，發動對緬甸軍政府的突襲。那麼，緬北的詐騙到底從而何來？其中，緬北當地的華人又為何涉及到詐騙產業鏈當中？

政變後的動盪加劇失業問題

2021年2月1日，由於緬甸軍政府以選舉舞弊為由推翻民選政府，國內政治動盪不安，以及遭到國際制裁下，許多外資企業紛紛退出緬甸市場，進一步加劇了緬甸的失業問題。原本已受新冠肺炎疫情影響而生活困難的民眾，陷入更深的困境。根據國際勞工組織發布的緬甸勞動力市場簡報顯示，2022年緬甸的就業人口比率僅為54.5%，有接近一半人處於失業的狀態，因此許多失業的年輕人行竊、搶劫案件層出不窮，社會治安非常混亂。

另一方面，中國對內詐騙集團的嚴厲打擊導致許多集團南移，而緬北剛好成為一個吸引他們的地方。中緬邊境地區素來以其眾多娛樂場所聚集而聞名，包括性交易、毒品販賣、賭場以及非法走私等等，為詐騙集團提供了一個在法外生存的理想環境。

據當地工作的朋友所言，賭場通常會是詐騙集團活動的據點。這是因為賭場裡有各種賭博娛樂，幕後都有操盤手，能夠引誘玩家上鉤。一旦玩家上癮，詐騙集團就能夠藉此一網打盡。除了賭場外，緬北當地的電信詐騙犯罪通常透過多種管道購得個人資訊。據說，一些銀行可能涉及將客戶的個人資料轉售給詐騙集團。這些詐騙集團獲取到個人資料後，會先篩選出潛在的富裕目標，然後以各種方式逐步接近這些對象。

筆者有一位朋友曾經成為詐騙集團的目標。起初，詐騙集團以高投資回報率的方式引誘對方參與交易，聲稱每一百萬緬幣（約新台幣1萬5408元）的投資都可以賺回一百萬緬幣，且交易間隔不長。一開始的交易中，確實得到了一比一的投資回報，但隨著時間推移，詐騙集團使對方相信這是一個難得的商機，誘使其不斷投入更多資金。然而，當你完全信任他們、並投入更多資金時，所有的資金都會付之東流。詐騙集團的手段多樣化，而且其業務範圍也相當廣泛。有些詐騙集體專注於海外業務，以使用英語的對象為主要目標。

有趣的是，在緬甸的許多詐騙團夥中，也包含了一些台灣人。據說，這些詐騙集團的資金來源主要是中國人提供，或是中國人與當地有勢力的華人一起投資，技術支援方面則來自台灣。在當地從事詐騙的緬甸華人團夥中，一般而言，他們只負責一些次要的事務，而主要的資金和技術支援來自中國和台灣。可見，「兩岸一家親」的理念在遠離兩岸三地的他鄉徹底實現了。

筆者認為，詐騙集團之所以在當地得以根深蒂固，可能與當地政治環境息息相關。當地政府可能對這些詐騙活動視而不見，或許是因為它為一些失業的年輕人提供了非正規的就業途徑，暫時緩解了失業所造成的社會問題；另一方面，詐騙很可能也是當地政府的財政收入來源之一。此外，緬甸軍政府也提供另一層額外的庇護，軍政府可能是出於政治穩定的考量，因為這些被提供就業機會的年輕人可能因此選擇不參與反軍方的革命陣營，維持政治社會的穩定比打擊詐騙活動更加重要，因此容忍了這一現象。

其實詐騙行業的參與者不僅侷限於當地的華人，也包括其他民族的成員。這種跨族群參與表明了詐騙行業的全面性，其影響已經深入當地社會的各個層面。非華人群體對中文詐騙一詞的熟悉，進一步凸顯了這一現象在當地的普及程度。

另外，根據媒體報導，一些涉及詐騙的華人也擁有中國國籍，其實在中緬邊境擁有中國國籍的緬北華人是一件很常見的事情。筆者在緬北木姐或是佤邦等地認識的朋友都擁有中國國籍，那麼他們如何獲取到中國身份證呢？據筆者所知，有些人雖然在緬甸境內長大，但因為在中國境內出生，自然就擁有中國國籍。

當然，中國與緬甸都不承認雙重國籍，這些擁有中國國籍和緬甸國籍的人通常都會隱瞞自己雙重國籍的身份。此外，緬北有錢有勢的華人即使沒有在中國出生，也可以通過賄賂中方官員的手段而獲取到中國身份證。

殺頭的生意有人做，賠本的買賣無人做

許多華人涉足詐騙行業的原因之一是追求優渥的薪資報酬。

由於華人普遍缺乏宗教信仰，許多決定都是以利益為導向，對道德觀感相對忽視。在華人社會中有錢才是王道，正所謂「有錢能使鬼推磨」，當你有錢的時候，在華人社會什麼事情都會變得特別容易，但對於賺錢的手段則不太關心其是否正當。如果一個人沒有錢，很難在社會中受到尊重，即使你是一位國際知名的學者專家，在緬北的華人也不會得到過多的關注。換句話說，許多華人讀書的目的並非在於理解世界的真理，而是為了獲得一份高薪的工作，以此作為賺錢的手段。

緬北華人社會只看兩樣東西，「錢」和「權」。據我的朋友所言，從事詐騙行業在社會上已不再被視為不齒之事，一些人甚至以此行業為榮，享受奢侈的生活。

緬甸經濟情況惡劣，物價上漲很嚴重，普通工作的薪資無法應付日常開銷。根據當地的朋友所言：「詐騙行業提供了就業機會，讓很多人能夠在老家蓋新房，過上體面的生活。然而，同時也造成了很多家庭的支離破碎，儲蓄被騙光以至於使他們的生活陷入困頓，詐騙救了一家人卻也害了一家人，也不能說它是個不道德的行業，更何況那些上當受騙的人都是渴望不勞而獲的人。」