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2023/11/13,
教育

香港放寬「海外人才」子女可入讀公校

香港放寬「海外人才」子女可入讀公校
Photo Credit: GettyImages

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在香港當局吸引人才來港的措施下，今年前9個月，逾4萬名海外人才的未成年子女獲准入讀公校，填補了部分因移民而流失的學生人數。

（中央社）據報導，在香港當局吸引人才來港的措施下，今年前9個月，逾4萬名海外人才的未成年子女獲准入讀公校，填補了部分因移民而流失的學生人數。

《明報》今天（13日）在報導中引述入境事務處方面指出，目前經各類人才入境計畫來港的人，可帶配偶及子女來港，並獲准入讀公校。

入境處提供的數字顯示，今年前9個月，這些海外人才申請一同來港居住的未成年子女約有7萬人，有超過4萬人獲准入讀公校。

港府在吸引人才方面的措施有「高端人才計畫」、「優秀人才入境計畫」和「輸入內地人才計畫」等，各有特定對象和要求條件。迄今為止，相信大部分人才來自中國大陸。

2019年香港爆發「反送中」運動後，本地出現移民潮，有報導估計，近3年來，本地因移民而流失了6萬8000名中小學生。

報導指出，截至去年9月，香港約共有80萬名的幼兒園、小學及中學學生。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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