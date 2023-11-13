開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/13,
運動

王柏融離開火腿隊結束5年旅日生涯，台鋼雄鷹隊有優先議約權，領隊盼成第6塊拼圖

王柏融離開火腿隊結束5年旅日生涯，台鋼雄鷹隊有優先議約權，領隊盼成第6塊拼圖
圖為旅日台灣好手王柏融。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

30歲的旅日台灣好手王柏融確定離開日職北海道日本火腿鬥士隊，中職新球隊台鋼雄鷹隊取得王柏融的優先議約權，王柏融所屬經紀公司經紀人陳德倫證實王柏融離開火腿隊，表示下一步是否返台，「都持開放態度」。雄鷹隊領隊劉東洋接受《中央社》記者訪問時表示，有聽到王柏融離隊的訊息，這段時間也有跟經紀公司保持聯絡，有掌握王柏融的情況，但接下來還是要等火腿隊正式程序走完。

王柏融離開火腿隊結束5年旅日生涯 是否返台態度開放

（中央社）旅日台灣好手王柏融今（13）日發文表示，決定離開日本這片土地，尋求下一個棒球生涯的契機，正式宣布離開火腿隊，至於下一步動向經紀人陳德倫表示，「持開放態度」。

30歲的台灣好手王柏融2018年底與日職北海道日本火腿鬥士隊簽下3年、去（2022）年獲得1年續約 但表現不如預期，今年從育成球員合約出發，7月底轉正式球員。

王柏融本季在二軍總計56場出賽，敲出38支安打、7發全壘打，打擊率2成18，一軍出賽20場，敲出10支安打包括1發全壘打，打擊率2成38。

王柏融今日發文表示，在球季結束後，持續與球團保持著密切聯繫，共同探討著未來的可能性，這段時間裡曾經反覆思考過自己的選擇，也與家人進行了深入交談，「最終，我決定了離開日本這片土地，尋求下一個棒球生涯的契機」。

王柏融也提到，這並非一個輕率的決定，而是經過了長時間的討論和思考，相信每一個決定都會引領他，走向更遠大的夢想，而也感激球團對自己所做選擇的理解和尊重。

王柏融寫到，在這幾年離鄉背井中學到了太多，也收穫了許多珍貴的經驗，期待著新的挑戰，將帶著感恩的心情，勇敢地迎接未來。

王柏融所屬經紀公司經紀人陳德倫證實王柏融離開火腿隊，表示「球季結束後跟火腿隊都還是有很多聯絡，討論未來可能性，但現在王柏融做出決定，就是會離開火腿」。而下一步是否返台，「都持開放態度，台鋼雄鷹也有他的議約權」。

台鋼雄鷹誠意爭取王柏融，領隊盼成第6塊拼圖

（中央社）王柏融確定離開日職火腿隊，中職台鋼雄鷹隊握有優先議約權，雄鷹隊領隊劉東洋表示會展現誠意，加上擴編選秀從5隊選得球員，王柏融預期是第6塊拼圖，且是最重要的一塊。

30歲的旅日台灣好手王柏融確定離開日職北海道日本火腿鬥士隊，中職新球隊台鋼雄鷹隊取得王柏融的優先議約權，王柏融所屬經紀公司經紀人陳德倫證實王柏融離開火腿隊，表示下一步是否返台，「都持開放態度」。
雄鷹隊領隊劉東洋接受《中央社》記者訪問時表示，有聽到王柏融離隊的訊息，這段時間也有跟經紀公司保持聯絡，有掌握王柏融的情況，但接下來還是要等火腿隊正式程序走完。

台鋼雄鷹是中職第6隊，今年二軍出發、拿下二軍總冠軍，明（2024）年將於中職一軍亮相，劉東洋表示，季後球隊還有補強程序，包括擴編選秀會從5隊選進的球員，「王柏融有可能是第6塊拼圖，也是最重要的一塊」。

劉東洋表示，雄鷹隊球團會展現誠意、積極爭取王柏融加入，如果王柏融可以順利加入，與先前交易加盟的藍寅倫、王溢正等人，相信會替球隊帶來化學效應，這也是當初雄鷹隊球團決定與樂天桃猿隊交易所期待看到的部分。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。