王柏融離開火腿隊結束5年旅日生涯，台鋼雄鷹隊有優先議約權，領隊盼成第6塊拼圖

王柏融離開火腿隊結束5年旅日生涯 是否返台態度開放

（中央社）旅日台灣好手王柏融今（13）日發文表示，決定離開日本這片土地，尋求下一個棒球生涯的契機，正式宣布離開火腿隊，至於下一步動向經紀人陳德倫表示，「持開放態度」。

30歲的台灣好手王柏融2018年底與日職北海道日本火腿鬥士隊簽下3年、去（2022）年獲得1年續約 但表現不如預期，今年從育成球員合約出發，7月底轉正式球員。

王柏融本季在二軍總計56場出賽，敲出38支安打、7發全壘打，打擊率2成18，一軍出賽20場，敲出10支安打包括1發全壘打，打擊率2成38。

王柏融今日發文表示，在球季結束後，持續與球團保持著密切聯繫，共同探討著未來的可能性，這段時間裡曾經反覆思考過自己的選擇，也與家人進行了深入交談，「最終，我決定了離開日本這片土地，尋求下一個棒球生涯的契機」。

王柏融也提到，這並非一個輕率的決定，而是經過了長時間的討論和思考，相信每一個決定都會引領他，走向更遠大的夢想，而也感激球團對自己所做選擇的理解和尊重。

王柏融寫到，在這幾年離鄉背井中學到了太多，也收穫了許多珍貴的經驗，期待著新的挑戰，將帶著感恩的心情，勇敢地迎接未來。

王柏融所屬經紀公司經紀人陳德倫證實王柏融離開火腿隊，表示「球季結束後跟火腿隊都還是有很多聯絡，討論未來可能性，但現在王柏融做出決定，就是會離開火腿」。而下一步是否返台，「都持開放態度，台鋼雄鷹也有他的議約權」。

台鋼雄鷹誠意爭取王柏融，領隊盼成第6塊拼圖

（中央社）王柏融確定離開日職火腿隊，中職台鋼雄鷹隊握有優先議約權，雄鷹隊領隊劉東洋表示會展現誠意，加上擴編選秀從5隊選得球員，王柏融預期是第6塊拼圖，且是最重要的一塊。

30歲的旅日台灣好手王柏融確定離開日職北海道日本火腿鬥士隊，中職新球隊台鋼雄鷹隊取得王柏融的優先議約權，王柏融所屬經紀公司經紀人陳德倫證實王柏融離開火腿隊，表示下一步是否返台，「都持開放態度」。

雄鷹隊領隊劉東洋接受《中央社》記者訪問時表示，有聽到王柏融離隊的訊息，這段時間也有跟經紀公司保持聯絡，有掌握王柏融的情況，但接下來還是要等火腿隊正式程序走完。

台鋼雄鷹是中職第6隊，今年二軍出發、拿下二軍總冠軍，明（2024）年將於中職一軍亮相，劉東洋表示，季後球隊還有補強程序，包括擴編選秀會從5隊選進的球員，「王柏融有可能是第6塊拼圖，也是最重要的一塊」。

劉東洋表示，雄鷹隊球團會展現誠意、積極爭取王柏融加入，如果王柏融可以順利加入，與先前交易加盟的藍寅倫、王溢正等人，相信會替球隊帶來化學效應，這也是當初雄鷹隊球團決定與樂天桃猿隊交易所期待看到的部分。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航