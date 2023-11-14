「黃牛條款」新罰則最多可開罰50倍，是否能規範高價轉賣票券行為？
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根據新的「黃牛條款」指的是，只要你將藝文票券以超過定價或是票面價額的金額賣出，就可能按照票券的面額或是定價開罰其十倍至五十倍的罰鍰，此外，假如你透過外掛程式或是機器人來搶票的話，也可能面臨牢獄之災。
相信大家每次在搶演唱會門票時都是用盡全力地在搶，但常常會因為人數太多而搶不到票，結果事後在網路上發現一大堆的黃牛在高價轉售搶來的門票。
這樣的情況真的是讓人非常生氣，甚至最近新聞還有提到有人被假冒的黃牛詐欺，對方實際上根本就沒有任何票券，卻謊稱有票還高價賣出，結果就引來粉絲們上當受騙。
「黃牛條款」的新罰則
為了解決黃牛票這樣猖狂行為的問題，政府單位已經正式修法，並於2023年6月正式上路。
在以往，針對黃牛票的法規基本上只有《社會秩序維護法》第64條，該條提到若不是自己要使用卻去購買運輸票券或是娛樂票券，例如車票、演唱會門票等等，後續再轉售圖利的話，就有可能被開罰最高18000元的罰鍰，然而這樣的罰款卻嚇阻不了黃牛們，因此政府才針對文化創意產業發展法進行修法，增加了所謂的「黃牛條款」。
黃牛條款指的是，新增加的《文化創意產業發展法》第10之1條的內容，只要你藝文票券以超過定價或票面價額的金額賣出，就會違反規定，主管機關會依據票券的張數，按照票券的面額或是定價開罰其十倍至五十倍的罰鍰。
例如，黃牛花錢購買了一張定價3000元的演唱會門票，之後為了賺錢就以4000元賣出，假如被發現有這樣的黃牛票行為，就會被主管機關按照定價3000元去開罰十倍至五十倍的罰鍰，等於是指透過賣黃牛票賺1000元，事後被發現就至少會被開罰30000元，這樣的差距相信會讓不少想靠賣黃牛票賺錢的不肖人士退卻。
不只是賣黃牛票的行為會違法，假如你是不想自己搶票，而透過外掛程式或是機器人來搶票的話，一樣也是不行的喔，這樣作弊的行為同樣也有在《文創法》第10之1條規定中就有明確寫到，如果違反的話，最高會面臨三年的有期徒刑，甚至300萬元的罰金。
這些處罰的嚴厲程度，顯示出社會以及政府機關杜絕黃牛的決心，因為上述的行為不僅是對於市場機制以及搶票規則的破壞，更是濫用粉絲對於偶像歌手們的愛。
期待透過這樣的修法能對於黃牛做出夠大的嚇阻效果，避免大家為了能看到自己心愛歌手們的演唱會而不得不被黃牛們坐地起價，讓荷包大損失。
Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
我們想讓你知道的是
入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。