「黃牛條款」新罰則最多可開罰50倍，是否能規範高價轉賣票券行為？

相信大家每次在搶演唱會門票時都是用盡全力地在搶，但常常會因為人數太多而搶不到票，結果事後在網路上發現一大堆的黃牛在高價轉售搶來的門票。

這樣的情況真的是讓人非常生氣，甚至最近新聞還有提到有人被假冒的黃牛詐欺，對方實際上根本就沒有任何票券，卻謊稱有票還高價賣出，結果就引來粉絲們上當受騙。

「黃牛條款」的新罰則

為了解決黃牛票這樣猖狂行為的問題，政府單位已經正式修法，並於2023年6月正式上路。

在以往，針對黃牛票的法規基本上只有《社會秩序維護法》第64條，該條提到若不是自己要使用卻去購買運輸票券或是娛樂票券，例如車票、演唱會門票等等，後續再轉售圖利的話，就有可能被開罰最高18000元的罰鍰，然而這樣的罰款卻嚇阻不了黃牛們，因此政府才針對文化創意產業發展法進行修法，增加了所謂的「黃牛條款」。

黃牛條款指的是，新增加的《文化創意產業發展法》第10之1條的內容，只要你藝文票券以超過定價或票面價額的金額賣出，就會違反規定，主管機關會依據票券的張數，按照票券的面額或是定價開罰其十倍至五十倍的罰鍰。

例如，黃牛花錢購買了一張定價3000元的演唱會門票，之後為了賺錢就以4000元賣出，假如被發現有這樣的黃牛票行為，就會被主管機關按照定價3000元去開罰十倍至五十倍的罰鍰，等於是指透過賣黃牛票賺1000元，事後被發現就至少會被開罰30000元，這樣的差距相信會讓不少想靠賣黃牛票賺錢的不肖人士退卻。

不只是賣黃牛票的行為會違法，假如你是不想自己搶票，而透過外掛程式或是機器人來搶票的話，一樣也是不行的喔，這樣作弊的行為同樣也有在《文創法》第10之1條規定中就有明確寫到，如果違反的話，最高會面臨三年的有期徒刑，甚至300萬元的罰金。

這些處罰的嚴厲程度，顯示出社會以及政府機關杜絕黃牛的決心，因為上述的行為不僅是對於市場機制以及搶票規則的破壞，更是濫用粉絲對於偶像歌手們的愛。

期待透過這樣的修法能對於黃牛做出夠大的嚇阻效果，避免大家為了能看到自己心愛歌手們的演唱會而不得不被黃牛們坐地起價，讓荷包大損失。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航