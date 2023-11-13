桑、君、醬——常常聽到的日本稱呼有什麼不同？
我們想讓你知道的是
日文中「呼び捨て」的說法，意思是叫別人的名字時沒有加上「さん」一類的稱呼，除非對象是家人或非常熟的密友，一般日本人都不接受「呼び捨て」，會覺得很沒有禮貌，不被尊重。日本人大多對小朋友或比自己年輕很多的人會用上「くん（君）」或「ちゃん（醬）」去表達可愛親切之感，但近年在日本學校提倡老師對學生要用「さん」這個更正式的稱呼。
我們大部分人都以遊客身分去日本，大家都是不懂日文或學過一點。當語言不通的時間，我們會從對方的神情、動作、語氣去判斷一個人是否友善，而日本人自身，其實非常講究說話時的用語是否用得恰當和禮貌。就算面對不懂日文的遊客，他們仍然不會鬆懈，這也是為什麼很多人努力學日文，去到日本還是聽不懂服務業人士在說什麼……
那些想起便令人頭痛的叮嚀語、敬語、謙讓語也就不要在這𥚃多提了，複雜冗長到其實很多日本人都末能駕馭，而常常在日劇、動漫或去到日本時看到、聽到對人的「稱呼」，應該能比較親切易明。
「さん、様、殿」日文中的先生、小姐
在華文地區我們有禮貌地稱呼別人會用上「先生、小姐」；在日文中和「先生、小姐」一樣意思的有「さん、様、殿」這三種說法。「さん（音：san）」是平時最常聽到的，因為本身沒有漢字，曾看過有些地方會寫「桑」去表達。日本人稱呼別人，除了家人或很熟的平輩友人，都會加上「さん」，反正加上了就有禮貌，萬無一失。
「様（音：sama）」是比「さん」更加有禮貌的尊稱，是一般在正式場合、職場，對客人或身分尊貴的人的稱呼。有時訂了餐廳，講究的日本人會用手寫方式，將客人的姓加上「様」放在預訂的枱面上。
「殿（音：tono）」是比較少見的，筆者也是最近才開始留意，原因是早前產子留院期間，每天送來的膳食上寫著「殿」而非「様」，然後今早看到有關德川家康的大河劇中，家臣稱德川家康也是用「殿」。問了Sato先生才知道，「殿」雖然也是尊稱，但使用時對方的身分和自己比較對等，所以對客人不會用「殿」，一定是「様」。另外日本的書信一般會寫「様」，但市政府的來信大多數用「殿」。
「先生、 先輩」好用推介
「先生（音：sensei）」在筆者眼中是有如「救世主」一般偉大的存在。中國有百家姓，日本每每都能看到從未見過的姓氏，剛剛上網查了，原來日本姓氏多達四萬個……除了常見的佐藤、田中、木村一類，真的是會記死人。如何不失尷尬而有禮貌地稱呼忘記了對方姓氏的日本人，「先生」便可以幫上大忙。除了學校的老師外，很多的專業人士，包括醫生、律師、會計師、議員、藝術家等等，簡單來說就是身分上或知識上值得敬佩的人，都可以稱為「先生」。
「先輩（音：senpai）」和「先生」一樣可以不跟姓氏去單獨使用，一般用於學校或職場，比你早入學入職的就是「先輩」，或是在同一個學堂學過東西的都可以，反正就是努力去抓緊和對方一丁點的聯繫，能親切地叫上一聲「先輩」去拉近關係，就很完美。
日本人忌直呼名字
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【動畫】走出情緒的迷宮：練習自我覺察，認識情緒宇宙
我們想讓你知道的是
衛生福利部製作《走出情緒的迷宮》動畫短片，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，學習「自我覺察」與「認識情緒」的人生課題。
你覺得，一輩子和你相處最久的人是父母、手足、孩子，還是你的伴侶？其實，以上都不是正確答案，真正與你朝夕相處的人是「自己」──隱藏在心底、對外界一切刺激做出真實情感反應的那個你。
在成長歷程中，無論是天真純粹的孩提時代、還是叛逆的青少年時期，我們常常被教育要「控制」或「管理」自己的情緒；但是，如果沒能學會正確的覺察、辨識，接納自己情緒，則可能因為長期的忽略或壓抑，對身心造成負面影響而不自知，甚至影響到家庭關係、人格養成等面向。所以，認識情緒與自我覺察絕對是人生中的重要課題。
為了讓大家進一步認識「情緒」的樣貌，衛生福利部精心製作了一支動畫短片《走出情緒的迷宮》，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，然後好好地述說自己的感受，創造彼此溝通、理解的機會。
寬容才能理解彼此：給自己和他人一個機會
除了正確的覺察情緒，更重要的是如何梳理它們。對外，我們可以站在他人的立場思考、試著設想對方的感受，給予彼此寬容的空間。敞開心胸傾聽、創造相互理解的機會，並透過接納情緒，拉近彼此的關係；對內，我們也要學習和情緒共處，不需要勉強自己轉換心情，也不需要刻意停止感覺，只要告訴自己「不要急著擺脫和抑制情緒，它會慢慢過去；就算明天醒來沒有變好也沒關係，它會慢慢過去。」
情緒是生活經驗的一部分，它反應出我們的內在狀態和對外部環境的真實反應，所以學習感受情緒、梳理情緒、傾聽對方，就能從中獲得深刻的自我認識和成長。在面對其他更加複雜的人生挑戰時，一次次的覺察經驗也會讓我們能更坦然地張開雙手，擁抱每一次的成長與挫折，活出更好的自己。
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