漫威影業票房再遭重創，《驚奇隊長2》北美首週末不到5000萬美元寫下系列最差成績
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《驚奇隊長2》首週末北美僅開出4700萬美元的票房，除了大幅度偏移於預測之外，也成為漫威宇宙歷史上最糟糕的首映票房。票房專家就指出「這是漫威票房史無前例的崩潰」。接下來漫威推出來的作品，票房如何當然也攸關超級英雄電影的命脈，甚至牽動好萊塢電影產業的走向。
漫威影業的《驚奇隊長2》於11月8日在全球各地盛大上映，而在口碑不佳的狀況下，連帶影響了票房走向，首週末北美僅開出4700萬美元的票房，成為漫威宇宙歷史上最糟糕的首映票房。而除了北美之外的國際市場，也只入帳了4150萬美元，總計首週末8850萬美元，票房慘淡。
漫威電影宇宙第五階段今（2023）年度的壓軸作《驚奇隊長2》，由曾以《不存在的房間》拿下奧斯卡影后的女星布麗拉森（Brie Larson）扛起票房重任，而除了布麗拉森與漫威影業的招牌之外，《驚奇隊長2》主打的「全女性」也是此次的亮點。
《驚奇隊長2》由美國新銳導演妮亞達科斯塔（Nia DaCosta）執導，妮亞達科斯塔以首部長片《橫越生死線》打進眾人眼前，而後執導的心理驚悚之作《糖果人》也獲得不錯的表現，此次為首度執導漫威電影，除了執導《驚奇隊長2》之外，也同時擔綱編劇。
編劇除了妮亞達科斯塔之外，也有與漫威影集《洛基》的編劇艾莉莎卡拉席克（Elissa Karasik），以及《汪達幻視》編劇梅根麥克當奈爾（Megan McDonnell），三名女性共創此次的故事劇本。
編導之外，幕後主創團隊的女性，還有曾以《驚奇少女》入圍艾美獎配樂的蘿拉卡普曼（Laura Karpman）、曾為《糖果人》美術設計的卡拉布羅爾（Cara Brower）、曾為《駭客任務：復活》的服裝設計琳西皮伍（Lindsay Pugh）。
從主創到故事內容，《驚奇隊長2》皆是打著「女力」的作品，無奈在當代影壇的浪潮下，斥資鉅額的電影，票房仍舊慘遭滑鐵盧。
原先，《驚奇隊長2》在北美的首週末票房落點預測大約落在7500萬美元至8000萬美元區間，不過由於口碑不佳，以及此前美國演員工會仍在罷工，演員群無法參與宣傳的影響之下，落點預測不斷下修至6000萬美元至6500萬美元之間。
最終，根據《Box Office Mojo》的數字指出，《驚奇隊長2》首週末北美僅開出4700萬美元的票房，除了大幅度偏移於預測之外，也成為漫威宇宙歷史上最糟糕的首映票房。
在漫威電影宇宙的系列中，另有兩部片子的北美首週末票房低於6000萬美元，其一為2008年《無敵浩克》的5540萬美元，以及2015年《蟻人》的5720萬美元。
而今年在《驚奇隊長2》之前上映的兩部漫威電影，《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》的首週末有1.06億美元；《星際異攻隊3》則有1.18億美元，成績皆遠超《驚奇隊長2》。
離開北美地區，《驚奇隊長2》的票房在國際上也未達預期，在51個地區的票房僅入帳了4150萬美元，總計首週末8850萬美元，票房慘淡。而據傳迪士尼原先希望《驚奇隊長2》在首週末的全球票房為1.4億美元，顯然地，最終成績離此數字有相當大的距離，而且對一部耗資2.2億美元製作，並以1億美元行銷宣傳的作品而言，未來能否回收成本也是疑問。
根據《綜藝報》指出，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）表示：「這是漫威票房史無前例的崩潰，美國演員工會的罷工損害了這部電影的行銷，但這並不是這些數字的原因。」
大衛格羅斯進一步說：「自疫情爆發以來，超級英雄電影一直在串流同時播放缺乏想像力和糟糕的電影。」
而以《驚奇隊長2》目前的口碑來看，在知名電影網站IMDb僅有6.2分，爛番茄評分則是62％的新鮮度以及84%的觀眾評分，而CinemaScore則是B，分數相對較低。
從口碑及票房而言，對於漫威電影以及《驚奇隊長》的系列都是不進反退，2019年上映的《驚奇隊長》，當時首週末在北美就進帳了1.53億美元的票房，最終北美獲得4.26億美元，全球累計則是驚人的11.31億美元。目前看來，《驚奇隊長2》已經無法達成此票房數字。
《驚奇隊長2》之後，漫威影業將在大銀幕推出《刀鋒戰士》、《死侍3》、《美國隊長4：新世界秩序》、《雷霆特攻隊》等片，票房如何當然也攸關超級英雄電影的命脈，甚至牽動好萊塢電影產業的走向。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。