漫威影業票房再遭重創，《驚奇隊長2》北美首週末不到5000萬美元寫下系列最差成績

漫威影業的《驚奇隊長2》於11月8日在全球各地盛大上映，而在口碑不佳的狀況下，連帶影響了票房走向，首週末北美僅開出4700萬美元的票房，成為漫威宇宙歷史上最糟糕的首映票房。而除了北美之外的國際市場，也只入帳了4150萬美元，總計首週末8850萬美元，票房慘淡。

Photo Credit: 漫威影業 《驚奇隊長2》劇照

漫威電影宇宙第五階段今（2023）年度的壓軸作《驚奇隊長2》，由曾以《不存在的房間》拿下奧斯卡影后的女星布麗拉森（Brie Larson）扛起票房重任，而除了布麗拉森與漫威影業的招牌之外，《驚奇隊長2》主打的「全女性」也是此次的亮點。

《驚奇隊長2》由美國新銳導演妮亞達科斯塔（Nia DaCosta）執導，妮亞達科斯塔以首部長片《橫越生死線》打進眾人眼前，而後執導的心理驚悚之作《糖果人》也獲得不錯的表現，此次為首度執導漫威電影，除了執導《驚奇隊長2》之外，也同時擔綱編劇。

編劇除了妮亞達科斯塔之外，也有與漫威影集《洛基》的編劇艾莉莎卡拉席克（Elissa Karasik），以及《汪達幻視》編劇梅根麥克當奈爾（Megan McDonnell），三名女性共創此次的故事劇本。

編導之外，幕後主創團隊的女性，還有曾以《驚奇少女》入圍艾美獎配樂的蘿拉卡普曼（Laura Karpman）、曾為《糖果人》美術設計的卡拉布羅爾（Cara Brower）、曾為《駭客任務：復活》的服裝設計琳西皮伍（Lindsay Pugh）。

從主創到故事內容，《驚奇隊長2》皆是打著「女力」的作品，無奈在當代影壇的浪潮下，斥資鉅額的電影，票房仍舊慘遭滑鐵盧。

Photo Credit: 漫威影業

原先，《驚奇隊長2》在北美的首週末票房落點預測大約落在7500萬美元至8000萬美元區間，不過由於口碑不佳，以及此前美國演員工會仍在罷工，演員群無法參與宣傳的影響之下，落點預測不斷下修至6000萬美元至6500萬美元之間。

最終，根據《Box Office Mojo》的數字指出，《驚奇隊長2》首週末北美僅開出4700萬美元的票房，除了大幅度偏移於預測之外，也成為漫威宇宙歷史上最糟糕的首映票房。

在漫威電影宇宙的系列中，另有兩部片子的北美首週末票房低於6000萬美元，其一為2008年《無敵浩克》的5540萬美元，以及2015年 《蟻人》的5720萬美元。

而今年在《驚奇隊長2》之前上映的兩部漫威電影，《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》的首週末有1.06億美元；《星際異攻隊3》則有 1.18億美元，成績皆遠超 《驚奇隊長2》。

離開北美地區，《驚奇隊長2》的票房在國際上也未達預期，在51個地區的票房僅入帳了4150萬美元，總計首週末8850萬美元，票房慘淡。而據傳迪士尼原先希望《驚奇隊長2》在首週末的全球票房為1.4億美元，顯然地，最終成績離此數字有相當大的距離，而且對一部耗資2.2億美元製作，並以1億美元行銷宣傳的作品而言，未來能否回收成本也是疑問。

根據《綜藝報》指出，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）表示：「這是漫威票房史無前例的崩潰，美國演員工會的罷工損害了這部電影的行銷，但這並不是這些數字的原因。」

大衛格羅斯進一步說：「自疫情爆發以來，超級英雄電影一直在串流同時播放缺乏想像力和糟糕的電影。」

而以《驚奇隊長2》目前的口碑來看，在知名電影網站IMDb僅有6.2分，爛番茄評分則是62％的新鮮度以及84%的觀眾評分，而 CinemaScore則是B ，分數相對較低。

從口碑及票房而言，對於漫威電影以及《驚奇隊長》的系列都是不進反退，2019年上映的《驚奇隊長》，當時首週末在北美就進帳了1.53億美元的票房，最終北美獲得4.26億美元，全球累計則是驚人的11.31億美元。目前看來，《驚奇隊長2》已經無法達成此票房數字。

《驚奇隊長2》之後，漫威影業將在大銀幕推出《刀鋒戰士》、《死侍3》、《美國隊長4：新世界秩序》、《雷霆特攻隊》等片，票房如何當然也攸關超級英雄電影的命脈，甚至牽動好萊塢電影產業的走向。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航