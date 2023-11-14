開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/14,
歷史

《發現峇峇娘惹》：為何新加坡建國總理李光耀，會要求別叫他「峇峇娘惹」？

《發現峇峇娘惹》：為何新加坡建國總理李光耀，會要求別叫他「峇峇娘惹」？
1970年的李光耀和夫人柯玉芝。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

1965年，新加坡脫離馬來西亞獨立後不久，時任總理李光耀曾在新加坡國會上清楚拒絕自己被稱為「峇峇娘惹」，背後的原因與新加坡複雜的族群關係有關。《發現峇峇娘惹》作者太田泰彥認為，李光耀的真意是避免敏感的族群問題，以維持社會穩定。

文：太田泰彥

政治性考量

新加坡的建國之父李光耀，其實是一位峇峇娘惹人，但他卻刻意避免被這麼稱呼。

這是基於政治性的考量。李光耀作為政治領袖開始嶄露頭角的時刻，是二十世紀中葉的1950年代，也就是新加坡和馬來西亞等地還是英國殖民地的時代。

當時，有一群上流階級的華人幫助了殖民這些地區的英國人，並且在英國東印度公司的保護下過著優雅的生活，這些人就是峇峇娘惹。

雖然李光耀事實上出身峇峇娘惹，但是身為當事者的他卻能保持著超然的心態，並且以他獨特的覺察力，觀察這緩慢流逝的亞洲時間。我想，這兩點背後必有所關聯，這似乎也與峇峇娘惹這個在東南亞歷史上留名的族群，在該地區經常被視為異己有關。

峇峇娘惹其實是曾經幫助宗主國英國工作的「打手」。他們在英國東印度公司的管理下，推動亞洲各國的貿易網路，經營包含新加坡在內的馬來半島和印尼諸島上的橡膠及香料農場，也經營生產錫礦等種類的礦山。此外，他們還身兼人力仲介，負責招募、管理不斷從中國大陸流入的移工。

因此李光耀與其家族如果被認為是這種依附英國的精英支配階層，必定會引發極大的風波。尤其在即將脫離英國、立志獨立建國的新加坡內部，將無法得到庶民階層的支持。

創造經濟繁榮的現代新加坡，是個讓人感到光彩炫目的都市國家，市中心林立著五、六十層樓高的摩天大樓，小小的國土上滿是法拉利、藍寶堅尼在奔馳。新加坡是一個人均國民所得超越日本的「富裕國家」，在豪華的游泳池和大廳、附健身房的豪華公寓裡，隨處可見億萬富翁。

但在二十世紀中葉，李光耀作為一名政治家開始出嶄露頭角的時候，新加坡與其他東南亞國家一樣，只是一個飽受貧困和瘧疾困擾的發展中國家。如果沒有貧窮的百姓支持他，李光耀不可能實現他的夢想。這個夢想，同時也是一個宏偉的志向。也就是要在新的國家建立一個穩定的政府，「建設出東南亞最繁榮的國家」。

GettyImages-1586857568
Photo Credit: GettyImages
圖為2023年8月9日，新加坡國慶日的煙火表演。

「不要這樣叫我」

李光耀曾在新加坡國會上清楚拒絕自己被稱為「峇峇娘惹」。這是發生在1965年，也就是新加坡從馬來西亞獨立後不久的事。當時擔任首任總理的李光耀，面對在野黨女議員蕭柏齡（Shew Peck Leng）的正式質詢上所作出的回應。

蕭議員也是峇峇娘惹人。她和李光耀相反，認同自己是「融合不同族群、文化、宗教的峇峇娘惹」，並以此展望新加坡的未來。

有人認為，對新加坡這個正在起步的新國家來說，展現其多元族群的國家特色，會是一項有意義的國家戰略。因此，蕭議員質疑總理的想法，認為身為新國家門面的第一任總理李光耀，應該主動透露自己的出身背景，自稱是峇峇娘惹人才對。

但是李光耀對蕭議員的問題和建議，毫不領情。他的理由是，峇峇娘惹這個名稱具有「在這個土地出生的外國人」的含義。

的確，Peranakan在馬來語中有著「在這塊土地出生的孩子」的含意，也有人將其解釋為「雖然是在這塊土地出生，但不是真正的本地居民。是出身外國（中國）之人的後代」。

若是如此，當新建國的新加坡被定位成「峇峇娘惹之國」，總理又自稱峇峇娘惹人，就會讓人認為，這些從中國大陸來到馬來半島的華人――尤其是獲得特權的峇峇娘惹人――支配著原住民馬來人。在政治世界裡，異己無法成為統治者。這就是為什麼李光耀試圖隱瞞他的出身。

不願被提起的族群問題

李光耀在國會質詢上表達了他的觀點，也就是他認為「馬來亞人」（the people of Malaya）的族群觀更適合新加坡這個新國家。他還表示，希望自己被稱做「馬來亞人」（作者註：Great Peranakans, Fifty Remarkable Lives, 2015, Asian Civilisations Museum）。

李光耀的發言，除了轉移人民對於棘手的族群問題的注意力之外，其實也透露出李光耀的真意。也就是這些族群問題，最好能夠不再被提起。他希望不只是華人後裔，最好是馬來半島的原住民馬來族，以及印度移民的後裔也能與華人站在同一陣線上，並且讓這些人都能在選舉時支持他。雖然新加坡七成以上的人口是華人，但在整體上包括了華人、馬來人、印度人，是個族群多元的國家。

自1965年建國以來，新加坡政府就對國內的族群問題十分敏感。舉一個簡單的例子，現在新加坡有九成國民居住、由建屋發展局（Housing and Development Board，縮寫為HDB）興建的公共住宅，每一棟建築物都規定了入住者的族群分配比例。這是為了讓不同族裔的人也能在日常生活互相接觸，不讓特定的族群過度集中而做的規劃。

比方說，假設作為少數族裔的印度裔居民集中住在一個社區的話，這可能會導致印度人的政治性集結。若特定族群爆發不滿情緒，進而群起動亂，可就麻煩了。所以為了防止這種情況發生，新加坡政府所作的預防措施，便是事先將居民依族群比例加以分散。

煽動族群對立的言論也受到《煽動法令》、《維護宗教和諧法》等法律的嚴格取締。（譯註：《煽動法令》已於2022年11月1日起正式廢止）並且，由於大部分馬來人皆是穆斯林，以中東為據點的恐怖組織伊斯蘭國（Islamic State）等的恐怖份子，不無可能潛入新加坡國內，因此新加坡警察經常監視著公共住宅或清真寺。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。