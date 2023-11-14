《發現峇峇娘惹》：為何新加坡建國總理李光耀，會要求別叫他「峇峇娘惹」？

文：太田泰彥

政治性考量

新加坡的建國之父李光耀，其實是一位峇峇娘惹人，但他卻刻意避免被這麼稱呼。

這是基於政治性的考量。李光耀作為政治領袖開始嶄露頭角的時刻，是二十世紀中葉的1950年代，也就是新加坡和馬來西亞等地還是英國殖民地的時代。

當時，有一群上流階級的華人幫助了殖民這些地區的英國人，並且在英國東印度公司的保護下過著優雅的生活，這些人就是峇峇娘惹。

雖然李光耀事實上出身峇峇娘惹，但是身為當事者的他卻能保持著超然的心態，並且以他獨特的覺察力，觀察這緩慢流逝的亞洲時間。我想，這兩點背後必有所關聯，這似乎也與峇峇娘惹這個在東南亞歷史上留名的族群，在該地區經常被視為異己有關。

峇峇娘惹其實是曾經幫助宗主國英國工作的「打手」。他們在英國東印度公司的管理下，推動亞洲各國的貿易網路，經營包含新加坡在內的馬來半島和印尼諸島上的橡膠及香料農場，也經營生產錫礦等種類的礦山。此外，他們還身兼人力仲介，負責招募、管理不斷從中國大陸流入的移工。

因此李光耀與其家族如果被認為是這種依附英國的精英支配階層，必定會引發極大的風波。尤其在即將脫離英國、立志獨立建國的新加坡內部，將無法得到庶民階層的支持。

創造經濟繁榮的現代新加坡，是個讓人感到光彩炫目的都市國家，市中心林立著五、六十層樓高的摩天大樓，小小的國土上滿是法拉利、藍寶堅尼在奔馳。新加坡是一個人均國民所得超越日本的「富裕國家」，在豪華的游泳池和大廳、附健身房的豪華公寓裡，隨處可見億萬富翁。

但在二十世紀中葉，李光耀作為一名政治家開始出嶄露頭角的時候，新加坡與其他東南亞國家一樣，只是一個飽受貧困和瘧疾困擾的發展中國家。如果沒有貧窮的百姓支持他，李光耀不可能實現他的夢想。這個夢想，同時也是一個宏偉的志向。也就是要在新的國家建立一個穩定的政府，「建設出東南亞最繁榮的國家」。

Photo Credit: GettyImages 圖為2023年8月9日，新加坡國慶日的煙火表演。

「不要這樣叫我」

李光耀曾在新加坡國會上清楚拒絕自己被稱為「峇峇娘惹」。這是發生在1965年，也就是新加坡從馬來西亞獨立後不久的事。當時擔任首任總理的李光耀，面對在野黨女議員蕭柏齡（Shew Peck Leng）的正式質詢上所作出的回應。

蕭議員也是峇峇娘惹人。她和李光耀相反，認同自己是「融合不同族群、文化、宗教的峇峇娘惹」，並以此展望新加坡的未來。

有人認為，對新加坡這個正在起步的新國家來說，展現其多元族群的國家特色，會是一項有意義的國家戰略。因此，蕭議員質疑總理的想法，認為身為新國家門面的第一任總理李光耀，應該主動透露自己的出身背景，自稱是峇峇娘惹人才對。

但是李光耀對蕭議員的問題和建議，毫不領情。他的理由是，峇峇娘惹這個名稱具有「在這個土地出生的外國人」的含義。

的確，Peranakan在馬來語中有著「在這塊土地出生的孩子」的含意，也有人將其解釋為「雖然是在這塊土地出生，但不是真正的本地居民。是出身外國（中國）之人的後代」。

若是如此，當新建國的新加坡被定位成「峇峇娘惹之國」，總理又自稱峇峇娘惹人，就會讓人認為，這些從中國大陸來到馬來半島的華人――尤其是獲得特權的峇峇娘惹人――支配著原住民馬來人。在政治世界裡，異己無法成為統治者。這就是為什麼李光耀試圖隱瞞他的出身。

不願被提起的族群問題

李光耀在國會質詢上表達了他的觀點，也就是他認為「馬來亞人」（the people of Malaya）的族群觀更適合新加坡這個新國家。他還表示，希望自己被稱做「馬來亞人」（作者註：Great Peranakans, Fifty Remarkable Lives, 2015, Asian Civilisations Museum）。

李光耀的發言，除了轉移人民對於棘手的族群問題的注意力之外，其實也透露出李光耀的真意。也就是這些族群問題，最好能夠不再被提起。他希望不只是華人後裔，最好是馬來半島的原住民馬來族，以及印度移民的後裔也能與華人站在同一陣線上，並且讓這些人都能在選舉時支持他。雖然新加坡七成以上的人口是華人，但在整體上包括了華人、馬來人、印度人，是個族群多元的國家。

自1965年建國以來，新加坡政府就對國內的族群問題十分敏感。舉一個簡單的例子，現在新加坡有九成國民居住、由建屋發展局（Housing and Development Board，縮寫為HDB）興建的公共住宅，每一棟建築物都規定了入住者的族群分配比例。這是為了讓不同族裔的人也能在日常生活互相接觸，不讓特定的族群過度集中而做的規劃。

比方說，假設作為少數族裔的印度裔居民集中住在一個社區的話，這可能會導致印度人的政治性集結。若特定族群爆發不滿情緒，進而群起動亂，可就麻煩了。所以為了防止這種情況發生，新加坡政府所作的預防措施，便是事先將居民依族群比例加以分散。

煽動族群對立的言論也受到《煽動法令》、《維護宗教和諧法》等法律的嚴格取締。（譯註：《煽動法令》已於2022年11月1日起正式廢止）並且，由於大部分馬來人皆是穆斯林，以中東為據點的恐怖組織伊斯蘭國（Islamic State）等的恐怖份子，不無可能潛入新加坡國內，因此新加坡警察經常監視著公共住宅或清真寺。