台灣記趣：吃了「有毒」的果子

這次到台灣，留了二十四天（十月十三日到十一月五日），除了五個演講，就是見見朋友，到處走走，嚐嚐美食，當真是快活逍遙，但沒有甚麼是特別值得寫文章記下的；唯有一件趣事，應該寫出來，以免日後忘了便可惜。

陳祖為兄去年到敝校演講，太太同來，留了幾天，我們很快變得稔熟，相處甚歡。他得知我會到台灣後，便一早安排見面。我在台灣的第一個星期是和太太在一起的（然後她和友人到日本遊玩），祖為兄夫婦招呼了我們兩天，其中一個節目是請我們到食養山房吃午餐。這地方很特別，位於山林之中，風景優美，滿目蔥蘢；此外，吃的是無菜單料理，即不能點菜，給你甚麼便吃甚麼。那天吃了超過十道菜，都很別緻，大多是我從未吃過的；邊品嚐美食邊欣賞風景和談笑，很適合好友歡聚。

吃到一道甜品時，我留意到盤子上放了兩個形狀有趣、顏色橙豔的果子。

吃完甜品，我好奇心起，拿起果子，把玩了一會後，以為是可以吃的，便拿餐刀將其中一個切開。切開後只見種子，沒有果肉，有點出奇。這時不知誰說那可能像安石榴（pomegranate）那樣，是吃種子上的薄果肉和汁的；我見那些種子雖然黑黑黃黃不怎麼好看，但似乎有薄果肉和汁，便拿小勺子舀了一些放進口中。誰知一入口，便感到一陣強烈的苦味和辣味，然後舌頭有點麻，於是立即吐出來，臉上流露痛苦表情。同桌三人見狀大笑，說我誇張。我連連喝茶，但舌頭的麻感不散，苦辣仍留。我對祖為兄說：「不信你嚐嚐看！」在我再三慫恿下，他終於拿起小勺子舀了兩三粒「試味」；他吐得比我還快，痛苦表情和我的不相上下，方知我所言非虛。

圖片由作者提供

然後祖為兄招呼侍應過來，問她那是甚麼果子；侍應說那是牛角茄（又名「乳茄」，英文是nipplefruit，更傳神，但侍應沒有說出這名字），見我們切開試吃，便笑著說那是不能吃的，只作裝飾用。祖為兄追問：「那有沒有毒？」侍應遲疑，好像不知道該怎樣回答；這時祖為兄立即手按額頭，皺起眉，帶有感情地說：「哎，有點頭暈！」我們見他那麼「有戲」，都笑得人仰馬翻；侍應見到我們的反應，便知道他沒事，於是也笑了。

我後來查過，此果真的有毒，但毒性不強，淺啖幾粒種子，沒事的。

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原標題為「台灣記趣」，原文可見於此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin