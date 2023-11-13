藍白合不合？柯文哲：這1、2天要解決，馬英九：對侯友宜有信心才提全民調

柯文哲：藍白總統人選仍有爭執 ，時間不多這1、2天要解決

（中央社）關於「藍白合」，民眾黨總統參選人柯文哲今（13）天說，合作目標是勝選達到政黨輪替，「藍白合」在和諧方面沒什麼問題，除總統選舉還有點爭執，目前時間剩不多，這1、2天要解決。

柯文哲上午參拜竹山紫南宮，紫南宮主委莊秋安等人接待。柯文哲接受媒體聯訪表示，除總統選舉還有點爭執，其他如政策綱領、「七大主張」等多數議題國民黨也同意，至於區域立委選舉有衝突不多，大部分可互相合作，政黨票就各自努力，選舉後國會、行政部門合作也沒問題，「藍白合」在和諧方面應沒什麼問題。

柯文哲表示，時間剩下不多，最後還是要做決策，因有6成以上民意期望政黨輪替才會討論「藍白合」，否則理論上選舉應是政黨各自努力，政黨各有主體性，國民黨、民眾黨在各層面合作沒問題，半年前提出聯合政府概念，因為下屆國會3黨不過半機會很高。

柯文哲說，為因應台灣有一天脫離藍綠兩極對抗局面，政府運作模式要有新想法，半年前他們提出聯合政府概念，這一連串鋪排在聯合政府相關合作大部分沒問題、大家都有共識，今天只差在「總統參選人組合」問題，民眾黨合作目標是贏得選舉達到政黨輪替。

柯文哲表示，但他有時候看國民黨戰略目標只有贏得初選，不管接下來的總統大選成敗如何，因此，前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜及其他國民黨大老也清楚「贏得大選」才是最重要，因此才有相關呼籲。

柯文哲說，民眾黨主張公開、透明，前幾次會面被曝光，反而對民眾黨是傷害，變得好像在搞密室政治、分贓政治，因此，下次若再與國民黨主席朱立倫見面，他希望公開、透明讓媒體都知道，他也會邀馬英九來當見證人，讓會議具有公信力。

柯文哲也表示，重點在於用什麼方法贏得總統大選，而這方法一定要讓大家信服，而不是黨裡面只有幾人同意，應是大多數台灣人民信服的方法；柯文哲也認為剩下時間不多，「這1、2天要解決」。

馬英九提全民調惹議，馬辦：黨內有人對侯友宜沒信心

（中央社）前總統馬英九拋藍白合比全民調，引發黨內質疑。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，馬英九提全民調作為藍白整合的依據，是對國民黨總統參選人侯友宜有絕對的信心，不知道為何有些黨內人士沒有信心。

藍白整合進入政黨協商階段，前總統馬英九與前高雄市長韓國瑜日前表態支持全民調，投下震撼彈，也讓外界關注藍營內部是否遭裂解。

前國民黨秘書長李乾龍12日表示，前立法院長王金平告訴他，馬英九的建議恐怕應更深思熟慮，南部反彈不小；王金平也要特別提醒侯友宜，全民調這件事一定要謹慎思考。

馬英九基金會執行長蕭旭岑今天受訪表示，根據媒體網路民調顯示，支持藍白合採全民調比例是84%，這是主流民意，馬英九提出全民調作為藍白整合的依據，是因為對侯友宜有絕對的信心，相信侯友宜絕對會勝出，不知道為何有些黨內人士沒有信心。

蕭旭岑指出，馬英九之所以提出全民調的建議，是要讓中間選民能夠信服，不能夠一直處在同溫層。太多民調顯示藍白不合，根本不會贏，而藍白內耗互鬥，也會拖垮國民黨的立委選情。

蕭旭岑表示，要鄭重向黨內喊話，大家要認清現實，這時候主張藍白分不要合，就是在支持民進黨總統參選人賴清德，這時候主張國民黨自己選可以贏，就是在暗助賴清德。

蕭旭岑指出，馬英九的立場從未改變，馬英九跟韓國瑜都認為要用最短時間、用一般人都懂的模式，也是最沒有爭議的方式進行藍白整合，那就是全民調，這也是國民黨行之有年，包含民進黨跟其他政黨都採用的初選方式。馬英九表達自己的意見，如果黨中央有其他的想法，也予以尊重。

媒體詢問，民眾黨總統參選人柯文哲表示如果下次跟國民黨主席朱立倫見面，希望馬英九能當見證人。蕭旭岑表示，如果朱立倫也同意，基於要促成藍白合下架民進黨，馬英九願意配合。

馬英九願見證藍白合，趙少康籲不要被柯文哲利用

（中央社）前總統馬英九呼應民眾黨總統參選人柯文哲，指願意當藍白合見證人。中廣董事長趙少康今天說，柯文哲先前抓著鴻海創辦人郭台銘，現在改抓更大咖的馬英九，「君子可欺之以方，馬英九是個老實人，要小心不要被柯文哲利用」。

藍白整合進入政黨協商階段，馬英九與前高雄市長韓國瑜日前表態支持全民調，投下震撼彈，也讓外界關注藍營內部是否遭裂解。

媒體報導，柯文哲今天說，下次如果跟國民黨主席朱立倫見面，希望邀馬英九當見證人。馬英九基金會執行長蕭旭岑說，如果朱立倫接受也同意，基於下架民進黨、藍白儘速整合的目標，馬英九願意配合。

趙少康今天與蓋洛普市場調查股份有限公司總經理吳立嫣等人共同舉行「藍白合如果採全民調方式必須注意的重點」記者會，會後接受媒體聯訪對此表示，只要公正無私都好，只怕每個人都說不在乎職位，心理想的卻都是那位子。

趙少康表示，馬英九要注意，不要讓人覺得他好像跟柯文哲變同一國、一起對抗國民黨，這樣基層會反彈。而柯文哲之前抓著鴻海創辦人郭台銘，現在改抓著更大咖的馬英九，「馬英九要小心，君子可欺之以方，馬英九是個老實人，要小心不要被柯文哲利用」。

另外，針對馬英九辦公室說不幫德國模式背書，被解讀是在壓迫朱立倫與侯友宜。趙少康說，馬英九是求好心切，認為拖到現在乾脆用全民調，但現在還沒到最後，「狹路相逢勇者勝」，到最後看誰會讓步。