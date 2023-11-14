X平台刪除新聞連結標題，學者憂新聞點擊率降低恐助長假新聞傳播

文：萬巧蓉

X平台（前身為Twitter）的使用者近幾週會發現，來自新聞網站的貼文變得不顯眼，原因是新聞標題都被隱形了。

今年十月，馬斯克修改了X平台上的第三方網站連結顯示方式，如今媒體或大眾分享新聞連結時，只會出現帶有小浮水印的圖片，使用者無從得知此連結的文章主題。

過去，新聞標題的敘述是讀者願意點擊的重點，X平台的新格式恐怕會打擊殘存在社群媒體上的新聞流量，也會讓使用者難以分享、擴散新聞連結。

取消新聞連結標題，馬斯克：美感大大提升

據馬斯克的說法，讓新聞標題消失，是為了「大大提升（頁面的）美感」。

不過，卡迪夫大學（Cardiff University）新聞學教授Karin Wahl-Jorgensen認為，馬斯克不純粹因審美而改造頁面樣式，他表示，此次針對標題顯示的改變，讓使用者無法得知連結的相關內容，恐嚴重降低X平台上的新聞點擊率，或許是馬斯克在嘗試破壞新聞機構的平台影響力，「可視為他欲使新聞媒體更難以使用X平台的一種行動。」

對於X平台的顯示方式改變，新聞媒體迅速展開應變行為。尼曼新聞實驗室（Nieman Lab）創辦人Josh Benton建立新系統，使其在X平台平台發布的新聞連結能同時顯示標題、副標題與主圖片。

ICYMI, I wrote about how (possible!) new competition in the search market might affect the news industry.https://t.co/Hpu60YtWe3 pic.twitter.com/jjBN3mNLQb — Joshua Benton (@jbenton) October 5, 2023

許多記者與編輯則採用多樣的社群視覺呈現方式，像是將標題或關鍵字放上圖片、使用文章截圖等。

"The hardest-hit group? Local shows covering a single team."https://t.co/5B6UgJzSO2 pic.twitter.com/D4fINdEePD — Laura Hazard Owen (@laurahazardowen) October 5, 2023

此外，新聞從業人員還發現X平台還有個漏洞，當發布沒有圖片的新聞連結，新聞標題便可以直接顯示。

The Messenger signs a deal to “eliminate bias” and flag “clickbait” with AI https://t.co/2coiTnQKB4 — Nieman Lab (@NiemanLab) October 4, 2023

刪除標題讓X平台變得難以使用，恐降低使用者參與度

X平台的一般使用者對馬斯克的修改恐怕也不買單。吸引大眾使用X平台的原因之一是能快速瀏覽並分享新聞資訊片段，如今X平台卻對此功能增設障礙。根據牛津大學路透社研究所2023年研究顯示， X平台目前是美國第三常用的新聞社交網站，僅次於Facebook和YouTube。

自由記者Pieter Friedrich在《The Verge》發表看法：「刪除標題使X平台更難使用，不易一眼解析。所以我不確定，這一變化是否會讓使用這如馬斯克所願，更常使用X平台發文。」Wahl-Jorgensen認為，這一改動最終也可能減少X平台本身的使用者參與度。《Axios》編輯Dan Primack也表示：「馬斯克摧毀了數百萬使用者的核心功能。X平台現在變更糟糕。」

Dumbest thing @elonmusk has done here. And the one that really destroys core functionality for millions of users. This isn’t about politics. It’s about product. And the product is now much, much worse. https://t.co/2Wi4bY7idy — Dan Primack (@danprimack) October 5, 2023

「X平台將成為一個只有笑話和爭論、追逐影響力、發布迷因和廢話的地方，而非能探索新聞和分析討論之處。」金融節目主持人Joe Weisenthal悲觀地預測道。更進一步地是，當新聞與其他類型的資訊難以被區分，尼曼新聞實驗室的Sophie Culpepper提出，這可能助長假新聞的傳播。

Obviously not happy with the change to how links are displayed. My prediction is that Twitter is going to become a place for just jokes and cultural arguments and chasing clout, and posting memes, and shitposting, instead of a destination for news discovery and analysis. — Joe Weisenthal (@TheStalwart) October 5, 2023

X平台的內容可信度本就備受質疑，尤其在馬斯克解僱數千名監控誹謗與假消息的承包商，還恢復許多曾被禁言的危險帳戶，讓X平台出現更多的仇恨言論後。在今年九月，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）研究發現，X平台的假消息比例高於其他所有社群媒體。

在馬斯克接管X平台近一年來，執行諸多改造，像是改名、將驗證標誌改為訂閱制。其中一些舉措對新聞服務產生影響與破壞，例如：將非營利新聞組織《NPR》（全美公共廣播電台）標示為國家附屬媒體、將英國廣播公司BBC標為政府資助、限制新聞連結訪問量，以及最近的取消標題顯示。儘管此平台令新聞機構失望，但Sophie Culpepper認為，眾媒體離開X平台的可能性不高，因為大眾與媒體仍對X平台的社群重度上癮。

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本文經《卓越新聞電子報》授權轉載，原文發表於此

原標題：X平台刪除新聞連結標題 學者憂降低新聞點擊率

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：丁肇九