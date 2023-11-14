X平台刪除新聞連結標題，學者憂新聞點擊率降低恐助長假新聞傳播
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X平台的內容可信度本就備受質疑，尤其在馬斯克解僱數千名監控誹謗與假消息的承包商，還恢復許多曾被禁言的危險帳戶，讓X平台出現更多的仇恨言論後。儘管此平台令新聞機構失望，但Sophie Culpepper認為，眾媒體離開X平台的可能性不高，因為大眾與媒體仍對X平台的社群重度上癮。
文：萬巧蓉
X平台（前身為Twitter）的使用者近幾週會發現，來自新聞網站的貼文變得不顯眼，原因是新聞標題都被隱形了。
今年十月，馬斯克修改了X平台上的第三方網站連結顯示方式，如今媒體或大眾分享新聞連結時，只會出現帶有小浮水印的圖片，使用者無從得知此連結的文章主題。
過去，新聞標題的敘述是讀者願意點擊的重點，X平台的新格式恐怕會打擊殘存在社群媒體上的新聞流量，也會讓使用者難以分享、擴散新聞連結。
取消新聞連結標題，馬斯克：美感大大提升
據馬斯克的說法，讓新聞標題消失，是為了「大大提升（頁面的）美感」。
不過，卡迪夫大學（Cardiff University）新聞學教授Karin Wahl-Jorgensen認為，馬斯克不純粹因審美而改造頁面樣式，他表示，此次針對標題顯示的改變，讓使用者無法得知連結的相關內容，恐嚴重降低X平台上的新聞點擊率，或許是馬斯克在嘗試破壞新聞機構的平台影響力，「可視為他欲使新聞媒體更難以使用X平台的一種行動。」
對於X平台的顯示方式改變，新聞媒體迅速展開應變行為。尼曼新聞實驗室（Nieman Lab）創辦人Josh Benton建立新系統，使其在X平台平台發布的新聞連結能同時顯示標題、副標題與主圖片。
許多記者與編輯則採用多樣的社群視覺呈現方式，像是將標題或關鍵字放上圖片、使用文章截圖等。
此外，新聞從業人員還發現X平台還有個漏洞，當發布沒有圖片的新聞連結，新聞標題便可以直接顯示。
刪除標題讓X平台變得難以使用，恐降低使用者參與度
X平台的一般使用者對馬斯克的修改恐怕也不買單。吸引大眾使用X平台的原因之一是能快速瀏覽並分享新聞資訊片段，如今X平台卻對此功能增設障礙。根據牛津大學路透社研究所2023年研究顯示， X平台目前是美國第三常用的新聞社交網站，僅次於Facebook和YouTube。
自由記者Pieter Friedrich在《The Verge》發表看法：「刪除標題使X平台更難使用，不易一眼解析。所以我不確定，這一變化是否會讓使用這如馬斯克所願，更常使用X平台發文。」Wahl-Jorgensen認為，這一改動最終也可能減少X平台本身的使用者參與度。《Axios》編輯Dan Primack也表示：「馬斯克摧毀了數百萬使用者的核心功能。X平台現在變更糟糕。」
「X平台將成為一個只有笑話和爭論、追逐影響力、發布迷因和廢話的地方，而非能探索新聞和分析討論之處。」金融節目主持人Joe Weisenthal悲觀地預測道。更進一步地是，當新聞與其他類型的資訊難以被區分，尼曼新聞實驗室的Sophie Culpepper提出，這可能助長假新聞的傳播。
X平台的內容可信度本就備受質疑，尤其在馬斯克解僱數千名監控誹謗與假消息的承包商，還恢復許多曾被禁言的危險帳戶，讓X平台出現更多的仇恨言論後。在今年九月，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）研究發現，X平台的假消息比例高於其他所有社群媒體。
在馬斯克接管X平台近一年來，執行諸多改造，像是改名、將驗證標誌改為訂閱制。其中一些舉措對新聞服務產生影響與破壞，例如：將非營利新聞組織《NPR》（全美公共廣播電台）標示為國家附屬媒體、將英國廣播公司BBC標為政府資助、限制新聞連結訪問量，以及最近的取消標題顯示。儘管此平台令新聞機構失望，但Sophie Culpepper認為，眾媒體離開X平台的可能性不高，因為大眾與媒體仍對X平台的社群重度上癮。
資料來源
- News story or meme? After Elon Musk aXes headlines, it’s hard to tell（Nieman Lab）
- Elon Musk strips news headlines from X, posing challenge for media outlets（The Washington Post）
- Elon Musk’s X platform eliminates headlines from news links（Daily Sabah）
- X changes format for links to news posts, removing headlines and text（THE HILL）
- X stops showing headlines because Elon Musk thinks it will make posts look better（THE VERGE）
- Twitter hate speech up in large foreign markets after Musk takeover（The Washington Post）
- Digital News Report 2023-United States（Reuters Institute for the Study of Journalism）
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本文經《卓越新聞電子報》授權轉載，原文發表於此
原標題：X平台刪除新聞連結標題 學者憂降低新聞點擊率
延伸閱讀
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：丁肇九
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【動畫】走出情緒的迷宮：練習自我覺察，認識情緒宇宙
我們想讓你知道的是
衛生福利部製作《走出情緒的迷宮》動畫短片，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，學習「自我覺察」與「認識情緒」的人生課題。
你覺得，一輩子和你相處最久的人是父母、手足、孩子，還是你的伴侶？其實，以上都不是正確答案，真正與你朝夕相處的人是「自己」──隱藏在心底、對外界一切刺激做出真實情感反應的那個你。
在成長歷程中，無論是天真純粹的孩提時代、還是叛逆的青少年時期，我們常常被教育要「控制」或「管理」自己的情緒；但是，如果沒能學會正確的覺察、辨識，接納自己情緒，則可能因為長期的忽略或壓抑，對身心造成負面影響而不自知，甚至影響到家庭關係、人格養成等面向。所以，認識情緒與自我覺察絕對是人生中的重要課題。
為了讓大家進一步認識「情緒」的樣貌，衛生福利部精心製作了一支動畫短片《走出情緒的迷宮》，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，然後好好地述說自己的感受，創造彼此溝通、理解的機會。
寬容才能理解彼此：給自己和他人一個機會
除了正確的覺察情緒，更重要的是如何梳理它們。對外，我們可以站在他人的立場思考、試著設想對方的感受，給予彼此寬容的空間。敞開心胸傾聽、創造相互理解的機會，並透過接納情緒，拉近彼此的關係；對內，我們也要學習和情緒共處，不需要勉強自己轉換心情，也不需要刻意停止感覺，只要告訴自己「不要急著擺脫和抑制情緒，它會慢慢過去；就算明天醒來沒有變好也沒關係，它會慢慢過去。」
情緒是生活經驗的一部分，它反應出我們的內在狀態和對外部環境的真實反應，所以學習感受情緒、梳理情緒、傾聽對方，就能從中獲得深刻的自我認識和成長。在面對其他更加複雜的人生挑戰時，一次次的覺察經驗也會讓我們能更坦然地張開雙手，擁抱每一次的成長與挫折，活出更好的自己。
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