立院初審政治檔案條例，屆滿40年解密等關鍵條文無共識，全案交由黨團協商

（中央社）立法院司法及法制委員會今（13）天初審通過政治檔案條例部分條文修正草案，但在場立委及官員就國家機密檔案至遲應於屆滿40年解密等關鍵條文，無法達成共識，因此保留。全案須交由黨團協商。

為力拚轉型正義，行政院會10月19日通過國家機密保護法及政治檔案條例部分條文修正草案，原先被列為永久保密的4500餘件政治檔案，預計明年解禁半數。全案送立法院審議。

立法院司法及法制委員會今天併案審查行政院以及立委劉世芳、范雲、林昶佐、時代力量立法院黨團所提政治檔案條例部分條文修正草案等案；國家發展委員會副主任委員高仙桂等人列席，並備質詢。這次修法重點，包括持續並擴大徵集政治檔案等。

國民黨立委曾銘宗說，在不影響國家安全的情況下，大方向支持修法。

修法是為了還原真相，不是為了針對特定政黨

國民黨立委謝衣鳯表示，很多立委對於相關條文是否會影響國家安全等議題，提出很多看法，如果法律的設計是為了要做政治操作，或是打擊國民黨，相關立法就沒有必要。

民進黨立委范雲認為，修法是希望政治檔案能有更大的解密，並沒有針對特定政黨，且轉型正義學者專家已提過，如果不知道加害者是誰，所有人都受苦，如果有更多的真相，對受害者來說才有和解的可能性。

高仙桂說，永久保密的解密，絕對不是為了要打擊相關政黨，而是要還原歷史真相，希望透過政治檔案的擴大開放，讓轉型正義可以有更堅實的基礎。

此外，這次修法要加速政治檔案開放應用，調和此條例與國家機密保護法等法律適用，例如增訂屬國家機密保護法第12條的國家機密檔案，至遲應於屆滿40年解密，但解密後若使曾從事對陸情報蒐集的情報相關人員受危害等情形，經國家安全會議同意者，得自同意日延長解密年限，每次延長年限不得逾3年。

在場立委與官員討論後，上述部分因無法達成共識，因此保留；全案須交由黨團協商。

另外，委員會審查後仍有部分條文取得共識，按照行政院提案通過，包括有國家機密保護法第12條核定的國家機密者，於解密前，原件暫不移轉。但應就涉及國家安全情報來源或管道的國家機密部分經分離處理後，以複製品併入原案卷移轉，並於檔案目錄註記說明及提供應用。

初審通過條文也規定，檔案局整理、保存政治檔案，增訂應主動通知檔案當事人或其繼承人得申請返還私人文書的事項。另外，政治檔案未列密等或已解除機密者，不得改列或重新核定為機密檔案。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：翁世航