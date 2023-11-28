林富士《紅唇與黑齒》：在十八世紀初期，滿口檳榔還是台灣僧人的鮮明標記

文：林富士

檳榔與佛教：以漢文文獻為主的探討

一、引言

1997年台灣政府制訂了〈檳榔問題管理方案〉，列舉檳榔所帶來的個人健康、自然生態、公共衛生和社會秩序等四大問題，並責成各個部門解決「檳榔問題」。於是乎，「檳榔有害」一時之間成為台灣社會的主流價值，檳榔也逐漸被「污名化」，一些充滿爭議性的言論和「宣傳」也不時出現。其中，最讓我感到不安的一個論述是：十七世紀「漢人」移民台灣之後，「發現原住民嚼食檳榔塊」，因「入境隨俗」才有此習慣，而「檳榔塊也成為當時入藥、社交、送禮的重要物品」。這個論述將檳榔毒害的源頭完全歸咎於原住民（南島語族），不僅不公平，也違背歷史事實。

因此，我便在2003年撰寫〈檳榔入華考〉，指出中國的「漢人」最晚在西漢武帝時期就已接觸到檳榔，到了魏晉南北朝時期，檳榔不斷從邊地和外國輸入中國本土，部分「漢人」逐漸養成嚼食的習慣，至少，在南方的統治階層之間，吃檳榔已蔚為風潮，醫家也已經以檳榔入藥。到了隋唐、宋元時期（581-1368 AD） 之後，尤其是地處或鄰近檳榔產地的雲南、兩廣、福建一帶，嚼食檳榔的風氣更是和南洋、南亞各地一樣，遍及各個社會階層。因此，我認為在明清時期（1368-1911 AD） 移民台灣的漢人，當他們在閩、廣原鄉的時候，不少人早就是「檳榔族」，不必原住民的教導。

而在撰寫〈檳榔入華考〉過程中，我隱約感覺到檳榔入華似乎與佛教有密切的關聯，可是，台灣當代的情形又讓我不敢冒然進行這樣的推論。例如，台北土城的承天禪寺在外牆上懸掛了〈入寺須知〉的告示，共有八條，其中第五條寫著：

不宜食用含有魚、肉、蛋、蒜等葷腥成分之食物或菸、酒、檳榔、毒品等。

這是有關食物的禁忌，看似和傳統中國佛教的規範無異，但是，將「菸、酒、檳榔、毒品」連稱並舉，似乎又有點現代感。無獨有偶，慈濟功德會的〈慈濟十戒〉也有一條涉及到檳榔：

一、不殺生，二、不偷盜，三、不邪淫，四、不妄語，五、不飲酒，六、不抽菸不吸毒不嚼檳榔，七、不賭博不投機取巧，八、孝順父母調和聲色，九、遵守交通規則，十、不參加政治活動示威遊行。

其中的第六條和承天禪寺的〈入寺須知〉頗為類似，也就是將檳榔、香菸、毒品和酒，同列為禁食之列。不過，兩者也有差別。承天禪寺所規範是不特定的「大眾」（包括出家眾和在家眾，信眾和非信眾），但禁絕的空間僅限於寺內。〈慈濟十戒〉所規範的則只限於「慈濟人」。據說這是慈濟的「根本戒」，「前五項為佛教五大根本戒，後五項則為證嚴上人針對現代社會發展的特殊形態，所提出的生活要求」，必須時時刻刻奉行。

承天禪寺和慈濟功德會所訂定的規範來看，我相信目前絕大多數的台灣佛教寺院和道場應該沒有檳榔的容身之處，而佛教僧尼和虔誠的信眾大概也不會嚼食檳榔。事實上，我在台灣生活已逾五十年，無論公私場合，我也從未見過出家的僧尼吃檳榔。

不過，禁吃、禁用檳榔似乎也不是台灣佛教的常態。舉例來說，陳文達編纂的《（康熙）台灣縣志》（1720 AD） 便說：

台地僧家，每多美色少年，口嚼檳榔，檯下觀劇。至老尼，亦有養少年女子為徒弟者。大干天地之和，為風俗之玷。

可見在十八世紀初期，滿口檳榔還是台灣僧人的鮮明標記，讓官方史志的編者將這種現象與老尼養女的情形都視為「風俗之玷」。因此，台灣僧人或佛教徒不吃檳榔絕非自古有之。

此外，信仰佛教為主的雲南傣族（擺夷）區域，和台灣一樣，也出產檳榔，當地人不僅嗜吃檳榔，佛寺還栽種所謂的「五樹六花」。五樹是指菩提樹（Ficus religiosa）、大青樹（闊葉榕，Ficus altissima）、貝葉棕（Corypha umbraculifera）、檳榔樹（Areca catechu）、糖棕（Borassus flabellifer）或鐵力木（Mesua ferrea）；六花則是蓮花（Nelumbo nucifera）、文殊蘭（Crinumasiaticum）、黃薑花（Hedychium flavum） 、雞蛋花（緬梔花，Plumeriarubra）、黃緬桂（Michelia champaca）、地湧金蓮（Musella lasiocarpa）。而同為南傳佛教盛行的東南亞地區，如泰國、緬甸、寮國等，其僧侶吃檳榔也不是罕見的事。據說，其佛寺也有栽種「五樹六花」的習慣。因此，禁止檳榔似乎不是整個佛教世界的一致作法。

事實上，佛教世界的核心區域和檳榔文化圈的主要範圍可以說高度重疊，兩者同時在印度、南亞、東南亞、東亞（越南、中國、韓國、日本）一帶發展、流傳。而佛教是一個相當重視戒律的宗教，對於僧人及信徒的行為和日常生活有諸多的規範，飲食也是其中之一。因此，我們似乎有必要探討檳榔在佛教世界中究竟占有何種地位，同時，也有必要了解佛教在檳榔文化的發展過程中究竟扮演何種角色。唯限於時間與篇幅，本文只能以傳世的漢文文獻為主，針對佛教僧人和信徒是否食用檳榔，僧人和信徒在日常生活或宗教儀式中是否使用檳榔，以及佛教對於檳榔的認知與態度等具體的問題，稍作釐清。

二、禁戒之物？

首先，必須先釐清，一般所謂的「吃檳榔」，其實是嚼食「檳榔嚼塊」，嚼塊基本上是以檳榔子，荖藤和熟石灰這三種東西配組而成，只是檳榔子和荖藤的品種會有所差異，各地針對檳榔子所做的加工處理（如去皮、煮熟、曬乾、烘烤、醃製等）會有所不同，荖藤的取用部位（包括花果、荖葉、根莖）也各有偏好，石灰則大多取自牡蠣之類的貝殼或是石灰岩，而「添加物」（如菸草、椰肉、香料等）也會因地而異，只有少數地方會省去荖藤或熟石灰。