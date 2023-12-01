後藤新平在台建設的「大壩烏托邦」：石門水庫是科學勝利的英雄，或是與民爭地的罪人？
我們想讓你知道的是
顧雅文與王麗蕉認為，檔案就像大壩一樣，大壩儲存了水流，讓洪水變成資源，而檔案儲存了時間洪流中的人與事，讓團隊的作者們據此撰寫成歷史，這些過往就不再是無意義的瑣碎細節，而是澆灌臺灣水文化的養分。
採訪撰文：田偲妤
美術設計：蔡宛潔
揭開檔案中的歷史故事
每到枯水期、颱風季，新聞常會報導水庫的蓄水率，供應新北、桃園、新竹用水的「石門水庫」往往是關注重點。石門水庫已陪伴臺灣民眾走過一甲子歲月，在經濟部水利署北區水資源分署的庫房中，留有一批被視為鎮署之寶的檔案，記載石門水庫從設計到興建期間的大小事。中央研究院臺灣史研究所團隊自2020年起進駐北水局19個月，重新整編7千多件、數十萬頁的檔案，又花了近一年研究解讀，終在2023年公開其中的1,700件、約14多萬頁「石門水庫建設委員會檔案」數位影像，並與北水分署合作出版《石門水庫歷史檔案中的人與事》專書，藉由歷史檔案訴說一段段藏在紙張中的故事。
說到臺灣北部的重要水庫，就不能不提「石門水庫」。這座橫跨桃園市大溪區、龍潭區、復興區與新竹縣關西鎮的水庫，是臺灣第一座多目標水庫，具備公共給水、灌溉、防洪、發電、觀光等功能。每到颱風季，觀看洪水從石門水庫溢洪道奔騰而出，是許多臺灣民眾共同的記憶；枯水期時，水庫的蓄水率也是近年民眾相當熟悉的新聞畫面。
儲存水流的水庫曾一度被視為解決水資源與洪水等問題的萬靈丹，但此一龐大水利工程的光環在環保運動中逐漸褪去。至今，人們對水庫充滿了複雜的情感與不同的評價。在此情形下，水庫的歷史更不該被淡忘，它就藏在石門水庫興建期間的檔案內，等待有心人為它們拂去灰塵、物歸原始脈絡，訴說一段段藏在紙張中的故事。
負責管理石門水庫的經濟部水利署北區水資源分署（簡稱北水分署），一直將這批石門水庫歷史檔案視為鎮局之寶。為了讓散落各處的檔案能有系統的典藏與近用，也希望透過研究深化檔案的歷史價值，北水分署找上經驗豐富的中研院臺灣史研究所。
在與臺史所顧雅文副研究員、檔案館王麗蕉主任等團隊成員的合作下，2020年5月至2021年12月間，臺史所團隊進駐北水分署19個月，完成7千多件、數十萬頁檔案的整編工作，又花了近一年解讀研究。最終於2023年在臺史所檔案資源系統公開其中的1,700件、14多萬頁的「石門水庫建設委員會檔案」（簡稱石建會檔案）數位影像，並出版《石門水庫歷史檔案中的人與事》專書。
究竟這批走過一甲子歲月的檔案藏著什麼樣的故事？有哪些人參與水庫建設、受到水庫工程影響？褪去偉大工程的光環後，我們又該怎麼看待水庫的歷史與文化價值？
在揭曉檔案內容前，讓我們先將時間倒轉回日治時期的臺灣，回到那個築壩如築夢的年代。
築壩如築夢，日治時期未竟的大壩烏托邦
顧雅文與團隊中的佛光大學助理教授簡佑丞，曾針對日治時期石門水庫的規劃與設計進行研究，揭開一段追求「大壩烏托邦」的歷史。
在日本領土建高壩的夢想源自曾任臺灣民政長官的後藤新平。1890年赴德國留學的後藤受到歐陸建壩風潮影響，將「タールスペル（Talsperre）」（德文「山谷」及「阻塞」的複合字，意指「高壩」）水治理概念帶回日本。
在1911年一場日本帝國議會的預算審查會議中，時任遞信省大臣的後藤新平與議員展開關於水力發電調查費預算的辯論，揭示了他對多目標水庫的想法。後藤想像中的高壩具備蓄水、防洪、發電等功能，動工前需進行長期調查，掌握每年河川水量、流域地形、地質和雨量等資訊，才能以順應自然的方式築壩。但擔心潰堤造成嚴重災害的議員之言論，反映彼時世人對築壩仍感到陌生及擔憂。
在臺灣，後藤新平的想法也萌了芽。受到他的啟發，任職於臺灣總督府土木局的技師德見常雄，在1907年就提出要在石門興建多目標水庫的夢想。當時對水文環境條件的了解十分有限，這個構想在日治初期只是一個烏托邦，雖然沒有完整實現，但在石門築壩的企圖以「灌溉貯水池」的形式留了下來。
德見常雄提出以灌溉為主要目標的「石門大壩計畫」，被納入總督府的「官設埤圳事業」。不過，由於種種原因，土木局最後放棄了築壩的核心設計，改由「桃園大圳」替代，直接從大嵙崁溪（今大漢溪）取水，將溪水透過隧道與圳路幹線引至桃園臺地灌溉。另一方面，下游淡水河氾濫造成臺北水患不斷，土木局只得採行「輪中」治水方式，也就是用堤防將臺北市街包圍起來。
然而，這兩個脫鈎的利水（桃園大圳）與治水（臺北輪中）計畫，卻在1920年代有了轉變。以石門大壩同時解決兩大問題的思想再次復活，這與壩工技術發展、國際局勢變化有關。
開始對外擴張的日本，為了對抗「充滿敵意的世界」，高度重視河水統制事業，而大壩則被視為最佳的科學處方，它能灌溉增加糧食，將洪水變成資源，還能發電促進工業。昭和時期，在統制思潮下的臺灣水利建設規劃，多帶有全流域綜合治理、以多目標水庫或水庫群為核心的特質，由此便不難理解石門水庫為何在1920年代末期重啟建設，且長成一個以水庫為核心，兼顧防洪、灌溉、發電及築港的巨型計畫。
總督府將此任務交由興建嘉南大圳有功的八田與一負責，可惜因戰爭爆發及預算問題，大壩烏托邦終究無法實現。不過，不管是桃園大圳、淡水河治水或築壩計畫，皆是日治時期的報紙熱議焦點，官方與民間對多目標水庫的殷切盼望，即便到戰後也未曾消失。
英雄敘事到多元視角，從歷史檔案看見不一樣的石門水庫
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我們想讓你知道的是
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在接下來的文章中，我們也將為大家彙整四個選擇家用寬頻的重要關鍵，只要掌握住這幾個訣竅，自然讓你不花冤枉錢不踩雷！
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除了「光纖到府」是關鍵，另一個與上網體驗有關、但卻經常被大家忽略的，就是「國際連線頻寬」的規格，畢竟大家在使用網路時，不會單純只瀏覽或使用台灣本地的網站服務，更多會是跨國連結至國際伺服器的使用型態，若是家用寬頻業者的國際連線頻寬不足，很容易遇到上網尖峰時段發生網路延遲、甚至連線相當緩慢的狀況！值得一提的是，TWINC在今年10月最新公佈的國外連線頻寬統計，全台連外頻寬最大的固網業者正是中華電信 HiNet，頻寬規模是其他業者的 3 倍至 50 倍[1]，除了直達路由的延遲較低，也具備多套備援路由，提升國際連網的穩定度，對使用者更有保障！
關鍵二：「雙飆新升代」成主流，升級雙向大頻寬 讓上傳和下載一樣順暢
從最新的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」中，不難發現到此次調查的結果也延續了去年的趨勢－有愈來愈多消費者傾向於升級更大的頻寬，其中尤其是 101-300M 之間的用戶成長度最高，而隨著家用寬頻龍頭HiNet 光世代積極推動300M、500M方案的「雙向對稱頻寬」2 ，用戶無需額外花費就能體驗到上傳與下載相同速率的極致飆網體驗，不僅避免上傳頻寬壅塞導致影響下載速度的窘境，也符合現代人比過去更仰賴上傳頻寬的使用情境，包括開直播、社群分享大量照片、影片，以及常見的雲端服務、即時通訊工具的檔案分享，都能更有效率！而雙向對稱頻寬的「雙飆新升代」相信也將成為消費者家用寬頻的主流選擇。
關鍵三：不只有線飆速，同步提供最佳 Wi-Fi 無線連網體驗更重要
在此次東方線上的調查中，我們發現到不少消費者的上網需求並非只侷限於有線連網，Wi-Fi 無線連網的需求相對更重要，也產生許多使用上的「痛點」，包括家中無線網路涵蓋的範圍不足、死角過多，使用的 Wi-Fi 分享器不夠穩定、常斷線，或是家中使用者、連網裝置太多，使用者難以自行解決 Wi-Fi 產生的使用問題…等。
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關鍵四：守護網路安全一步到位，更讓人安心
雖說網路帶來不少便利，但相對潛藏於網路背後的資安威脅也不免讓人膽戰心驚！尤其上網時，有可能因為一時不察點擊到帶有惡意的連結，又或是連上的網站或應用服務本身就潛藏惡意程式，在沒有任何防備的情況下，就很容易因此而「中招」，輕則系統不穩、當機，嚴重的可能造成個人隱私資料外流，甚至因為勒索病毒讓重要檔案付之一炬。
尤其是家人、朋友共用網路，但卻完全沒有資安意識的情況，很有可能成為病毒、駭客與詐騙的「破口」，因此建議大家在選擇家用寬頻時，可以進一步留意業者是否有提供額外的網路安全加值服務，像是中華電信就提供了相當完整的防護解決方案，包括防駭守門員、色情守門員、防毒防駭…等服務，而HiNet光世代 300M (含)以上的用戶也免費享有「上網守衛服務」，提供「有感防護阻擋頁面」，讓網路上的「有駭」網站不得其門而入，進而確保網路使用無後顧之憂，並降低被駭風險！
結語：全家的數位生活，讓中華電信 HiNet光世代 一手包辦！
從東方線上歷年來的「消費者網路使用行為與滿意度調查」，都能看出消費者對於家用寬頻選擇的需求變化，消費者在家使用網路需求愈來愈高，對於追求高速網路方案的態勢更為明顯，而且對於消費者來說，選擇家用寬頻業者至關重要的還是在於「網路穩定性」、「品牌口碑」與「解決網路使用問題的能力」這幾個面向，尤其對於網路重度使用者來說，一時半刻的斷線都是難以忍受的，而在所有業者中，中華電信 HiNet光世代連年獲得滿意度 No.1 的肯定，顯示不論是產品品質還是客戶服務，都獲得了消費者的信賴。
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[1] 數據來源：TWNIC 2023年10月公布數據 https://map.twnic.tw/
[2] 光世代網路服務因受距離及設備限制，供租對象為本公司採用產品技術可達之範圍為限，請逕洽客服0800-080123或至中華電信網站查詢是否可供裝光世代。光世代之網路各速率係指最高可提供之線路速率(Line rate)，客戶實際上網傳輸資料速率(Data rate)會因上網終端設備之軟硬體、距離、客戶所在位置之環境及到訪網站之連外頻寬、同時使用加值服務(如：MOD、OTT…)等因素之影響，有時會發生上網速率下降的現象，因此於提供上網服務時依國際標準網路品質分類歸屬為Best Effort模式。