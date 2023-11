Coldplay宇宙完整釋出，大家跟上了嗎？

文:睿忒

Hithere,距離英倫搖滾天團Coldplay發行最新專輯已經半個多月了,今天想來跟大家推薦一下在這張新專輯《Music Of The Spheres》(2021)中,我個人最喜歡的前三名。在首波主打單曲〈Higher Power〉推出之後,隔了近五個月終於試出新專輯的Coldplay,這次的專輯很特別,最明顯的地方就是其中有四首歌,是以符號來表示,包括了❤、*✧、❍等符號,不過還是可以找到他們相對應的文字意思就是了。

《Music Of The Spheres》整張專輯是以星球、宇宙為概念,每首歌都是一顆星球,並且Coldplay認為我們對於別的星球的人來說,都是外星人,既然大家都是外星人,何不就一起交流各個星球間的音樂呢?就像是這張專輯一樣,其實在我聽來每首歌的風格很不一致,不過卻各自有自己的特色,所以我個人認為雖然觀看專輯的整體性或許有些薄弱,是靠著星球的概念串聯起來,但如果單聽各首歌的話,就真的非常精彩了。

首先最打動我的是首波主打〈Higher Power〉,不是因為它是最先釋出的單曲才對它這麼印象深刻,而是在聽完整張專輯之後,所有歌曲中給我的感覺最有生命力就是這首了。歌名都叫做「Higher Power」了,我對於這樣的期待,本來就抱著是要聽到很振奮人心的音樂,沒有讓我失望的是,這首歌比我原先想的還要好很多,不管是在我最先入為主的氣氛方面,或是在歌聲及編曲的部分,都讓我感嘆,真不愧是Coldplay啊!

主唱ChrisMartin的聲音在這首歌裡讓我非常著迷,不像是之前聽抒情歌那樣的深陷其中,是有種會想要跟他一起向前衝的熱情動力,再搭上歌曲背後的合聲,我想除了鼓手Will Champion的聲音之外,應該也是下了不少功夫,在讓人感到澎湃的同時卻不覺得吵鬧,這樣的力度拿捏得恰到好處。整體聽下來能夠感受到除了激昂的音樂外,也可以很清楚地接收到歌曲中傳達的正能量。

這首歌給我的第一印象就是生生不息的感覺,充滿朝氣、活力的編曲很打動人,表達的涵義沒有直說,但是很耐人尋味,可以在聽音樂的時候一起探索的感覺。這首歌對我來說是很呼應專輯主題的一首歌,不管是歌詞代表的意義或是旋律傳達出的正向能量,雖然歌曲的key一直都是在同一水平,但心裡會有聽起來一直在上升的錯覺,就像隨同氣氛的高昂,不論是歌曲或心情都一起高漲了起來。

I say I know, I know, I know. We're only human.