Coldplay宇宙完整釋出，大家跟上了嗎？

文：睿忒

Hithere，距離英倫搖滾天團Coldplay發行最新專輯已經半個多月了，今天想來跟大家推薦一下在這張新專輯《Music Of The Spheres》（2021）中，我個人最喜歡的前三名。在首波主打單曲〈Higher Power〉推出之後，隔了近五個月終於試出新專輯的Coldplay，這次的專輯很特別，最明顯的地方就是其中有四首歌，是以符號來表示，包括了❤、*✧、❍等符號，不過還是可以找到他們相對應的文字意思就是了。

《Music Of The Spheres》整張專輯是以星球、宇宙為概念，每首歌都是一顆星球，並且Coldplay認為我們對於別的星球的人來說，都是外星人，既然大家都是外星人，何不就一起交流各個星球間的音樂呢？就像是這張專輯一樣，其實在我聽來每首歌的風格很不一致，不過卻各自有自己的特色，所以我個人認為雖然觀看專輯的整體性或許有些薄弱，是靠著星球的概念串聯起來，但如果單聽各首歌的話，就真的非常精彩了。

〈Higher Power〉Coldplay

首先最打動我的是首波主打〈Higher Power〉，不是因為它是最先釋出的單曲才對它這麼印象深刻，而是在聽完整張專輯之後，所有歌曲中給我的感覺最有生命力就是這首了。歌名都叫做「Higher Power」了，我對於這樣的期待，本來就抱著是要聽到很振奮人心的音樂，沒有讓我失望的是，這首歌比我原先想的還要好很多，不管是在我最先入為主的氣氛方面，或是在歌聲及編曲的部分，都讓我感嘆，真不愧是Coldplay啊！

主唱ChrisMartin的聲音在這首歌裡讓我非常著迷，不像是之前聽抒情歌那樣的深陷其中，是有種會想要跟他一起向前衝的熱情動力，再搭上歌曲背後的合聲，我想除了鼓手Will Champion的聲音之外，應該也是下了不少功夫，在讓人感到澎湃的同時卻不覺得吵鬧，這樣的力度拿捏得恰到好處。整體聽下來能夠感受到除了激昂的音樂外，也可以很清楚地接收到歌曲中傳達的正能量。

〈Human Kind〉Coldplay

這首歌給我的第一印象就是生生不息的感覺，充滿朝氣、活力的編曲很打動人，表達的涵義沒有直說，但是很耐人尋味，可以在聽音樂的時候一起探索的感覺。這首歌對我來說是很呼應專輯主題的一首歌，不管是歌詞代表的意義或是旋律傳達出的正向能量，雖然歌曲的key一直都是在同一水平，但心裡會有聽起來一直在上升的錯覺，就像隨同氣氛的高昂，不論是歌曲或心情都一起高漲了起來。

I say I know, I know, I know. We're only human.

這樣一直重複的副歌歌詞是我最喜歡的部分，不斷地在強調我們看上去就只是人類，是啊我們在地球上就是人類而已，但從地球之外看我們，我們就是被稱為＂人類＂的外星人啊，這樣的我們難道不特別嗎？這是我從歌曲中接收到的訊息，雖然生在地球、生而為人，我們覺得自己沒什麼特別之處，但在宇宙中或許就只有我們是人類，怎麼會不特別呢？無論從音樂及意義來看，這首歌在專輯中或許會一直是我最愛的歌之一了。

〈Let Somebody Go〉Coldplay w/ Selena Gomez

一開始我被這首歌的來頭嚇到了，和Selena合作的歌曲竟然比我想的和諧超多？這是首很溫暖的歌，給我有種和〈Fix You〉相同的療癒感，不過Coldplay加上Selena後又和先前自己單獨的感覺不同，很難說那是種什麼樣的感受，要大家自己真的聽過這首歌才會知道。仔細看歌詞會發現，其實這首歌在描述的是兩人分開後的心痛感，不過歌曲中給我的治癒感受卻是真實存在，包括歌聲、鋼琴聲等在這首歌所有出現的聲音都是。

即使我一直說著這首歌有多麼療癒，但在聽歌時卻是很想哭的感覺，心理和生理的表現有些不太一致，或許也側面表現出這首歌的魔力有多麼神奇。我很喜歡一開始都是唱著「let somebody go.」，但在後半段摻入了「let somebody know.」，這不是心境的有轉換或是其他的變化，我想這是變勇敢的象徵。聽完這首歌最大的感想就是意猶未盡，第一次聽就讓我不斷地循環，大家一定要去聽看看！

還有件很想跟大家分享的事是，Coldplay不久前於倫敦開唱的時候，主唱Chris在演唱新專輯的冠軍單曲〈My Universe〉前，對著台下的女友Dakota Johnson說了一句雙關的情話，「她就是我的宇宙」，這種既感性又合乎現場的情話，也就Chris能做到吧，實在是太浪漫了啦！至於這首和BTS合作的冠軍單曲〈My Universe〉為什麼沒有出現在我個人的前三名呢？主要是這首歌雖然也很好聽，並且同時也很琅琅上口，但我每次聽就是覺得少了什麼的感覺，純屬個人意見，這首還是很好的一首歌。

這次《Music Of The Spheres》的發行，和我一開始的想像最不一樣的，應該就是歌曲的配置方面了吧，除了很新穎地用符號表達歌曲，貫穿了整張專輯的概念，但我覺得有些歌曲是只有純音樂的真的太可惜了；雖然很多專輯都會存在這樣時間長度不到一分鐘的純音樂曲子來傳達心理的概念，不過如果除去這次Coldplay的音樂曲後，12首歌就只剩下9首歌了。並且同時也可以提到的是，專輯中最後一首歌〈Coloratura〉的時間長度長達了十分鐘多，它是已經提前釋出的歌曲之一，但我沒想到放在專輯中的最後一首效果會這麼好。