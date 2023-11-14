英國COVID-19公共調查炸鍋：強森支持「老人自然淘汰」，還問「吹風機吹鼻子是否能殺病毒」
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近期英國針對政府在疫情間的施政舉行了公共調查，而從許多官員和幕僚顧問的說法，發現從「群體免疫」背後的物競天擇觀念，到首相強森在內眾多領導者搞不清楚狀況的混亂，甚至衛生大臣曾表示當疫情變嚴重「自己有權決定誰死誰活」，揭發出許多令人乍舌的秘辛。
新冠疫情對全世界造成巨大改變，不但犧牲了數以萬計的生命，造成許多家庭無以彌補的創傷，也對社會文明產生不可逆的影響，譬如遠距工作在西方國家的普及就是一例。
但對很多人來說，三年前的這場公共衛生危機可能已經像上個世紀一樣遙遠，而經歷過多次全國性封城的英國，則在社會幾乎完全恢復到疫情前的狀態時，展開最新一波的公共調查，除了檢討英國政府的缺失，也從歷史的角度出發，為未來找到借鏡。
這波調查揭露許多驚人事證，以下歸納四個最讓人跌破眼鏡的發現：
關於老人的「物競天擇說」
還記得聽到「群體免疫（Herd Immunity）」說的時候，那時我除了驚呆外還很絕望，因為經歷過SARS的我，完全贊同台灣政府超前部署的防疫政策，不能接受我住的英國竟然打算用讓大家自然得到抗體的方式防疫。
即便後來英國政府很快意識到，並不能用對付感冒的方式對付棘手的新冠病毒，政策急速髮夾彎後馬上宣布封城，但當時就有輿論批評英國政府根本不管老人或其他低免疫力族群的死活，而是傾向用達爾文的《進化論》自然淘汰無法在疫情下存活的人。
最近的公共調查也證明了當時的英國首相強森（Boris Johnson）真有類似想法，而舉證者就是當時擔任首席科學顧問（Chief Scientific Adviser）的瓦倫斯勳爵（Sir Patrick Vallance），他指出強森同意部分國會議員的說法，認為新冠疫情是自然界淘汰老人的方式，甚至還認為老人應該要認命接受大自然的安排，讓年輕人持續正常的生活，而不是反過來為了保護老人犧牲整個社會的自由與經濟發展。
強森的發言人至今還沒有對這項指證提出回應，但我認為對照英國政府在決定封城前提出集體免疫說的事實，這番話的可信度非常高，因為集體免疫的中心思想就是順應自然界的安排，在沒有人為力量介入的情況下，讓病毒隨意流動傳播，得到的人自求多福，福分不夠多的就直接和世界說掰掰。
搞不清狀況的領導者
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【離家 抵家】異同勇闖世界 活動資訊
活動時間：2023年11月25日（六）11:00 - 20:00
活動地點：松山文創園區1號倉庫
報名連結：https://www.accupass.com/go/2023ctbchome