2023金馬影展首週末：阿爛《這個女人》、蔡明亮《何處》遊走記錄／劇情之間，藝術家蘇匯宇「衝擊」電影圈

今（2023）年金馬影展於上週四（11/9）在《五月雪》、《車頂上的玄天上帝》雙開幕片的狀況下，順利開展。

首週末結束，拍電影的、看電影的、寫電影的、愛電影的人，擠滿了台北信義區街頭，而我對開幕片《五月雪》的喜愛，也於這篇文章討論過〈【影評】《五月雪》：張吉安確立作者導演的位置，「五一三事件」種族屠殺下的哀愁與尊嚴〉，在此就不贅述。

此篇文章，要來談談這幾天看到的幾部印象深刻的作品，同時，有些作品會有相關文章，也一併放置於各片子的文末，提供大家參考。

Photo Credit: 金馬執委會提供 金馬執委會主席李屏賓（右五）與《五月雪》劇組。

Photo Credit: 金馬執委會提供 金馬執委會主席李屏賓（中）與《車頂上的玄天上帝》劇組演員。

《這個女人》，阿爛執導

金馬獎的新導演入圍，這幾年都有一種低限、手工感的創作，碰上「製作整齊」作品的討論。例如，去年孔慶輝的《海鷗來過的房間》與劉國瑞的《白日青春》；大前年張吉安的《南巫》與《孤味》、《無聲》、《手捲煙》等片。

今年，則有了阿爛的《這個女人》（還尚未看過《大山來了》）碰上《富都青年》、《年少日記》等片。

先說結論，《這個女人》應該是首週末，在金馬看見最為驚喜且喜愛的作品。

阿爛將鏡頭對準了中國處於30歲至40歲的已婚婦女李害害，一開始就打破第四面牆，對著鏡頭訴說、定義了自己身為「女性」的模樣。而隨著片子進行，她持續討論了妻子、母親、女兒的女性身份，這種女性身份，可以是「標準的」、「傳統的」，也能是「游移的」、「非典型的」。

李害害能夠侃侃而談自己對於孩子的狀態，「我一點也不想念我的孩子，離開家一個禮拜也不會想她」；李害害能夠在感情上流轉於各個已現形／未現形的他者；李害害也能夠和母親討論什麼是生命的意義。

在《這個女人》當中，從李害害「變與不變」的日常之中，觀眾終於才一點一滴地看見了「那個女人」。

至於，阿爛為了加強影片的真實感，採用的策略是大量的對話，讓角色與鏡頭、與觀眾的對話，這讓這部片子「看起來」很紀錄片，而這種對話紀錄的真實感，為觀眾創造出、逼近了一種寫實主義的純粹。

但是，阿爛同時也模糊了劇情片與紀錄片的邊界，這種手法在這部片子當中是重要的，因為這同時讓李害害（女性）的狀態處在無法（被）定義的特質當中，真假／虛實畫出了一條線，成為籠罩於畫框內外的必要，進而讓女性得以產生多種姿態。

這是《這個女人》當中，從個體所指涉的多變，甚至是，這種多變，就能催出了某種常態，進而圈畫、建構了主體性。

而對於《這個女人》，最喜歡的是最後一場戲，李害害能夠感傷地掛下電話，斬斷前一段關係，旋即就立刻打開窗戶，與另一個對象叫喊，接著出門兜風——這種游移、飄忽、不穩定的狀態，一直籠罩整部片子，讓她看起來，是個真實的人。

阿爛踩在了一種嘗試理解，並不輕易定義那種多變（也或許多變就是定義）的立場，帶著觀眾去觀看女性主義，去窺探女人。

《何處》，蔡明亮執導

從《這個女人》延續「類／偽紀錄片」的討論，就能看向蔡明亮入圍金馬獎最佳紀錄片的《何處》。

如果說《日子》介於劇情片與紀錄片的邊境，那麼《何處》也同樣擁有此特性，甚至於，《何處》除了放在「行者」系列的框架底下，更應該放在《日子》的脈絡延續觀看，稱《何處》為《日子 2》，恐怕一點也不為過。

《何處》開場的第一顆鏡頭，就是亞儂長達數分鐘的洗澡淨身，揭示了亞儂正式進入了蔡明亮的「行者」系列，當然，此系列最為鮮明的形象，是身著紅袍袈裟的李康生。

於是觀眾得以輕易發現，在亞儂洗澡、敷臉之後，李康生就出現了，李康生緩慢步伐所產生的「靜」，對比的，仍然同樣是亞儂的「動」——李康生中年的肉體，以及亞儂正值青年強壯的肉體，在《日子》之後，持續於《何處》進行一段又一段的身體展演。

這是蔡明亮創作系譜上，兩代靈感泉源的交織。

當然，《何處》仍舊擁有著「緩慢」特性，也同樣具備「觀看繪畫」的氣質。

蔡明亮的越來越慢，是從定鏡的時間長度中體現；蔡明亮的越來越慢，是從不過度剪輯的狀態中發展；蔡明亮的越來越慢，是從「觀看的方式」中覺察——蔡明亮不願將目光從己身關愛的「人」移開，這種關愛在定鏡的穩逸中混合著炙熱，熱衷注視所愛的人與物與事，隔著銀幕，「凝視」（gaze）的概念就立體現形了，然後，產生了「繪畫」的觀看方式。

這種「繪畫」的觀看方式，這種緩慢性，是來自於蔡明亮對被攝者（李康生、亞儂）的著迷，導致不想移動，才有機會好好地看，好好地看清楚。

而在《何處》的觀影經驗，這樣的觀看，很多時候會讓觀眾抽離而出，甚至於產生近乎空白的體驗，蔡明亮是「布萊希特」的信徒。

布萊希特在劇場當中運用的「疏離感」是顯而易見的，那與法國新浪潮擅用／強調的「疏離技巧」是遙相呼應，疏離感讓敘事、角色與觀眾保持一定距離，使觀眾無法立即進入／認同角色，大量減去投射情感，藉此增強理性層面。

我們能說，蔡明亮是有意識地刻意與觀眾保持距離，達到觀眾與劇情的疏離效果（Distancing Effect）——保持某種距離，客觀地觀看。

甚至於，《日子》、《何處》的每一顆鏡頭，能否對應成為一幅幅畫？蔡明亮試圖將主動權完整交還於觀眾，如美術館，遇到沒感覺的畫面，就跳過，有感覺的，便駐足幾秒、甚至花上幾分鐘觀看，能停留，當然也能逃離。