工時超長、薪資倒數：與先進國家相比，台灣醫護人員過勞情況有多嚴重？

過去幾個月，台灣醫護人員因工時過長和薪資過低而抗議。在這篇文章中，我們將台灣與其他先進國家進行比較，探討台灣醫護人員低薪超時的情況有多嚴重。

台灣的醫護人員工時過長且薪資過低

在先進國家中，台灣醫師的薪資相對較低。台灣醫師的平均薪資在先進國家中排名倒數10名。

作者製作提供 資料來源：台灣、其他國家。註（1）：其他國家醫師的平均薪資，是根據一般科醫師和專科醫師的平均薪資平均得出的。註（2）：本文所用先進國家的定義，是基於國際貨幣基金組織的定義。

台灣護理師的情況更糟，他們的平均薪資是先進國家中最低的之一。

作者製作提供 註：此次比較排除了拉脫維亞和立陶宛的薪資，因為這兩個國家缺乏更近期的資料。

從長遠來看，台灣醫師的平均薪資在過去十年間仍處於較低水準。

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台灣護理師的平均薪資在過去十年中也一直處於低迷且停滯不前的狀態，以至於捷克、愛沙尼亞和斯洛伐克等國家已經趕上甚至超過了台灣。

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與所有台灣勞工一樣，台灣的醫師和護理師都在超負荷工作。

台灣勞工的平均年總工時是先進國家和世界上工時最長的國家之一（見下圖的紅條）。同樣，台灣的醫療保健及社會工作服務人員也是先進國家中工時最長的國家之一。（參見栗色條）。

作者製作提供 資料來源：台灣、其他國家。註：其他國家在醫療保健及社會工作服務業的工時資料並無可供比較。

根據工時調整後，台灣醫師的薪資甚至更低。比較醫師每小時的平均薪資時，台灣醫師的薪資變得低於西班牙和義大利，而斯洛維尼亞的醫師薪資超過了台灣。

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同樣，對於護理師來說情況更糟。從平均每小時薪資來看，台灣護理師的薪資是先進國家中最低的之一，甚至可能是最低的。

台灣醫師和護理師的薪資相對於他們投入的工時來說嚴重不足。

作者製作提供 註：此次比較排除了拉脫維亞和立陶宛的薪資，因為這兩個國家缺乏更近期的資料。

台灣的醫師和護理師看診次數眾多，因為台灣平均每人就診次數高達15.7次，屬於每人平均就診次數最高的國家之一。

作者製作提供 資料來源：台灣、其他國家

結果就是，台灣醫師的看診次數是先進國家中最高的之一，每位醫師平均每年看診次數為5397次。

作者製作提供 資料來源：其他國家。註：台灣的數據是通過將總看診次數（305,650,289）除以總醫師人數（56,638）估算得出。

也就是說，台灣每位醫師平均每天約有22次看診。而在北歐國家和瑞士，每位醫師平均每天僅有兩到四次看診，而大多數其他先進國家的醫師每天僅有七到八次看診。

台灣醫師的看診次數是其他先進國家醫師的三倍。

作者製作提供 醫師的看診次數是透過除以工作天數得出的。工作天數是根據平均年總工時除以八小時得出的。

比較醫師每次看診的平均薪資，台灣醫師的情況更嚴重。他們每次看診的薪資是先進國家中最低之一。

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在先進國家中，台灣每位護士所負責的病人數量（或護病比）也是最多之一。

作者製作提供 註：挪威、愛爾蘭、荷蘭、瑞典、瑞士、芬蘭、英格蘭、比利時和西班牙的數據涵蓋了2009年至2010年的時期，取自2014年發表的研究。希臘和德國的數據涵蓋了2009年至2010年的時期，取自2012年發表的研究。其他國家的數據來自2012年，取自2013年發表的研究。台灣的白班、小夜班和大夜班（栗色條）的數據來自台灣護理及醫療產業工會進行的調查。

因此，以每位病人計算，台灣護理師的薪水也是先進國家中最低的之一，甚至是最低的。

台灣醫師和護理師工時長、看診次數多，加上薪資低，因此，他們嚴重超負荷工作，薪資卻過低。

作者製作提供 註：此數據是透過將護理師的平均日薪除以每位護理師照顧的病人數量所獲得的。使用的薪資資料對應於獲得護理師與病患比率的年份，或可用的最接近年份的資料。

台灣醫師和護理師的薪資，相對於台灣的生活成本來說偏低

接下來，我們將台灣醫師和護理師的薪資與生活成本進行比較，看看他們的薪資有多低。

與台灣具有相似人均GDP和生活成本的先進國家相比，從下圖可以看出，大多數其他國家的醫師薪資與其國家的生活成本相當，主要都沿著趨勢線。

作者製作提供 資料來源：生活成本

然而，台灣醫師的薪資比其他國家更低於趨勢線，表明就其技能水準而言，台灣的醫師薪資未能與台灣的生活成本相匹配。

義大利和希臘仍在從2008年經濟危機中恢復，他們的薪資尚未完全提升；愛沙尼亞的薪資也低於趨勢線，因為近兩年來通貨膨脹率在歐洲國家中最高，而薪資尚未趕上。與這些面臨危機的國家不同，台灣的薪資低是因為在過去兩三十年被人為壓抑。

德國的生活成本與台灣相似，但德國的醫師的薪資是台灣醫師的三倍。要與其他國家持平，台灣醫師的平均薪資應比他們目前的薪資高出約40%至50%，即約新台幣275,000元。

與生活成本相比，台灣護理師的薪資更加不足，台灣比其他國家與趨勢線的距離最遠。

鑑於德國、西班牙和斯洛維尼亞的生活成本與台灣相似，台灣護理師今天的薪資應該是目前薪資的兩倍，或接近德國、西班牙和斯洛維尼亞護理師的薪資。德國、西班牙、斯洛維尼亞護理師平均月薪分別為新台幣138,861元、117,169元、103,794元。

為了與其他國家持平，台灣護理師的月薪應為每月新台幣110,000元左右，而不是平均每月新台幣57,917元（此數字已包含獎金和加班費）。

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當以平均每次看診的薪資進行比較時，台灣醫師的薪資就更低了。

台灣醫師每次看診的薪資只有新台幣347元，然而為了與其他國家持平，他們每次看診的薪資應在新台幣2000元左右，或高出5.5倍。根據他們看診次數和台灣的生活成本，台灣醫師的平均月薪應該在新台幣100萬元以上，而不是平均每月只有新台幣191,833元。

與醫生每小時的平均薪資以及護士每小時和每護病比的平均薪資進行比較時，我們也可以看到相同的趨勢。

顯然，台灣的醫師和護理師的薪資和看診的病人數量，都嚴重超過工作負荷。

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對台灣的護理師而言，加劇問題的是，台灣護理師和醫師之間的薪資差距是先進國家中最大的薪資差距之一。

台灣的護理師平均薪資只有醫師的30％。原因是相對於台灣的生活成本，台灣護理師的薪資比醫師更過低與不足。

在其他國家，如德國、瑞士、愛爾蘭、加拿大和盧森堡，醫師和護理師之間的薪資差異也很大，但這些國家的醫師和護理師薪資已經位居世界最高水準，相對於台灣更加足夠應對當地的生活成本。

在盧森堡，與生活成本進行比較時，醫師和護理師的薪資都比其他國家的趨勢高得多（如上所述）。在德國、愛爾蘭和加拿大，雖然護理師的薪資是醫師薪資的四分之一至三分之一，但這些國家的護理師的薪資，實際上足夠應對其所在國家的生活成本——存在較大的薪資差距，是因為他們的醫師的薪資高於先進國家的趨勢。

以台灣的情況來看，與生活成本相比，醫師和護理師的薪資都低於其他國家的趨勢，而護理師的薪資則遠低於趨勢。

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台灣的醫師和護理師過勞，是因為台灣的醫師和護理師人數不足